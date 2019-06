پس از شروع خیره‌کننده «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) در باکس آفیس بسیاری پیش‌بینی کردند که این اثر ابرقهرمانی به راحتی رکورد فیلم سینمایی «آواتار» (Avatar) را خواهد شکست و به پرفروش‌ترین فیلم جهان تبدیل می‌شود. اما پس از چند هفته و با عبور از رکورد عجیب و غریب افتتاحیه، احتمال چنین اتفاقی کمتر و کمتر شد.

«انتقام‌جویان: پایان بازی» بسیاری از پیش‌فرض‌های باکس‌‎آفیس را جابه‌جا کرد. این اثر سینمایی اولین فیلمی بود که در افتتاحیه‌اش به رکورد ۱ میلیارد دلار رسید و سریع‌ترین فیلمی که رکورد ۲ میلیارد دلار فروش را زد. با این وجود در حالی که انتقام‌جویان ششمین هفته اکرانش را پشت سر گذاشته، شتاب فروشش بسیار کند شده؛ آنقدر کند که بسیاری از تحلیل‌گران از خود می‌پرسند آیا واقعا این فیلم ابرقهرمانی قادر به شکستن رکورد ۲.۷۳ میلیارد دلاری آواتار خواهد بود؟

انتقام‌جویان: پایان بازی در حال حاضر نیاز به ۵۸ میلیون دلار فروش دیگر دارد تا به رکورد آواتار برسد. رقمی که شاید برای این اثر اندک به نظر برسد ولی در این مقطع زمانی ابدا کار آسانی نخواهد بود بویژه اینکه گیشه‌های تابستان حسابی داغ شده‌اند و پایان بازی دیگر قدرت جذب مخاطب هفته‌های گذشته را ندارد.

آخرین فیلم سینمایی در مجموعه انتقام‌جویان در ماه آوریل به سالن‌های سینما رسید. این اثر در دو هفته نخست اکران رقبای چندان قدرتمندی نداشت. در این مدت از رکورد ۲ میلیارد دلار فروش در سراسر جهان عبور کرد و در داخل ایالات متحده آمریکا هم بیش از ۶۰۰ میلیون دلار فروخت. با این وجود هر هفته که گذشت یک فیلم مهم از استودیوهای مختلف وارد چرخه رقابت شدند؛ «کاراگاه پیکاچو»، «جان ویک: بخش ۳ – پارابلوم»، «علاءالدین» و نهایتا «گودزیلا: سلطان هیولاها».

اگر ماجرا را با اکران آواتار مقایسه کنیم به نکات جالبی می‌رسیم. هنگامی که آواتار در سال ۲۰۰۹ اکران شد حدودا ۱۱ هفته تا رسیدن مهم‌ترین بلاک باستر بعدی یعنی « آلیس در سرزمین عجایب» فرصت داشت و پس از این فیلم آواتار تنها دو رقیب مهم داشت.

این وضعیت برای انتقام‌جویان: پایان بازی تکرار نشد و با اکران « دارک فینکس» در هفته گذشته و رسیدن به اکران «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» و « داستان اسباب‌بازی ۴» در هفته‌های آینده شرایط از این هم دشواتر خواهد شد. طبیعتا اکران هر کدام از این فیلم‌ها به این معناست که انتقام‌جویان بلیت‌های کمتری خواهد فروخت و شانس کمتری برای رسیدن به رکورد آواتار خواهد داشت.

The post چرا «انتقام‌جویان: پایان بازی» به رکورد «آواتار» نرسید؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala