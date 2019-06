باکس آفیس؛ گودزیلا تاج پادشاهی به سر گذاشت

دنباله فیلم گودزیلا پادشاه باکس آفیس سینماهای جهان شد. فیلم گودزیلا: پادشاه هیولاها محصول کمپانی برادران وارنر آخر هفته گیشه سینماها را تسخیر کرد. البته نتوانست انتظار تهیه‌کنندگانش را برآورده کند که توقع داشتند فیلم بیشتر از این‌ها بفروشد. در همین حال دو فیلم «راکت‌من» (مرد موشکی که عنوان ترانه‌ای از التون جان است) از کمپانی پارامونت و «ما» محصول مشترک یونیورسال و بلومهاوس موفق‌تر از انتظار تحلیل‌گران ظاهر شدند. فیلم دوم که با بودجه اندک ۵ میلیون دلاری ساخته شده است.

مجموع فروش دوازده فیلم پرفروش آخر هفته به ۱۷۰ میلیون دلار رسید که شاید کمک کند باکس آفیس تابستان به عدد یک میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار برسد و چیزی حدود ۹ درصد بیشتر از فروش سال گذشته باشد. در حال حاضر باکس آفیس سالانه ۸.۵ درصد کمتر از سال گذشته است اما هر چه جلوتر می‌رویم این فاصله میان فروش امسال و سال گذشته کمتر می‌شود.

با فروش تقریبی ۴۹ میلیون دلار فیلم «گودزیلا: پادشاه هیولاها» کمی کمتر از انتظارات استودیو عمل کرد که می‌خواستند فیلم در اولین آخر هفته اکرانش بین ۵۰ تا ۵۵ میلیون دلار بفروشد. بودجه تولید این فیلم بین ۱۷۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. افتتاحیه این فیلم حدود ۹۳.۲ میلیون دلار کمتر از یکی دیگر از قسمت‌های آن در سال ۲۰۱۴ بوده است و حتی از افتتاحیه ۶۱ میلیون دلاری «کونگ: جزیره جمجمه‌ها» که سال ۲۰۱۷ اکران شد هم کمتر فروخته است.

فیلم «گودزیلا: پادشاه هیولاها» در سینمااسکور از طرف تماشاگران امتیاز B+ را دریافت کرده است. ۶۷ درصد تماشاگران فیلم مردان بودند و ۵۹ درصد از آنها ۲۵ سال به بالا داشتند. حالا باید ببینیم که فیلم «گودزیلا: پادشاه هیولاها» می‌تواند هفته به هفته روند صعودی را طی کند یا نه. پیش‌بینی‌ها می‌گوید که بعید است فیلم در گیشه داخلی سینماهای آمریکا کمتر از ۱۰۵ میلیون دلار یا بیشتر از ۱۳۵ میلیون دلار بفروشد. این یعنی با توجه به بودجه تولید فیلم استودیو بیشتر تمرکزش را روی فروش بین‌المللی فیلم گذاشته است.

در بازارهای بین‌المللی «گودزیلا» در ۷۵ کشور اکران شد و حدود ۱۳۰ میلیون دلار فروخت. پیشتاز فروش‌اش هم طبق انتظار کشور چین با فروش ۷۰ میلیون دلاری بوده است که قابل مقایسه با فیلم «کونگ: جزیره جمجمه‌ها» است. فیلم در ژاپن ۸.۴ میلیون دلار، در مکزیک ۴.۶ میلیون دلار و در انگلستان ۴.۴ میلیون دلار فروش افتتاحیه‌اش بوده است.

فیلم داستان یک انستیتوی سلطنتی سری مربوط به جانورشناسی است که با موجوداتی عظیم‌الجثه مواجه می‌شود که در میان‌شان یک گودزیلای قدرتمند هم وجود دارد. گودزیلایی که با موجودات دیگر دچار برخورد می‌شود.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۴۹ از ۱۰۰ است. مت سینگر نوشته که روایت فیلم غیرقابل درک است. فیلم با جلوه‌های بصری و گروه بازیگران بااستعدادش تلاش می‌کند تا داستان بیمزه‌اش را پیش ببرد و کاری کند که تصمیم‌های مضحک کاراکتر تا حدی باورپذیر به نظر برسد. البته در این تلاش کمی مذبوحانه عمل می‌کند. فیلم سرتاسر جهان را می‌گردد اما واقعیت اینجاست که اثر ماجراجویانه‌ای محسوب نمی‌شود. هیجان‌انگیز نیست و فقط بیش از اندازه تلاش کرده‌اند آن را پر از اتفاقات و شخصیت‌هایی بکنند که از قطر ورق‌های فیلمنامه فراتر رفته است.

فیلم «علاءالدین» در دومین هفته اکرانش همچنان حضور پررنگی دارد. فیلم نسبت به هفته اول فروش‌اش ۵۳ درصد افت کرده است و حدود ۴۲.۳ میلیون دلار فروخت. فروش فیلم در سینماهای آمریکا بعد از تنها ده روز اکران به ۱۸۵ میلیون دلار رسیده است. «علاءالدین» در بازارهای بین‌المللی هم ۷۸.۳ میلیون دلار به فروش‌اش اضافه کرد و فروش کلی‌اش را به ۲۶۱ میلیون دلار در بازارهای جهانی رساند.

