رابرت پتینسون رسما به عنوان بتمن جدید انتخاب شد

طبق آنچه استودیوی برادران وارنر اعلام کرده رابرت پتینسون بازیگر بریتانیایی برای ایفای نقش بتمن انتخاب شده است.

پتینسون بابت حضور در مجموعه‌هایی چون هری پاتر و گرگ‌ومیش شناخته شده است. او با ایفای نقش ادوارد کالنِ خون‌آشام در کنار کریستن استوارت ایفاگر نقش بلا سوان یکی از دو شخصیت اصلی مجموعه بود و با موفقیت ناگهانی این مجموعه رشد کرد و تبدیل به یک ستاره شد. پتینسون در کنار جان دیوید واشنگتن از بازیگران اصلی فیلم سینمایی انگاشته (Tenet) جدیدترین اثر کریستوفر نولان است که سال ۲۰۲۰ اکران خواهد شد.

مت ریوز نویسندگی و کارگردانی بتمن را بر عهده دارد. ریوز با فیلم‌نامه‌نویسی راه ورود خود به سینما را گشود و با کارگردانی فیلم‌ علمی تخیلی «طلوع سیاره میمون‌ها» (Dawn of the Planet of the Apes) در سال ۲۰۱۴ به شهرت رسید. «جنگ برای سیاره میمون‌ها» (War for the Planet of the Apes) آخرین اثری است که ریوز تا کنون کارگردانی کرده و از آن زمان تا به حال در زمینه ساخت فیلم سینمایی بتمن فعالیت می‌کند.

فیلم سینمایی بتمن قرار است ۲۵ ژوئن سال ۲۰۲۱ اکران شود. پیش از این خبرگزاری ورایتی خبر داده بود که با رابرت پتینسون برای ایفای این نقش مذاکره شده و حال روز جمعه استودیوی برادران وارنر از امضای قرارداد با این بازیگر خبر داده است.

انتظار داریم که مراحل پیش از تولید این فیلم سینمایی از تابستان امسال آغاز شود؛ با این وجود هنوز به شکل رسمی هیچ تاریخی برای شروع فیلم‌برداری اثر اعلام نشده است.

مت ریوز کارگردان بتمن جدید این پروژه را ژانویه سال ۲۰۱۷ از بن افلک تحویل گرفت. افلک در دو فیلم‌ از زک اسنایدر یعنی «لیگ عدالت» (Justice League) و «بتمن در برابر سوپرمن: طلوع عدالت» (Batman v Superman: Dawn of Justice) به ایفای نقش بتمن پرداخته بود. هر دو فیلم با نقدهای نه چندان رضایت‌بخش مواجه شدند و برای استودیوی برادران وارنر پروژه‌های موفقی نبودند؛ بویژه اگر این آثار را با فیلم‌های ابرقهرمانی جهان سینمایی مارول مقایسه کنیم.

منبع متن: digikala