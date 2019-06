فیلم سینمایی «گودزیلا: سلطان هیولاها» (Godzilla: King of the Monsters) یک اثر علمی تخیلی است که قرار است از جمعه همین هفته (۳۱ ماه می) شاهد اکران آن در سینماهای ایالات متحده آمریکا و بسیاری دیگر از نقاط جهان باشیم.

این فیلم سینمایی دنباله‌ای است بر « گودزیلا» (Godzilla) ساخته سال ۲۰۱۴ و سی و پنجمین فیلم سینمایی در مجموعه فیلم‌های گودزیلا به حساب می‌آید. همچنین فیلم جدید را باید سومین اثر در جهان گودزیلا در نظر بگیریم که به شکل کامل توسط هالیوود تولید شده است.

«گودزیلا: سلطان هیولاها» را مایکل دووگرتی کارگردانی کرده و داستان آن مربوط به تلاش‌های سازمان نهان‌جاندارشناسی (حوزه‌ مطالعاتی درباره جانوران و گیاهانی که وجود آن‌ها ثابت نشده)‌ در مواجهه با درگیری و خشونت‌های هیولاهایی غول‌پیکر از جمله گودزیلا و رقبای او است.

گودزیلا بزرگ‌ترین مجموعه فیلمی است که تا به حال در تاریخ سینما شاهد ساخت آن بوده‌ایم؛ مجموعه‌ای که از سال ۱۹۵۴ تا به امروز ادامه دارد. ۳۲ فیلم از آثار این مجموعه توسط استودیوی ژاپنی توهو (Toho) ساخته شده در حالی که سه فیلم این مجموعه را هالیوود تولید کرده است. اولین فیلم مجموعه گودزیلا را ایشیرو هوندا کارگردان ژاپنی در سال ۱۹۵۴ ساخت؛ فیلمی که به یک اثر کلاسیک تبدیل شد و تحت تاثیر مسایل سیاسی و اجتماعی ژاپنِ آن دوران بود.

«گودزیلا: سلطان هیولاها» که جدیدترین فیلم این مجموعه است را لجندری پیکچرز تولید کرده و ۲۰۰ میلیون دلار صرف ساخت آن شده است. بودجه‌ای قابل توجه که موفقیت فیلم را در گروی فروشی گسترده قرار می‌دهد.

در حالی که برای ارزیابی میزان موفقیت «گودزیلا: سلطان هیولاها» در گیشه باید تا هفته آینده صبر کنیم اما نظرات منتقدان همین حالا هم منتشر شده و نشان می‌دهد این گروه رضایت چندانی از اثر جدید ندارند. از میان ۴۳ نقدی که در وبسایت راتن تومیتوز درباره این اثر سینمایی ثبت شده تنها ۵۶ درصد منتقدان فیلم را پسندیده‌اند. همچنین میانگین نمرات ۱۸ منتقد که نقدهایشان در وبسایت متاکریتیک قرار گرفته به نمره ۵۰ رسیده است. از این ۱۸ نقد شاهد ۶ نقد مثبت، ۹ نقد میانه و ۳ نقد منفی درباره این فیلم سینمایی بوده‌ایم.