اما فیلم دیگری که این هفته تازه روی پرده رفته است «راکت‌من» فیلم دکستر فلچر است که با فروش ۲۵ میلیون دلاری رتبه سوم جدول فروش را به خودش اختصاص داده است. این خیلی بیشتر از فروش بین ۱۸ تا ۲۰ میلیون دلاری است که استودیو برای افتتاحیه این فیلم پیش‌بینی می‌کرد.

این درام بیوگرافیک موزیکال داستان زندگی التون جان، خواننده و آهنگساز و موزیسین معروف انگلیسی است که البته حاشیه‌هایی هم در اکران جهانی‌اش به وجود آمده. روسیه بخش‌هایی از فیلم را که مربوط به روابط التون جان است سانسور کرده که این امر باعث شده التون جان به تندی به آن‌ها اعتراض کند. البته باکس آفیس موجو پیش‌بینی کرده بود که این فیلم ۳۰ میلیون دلار در هفته اول اکرانش خواهد فروخت.

در بازارهای بین‌المللی ۳۹ کشور دیگر به پخش‌کننده‌های فیلم اضافه شدند و فیلم ۱۹.۲ میلیون دلار به فروش‌اش اضافه کرد. طبعا فیلم با فروش ۱۵.۳ میلیون دلار در انگلستان نسبت به بقیه کشورها پیشتاز است.

مخاطبان فیلم را خیلی دوست داشتند و به آن امتیاز A- داده‌اند. منتقدان هم فیلم را ستایش کرده‌اند و امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک ۷۳ از ۱۰۰ است.

آنها می‌گویند بازی تارون ایگرتون در نقش التون جان مستحق نامزدی و دریافت جایزه اسکار سال آینده است. نه فقط به خاطر ظاهر که بیشتر به دلیل شخصیتی که از التون جان تصویر می‌کند. منتقدان معتقدند که این فیلم ادای احترامی عمیق و محترمانه به التون جان است.

و در رده چهارم جدول یک فیلم تازه‌وارد دیگر را داریم:‌ «MA» ساخته تیت تیلور که پیش‌تر از او فیلم «خدمتکار» مورد توجه قرار گرفته بود دوباره با اکتاویا اسپنسر همکاری کرده و این‌بار فیلمی درباره زنی تنها ساخته است که با گروهی از نوجوانان طرح دوستی می‌ریزد و تصمیم می‌گیرد که به آنها اجازه بدهد در خانه‌اش مهمانی برپا کنند. درست وقتی که بچه‌ها فکر می‌کنند شانس به آنها روی آورده اتفاقاتی پیش می‌آید که به نیت میزبان‌شان شک کنند.

فیلم جزو آثار کنجکاوی‌برانگیز تابستان بود اما منتقدان تحویلش نگرفتند و امتیاز ۵۳ از ۱۰۰ را به آن داده‌اند. در حالی که از تماشاگران هم در سایت سینمااسکور امتیاز B- را دریافت کرده است. ۵۳ درصد مخاطبان فیلم را زنان تشکیل داده‌اند و ۵۳ درصد از تماشاگران هم ۲۵ سال به بالا داشته‌اند.

فیلم در ۳۱ کشور غیر از آمریکا هم به نمایش درآمد که در کل ۲۱.۱ میلیون دلار در بازارهای خارجی فروخت. بیشترین فروش فیلم ۶۰۰ هزار دلار در انگلستان بوده است.

منتقدان می‌گویند اگر چه اکتاویا اسپنسر با بازی خوبش سعی دارد نقش یک ضدقهرمان خوب را بازی کند تا ما طرف او را بگیریم و از کاراکتر مالیخولیایی‌اش گذر کنیم اما تحمل تصویری که از زن درهم شکسته در فیلم ارائه می‌شود واقعا سخت است.

بقیه فیلم‌های جدول همان‌هایی هستند که هفته‌های گذشته درباره‌شان صحبت کردیم.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی گودزیلا: پادشاه هیولاها ۱ ۴۹ ۴۹ علاءالدین ۲ ۴۲.۳ ۱۸۵ راکت من ۱ ۲۵ ۲۵ ما ۱ ۱۸.۳ ۱۸.۳ جان ویک ۳:‌ پارابلوم ۳ ۱۱.۱ ۱۲۵.۸ انتقام‌جویان: پایان بازی ۶ ۷.۸ ۸۱۵.۵ پوکمون: کارآگاه پیکاچو ۴ ۶.۷ ۱۳۰.۶ خوره کتاب ۲ ۳.۳ ۱۴.۴ برایت‌برن ۲ ۲.۳ ۱۴.۲ فریب‌کاری ۴ ۱.۳ ۳۳.۲

