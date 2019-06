The post اسکورسیزی نگران جلوه‌های بصری فیلم جدیدش «مرد ایرلندی» است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

یکی از موردانتظارترین فیلم‌های سینمایی امسال اثر جدید مارتین اسکورسیزی «مرد ایرلندی» (The Irishman) است. این درام جنایی بالاخره پس از طی‌کردن یک دوره‌ طولانی پیش‌تولید پاییز امسال در برخی سالن‌های سینما و همچنین در شبکه نت‌فلیکس اکران خواهد شد. با این وجود به نظر می‌رسد نگرانی‌ها و وسواس مارتین اسکورسیزی درباره فیلم جدیدش ادامه دارد.

اسکورسیزی اخیرا در گفت‌وگویی با اشاره به تکنولوژی ویژه‌ای که در جلوه‌های بصری فیلم برای جوان‌سازی‌ چهره شخصیت‌ها به کار رفته گفته است که استفاده از این تکنولوژی نیاز به کار بیشتری دارد.

مرد ایرلندی که با فیلم‌نامه‌ای از استیون زایلیان براساس رمان «شنیده‌ام خانه‌ها را رنگ می‌زنی» اثر چارلز برنت ساخته شده درباره زندگی فرانک شیران خلافکار ایرلندی است. شیران که از رزمندگان جنگ جهانی دوم بوده به یک خلافکار تبدیل شده و نقش او را رابرت دنیرو بازی می‌کند. دنیرو در این اثر در سنین مختلفی نمایش داده می‌شود تا فیلم چندین دهه از زندگی فرانک شیران را روایت کند و همین موضوع نیاز به استفاده‌ گسترده از جلوه‌های بصری برای جوان‌نشان دادن بازیگران و بویژه رابرت دنیرو را ضروری کرده است. این تکنولوژی باید دنیرو را در بعضی از صحنه‌ها ۳۰ سال جوان‌تر نشان دهد و همچنین برای جوان‌سازی چهره آل پاچینو در نقش جیمی هوفا نیز به کار رفته است.

مارتین اسکورسیزی کارگردان مشهور آمریکایی اخیرا در یک گفت‌وگو مربوط به پادکست کمپانی A24 از نگرانی‌های خود درباره این تکنولوژی خبر داده است. او به فیلم جدیدش اشاره کرده و گفته در این فیلم به شکل ترکیبی در صحنه‌های مختلف بازیگران را در سن واقعی و سنین جوانی خواهیم دید (شکل روایت داستان به ترتیب زمانی نیست) بنابراین مخاطب فرصت زیادی برای مقایسه دو چهره در پیری و جوانی دارد.

ظاهرا عمده مشکل اسکورسیزی مربوط به تاثیر جلوه‌های بصری روی چشمان بازیگران است. جلوه‌هایی که چین و چروک‌ها را از بین می‌برد اما ظاهرا آنقدرها هم که به نظر می‌رسید فوق‌العاده نیست و باعث تاثیرات نامطلوبی بر چشمان بازیگر می‌شود. کارگردان مرد ایرلندی بیم آن‌ را دارد که چشم بازیگران همان احساساتی را که باید بازتاب ندهد و به همین دلیل مشغول کار بیشتر روی جلوه‌های بصری این اثر سینمایی است.

به هر حال به نظر می‌رسد با وسواس خاص اسکورسیزی فعالیت‌های تیم تولید تا رسیدن به نتیجه‌ای مطلوب‌تر ادامه خواهد داشت. نت‌فلیکس هنوز تاریخ دقیقی برای پخش مرد ایرلندی اعلام نکرده اما در اولین تریلر این فیلم سینمایی تایید کرده که در پاییز ۲۰۱۹ شاهد پخش فیلم خواهیم بود.

منبع متن: digikala