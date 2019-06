The post هواداران خشمگین: سازندگان گیم آف ترونز را از فیلم جدید جنگ ستارگان اخراج کنید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

با اتمام پخش مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت (Game of Thrones) بسیاری از هواداران این مجموعه نسبت به فصل آخر و نوع پایان‌بندی آن ابراز نارضایتی کردند.

این نارضایتی‌ها به اینجا رسید که در اوایل ماه میلادی جاری یک و نیم میلیون نفر از هواداران با ثبت امضای خود درخواست کردند فصل هشتم مجموعه بازسازی شود.

با وجود کمپین گسترده قبلی، به نظر می‌رسد عصبانیت مخاطبان بازی تاج و تخت تمامی ندارد و در یک اقدام جدید این‌ بار هزاران نفر از شرکت دیزنی خواسته‌اند دیوید بنیاف و دی. بی. وایس را از فیلم جدید جنگ ستارگان اخراج کنند تا نوشتن فیلم‌نامه و کارگردانی این فیلم توسط دیگران انجام شود‌.

باب ایگر رییس شرکت دیزنی پیش از این اعلام کرده بود که سازندگان مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت جدیدترین فیلم جنگ ستارگان که در دسامبر ۲۰۲۲ روی پرده می‌رود را خواهند ساخت. این فیلم اولین اثر مجموعه جنگ ستارگان است که پس از اکران «جنگ ستارگان: خیزش اسکای‌واکر» (Star Wars: The Rise of Skywalker) به سالن‌ها می‌آید.

در این درخواست اشاره شده که جنگ ستارگان نیز همچون بازی تاج و تخت به خاطر وجود «هواداران» موفق عمل کرده و آن‌ها به همین دلیل نسبت به موضوع واکنش نشان داده‌اند تا دیزنی بعد از شروع پروژه مجبور به عوض کردن تیم سازندگان نباشد.

این هواداران با اشاره به مجموعه جنگ ستارگان گفته‌اند که این مجموعه فیلم‌ها برای‌شان مثل هر فیلم سینمایی دیگری نیست بلکه نوعی اشتیاق همیشگی از کودکی تا پایان عمر به حساب می‌آید، به همین دلیل نمی‌خواهند فیلم جدید این مجموعه را سازندگان گیم آف ترونز بسازند و آن‌ها را ناامید کنند.

فصل پایانی مجموعه تلویزیونی بازی تاج و تخت نه تنها مخاطبان‌ را راضی نکرد بلکه باعث واکنش‌های منفی بسیاری از منتقدان شد. بررسی نظرات منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز نشان می‌دهد فقط حدود ۵۲ درصد منتقدان انگلیسی‌زبان از فصل هشتم رضایت داشتند. همچنین بیشترین میزان نارضایتی نیز نسبت به قسمت آخر فصل هشتم ابراز شده است.

