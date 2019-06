«دارک فینکس» بدترین فیلم دنیای سینمایی مردان ایکس است

فیلم سینمایی ابرقهرمانی «دارک فینکس» (Dark Phoenix) که دوازدهمین اثر جهان سینمایی مردان ایکس و دنباله‌ فیلم «مردان ایکس: آپوکالیپس» (X-Men: Apocalypse) به حساب می‌آید از آخر هفته گذشته در سینماهای جهان اکران شده است.

دارک فینکس که در ایالات متحده آمریکا در ۳۷۲۱ سالن اکران شده افتتاحیه ۳۳ میلیون دلاری را تجربه کرده و در سایر کشورهای جهان هم ۱۰۷ میلیون دلار فروخته است.

بررسی افتتاحیه ۳۳ میلیون دلاری در گیشه‎‌های آمریکا نشان می‌دهد که دوازدهمین اثر جهان سینمایی مردان ایکس بدترین افتتاحیه را در کل این مجموعه داشته و اولین فیلم این دنیای سینمایی است که افتتاحیه‌ای زیر ۵۰ میلیون دلار را پشت سر گذاشته.

پیش از این بدترین افتتاحیه جهان مردان ایکس را ولورین (The Wolverine) با فروش سه روزه ۵۳ میلیون دلاری تجربه کرده بود در حالی که لقب بهترین افتتاحیه در اختیار ددپول (Deadpool) قرار دارد که موفق شد بیش از ۱۳۲ میلیون دلار در سه روز نخست اکران بفروشد.

افتتاحیه ضعیف دارک فینکس حکایت از فروش نه چندان موفق آن در ادامه مسیر دارد. بررسی مجموعه فیلم‌های مردان ایکس نشان می‌دهد این آثار عموما فروش داخلی معادل ۲.۵ برابر افتتاحیه را تجربه می‌کنند. با این فرمول می‌توان پیش‌بینی کرد فروش داخلی دارک فینکس چیزی حدود ۸۲.۵ میلیون دلار خواهد بود. این رقم فیلم جدید را به اولین اثر مجموعه مردان ایکس تبدیل می‌کند که داخل ایالات متحده کمتر از ۱۰۰ میلیون دلار فروخته است.

دارک فینکس از مخاطبان نیز نمره CinemaScore نه چندان جالب توجه -B گرفته است که با فروش پایین فیلم هماهنگ است و نشان می‌دهد مخاطبان به این اثر سینمایی روی خوش نشان نداده‌اند.

نظر منتقدان هم تفاوت چندانی با نظر مخاطبان ندارد. دوازدهمین اثر جهان سینمایی مردان ایکس علاوه بر اینکه بدترین فیلم این مجموعه از نظر تجاری است، بدترین نقدهای ممکن را هم در میان مجموعه فیلم‌های مردان ایکس دریافت کرده.

بررسی نظرات منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز نشان می‌دهد تنها ۲۲ درصد منتقدان این اثر سینمایی را پسندیده‌اند و نظرات منتقدان در وبسایت متاکریتیک نیز حکایت از نارضایتی مشهود دارد. در این وبسایت در مجموع ۴۹ نقد به ثبت رسیده است که در میان آن‌ها ۹ نقد مثبت، ۲۹ نقد میانه و ۱۱ نقد منفی به چشم می‌خورد که در نهایت نمره ۴۳ را برای فیلم رقم زده است.

