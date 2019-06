کوئنتین تارانتینو که آماده کنفرانس خبری و فعالیت‌های تبلیغاتی برای فیلم جدیدش «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in Hollywood) می‌شود در گفت‌وگویی با امپایر با اشاره به فیلم جدید مجموعه «پیشتازان فضا» (Star Trek) احتمال ساخت این فیلم سینمایی را از گذشته بسیار بیشتر ارزیابی کرده است.

تارانتینو پیشتر ساخت فیلمی در مجموعه «پیشتازان فضا» را صرفا یک «احتمال بزرگ» ارزیابی کرده بود اما حال به این نکته اشاره کرده که فیلم‌نامه اثر نوشته شده و حال باید توسط این کارگردان ارزیابی شود. کوئنتین تارانتینو به این نکته اشاره کرده که تا به این لحظه فرصتی برای ارزیابی و بررسی فیلم‌‎نامه نوشته شده نداشته است.

به گفته این کارگردان آمریکایی نسخه‌ای که قرار است از«پیشتازان فضا» توسط او ساخته شود فیلمی با درجه بندی R است و تا به حال شبیه آن در این مجموعه ساخته نشده است. برخی بر اساس این گفته‌ها معتقدند احتمالا فیلم جدید تارانتینو واجد سطح پررنگی از خشونت است.

از اواسط دهه ۱۹۶۰ میلادی شاهد پخش مجموعه «پیشتازان فضا» هستیم. مجموعه‌ای که شامل چندین فیلم سینمایی و چند سریال می‌شود. فیلم جدید کوئنتین تارانتینو «روزی روزگاری در هالیوود» ۲۶ جولای در ماه میلادی آینده روی پرده می‌رود. با توجه به جدیدترین اظهارات این کارگردان به نظر می‌رسد او قصد دارد در ادامه سال میلادی جاری و پس از اکران «روزی روزگاری در هالیوود»، وقتش را صرف پیشبرد پروژه «پیشتازان فضا» کند. اقدامی که به نظر می‌رسد پارامونت پیکچرز به عنوان استودیوی سازنده آثار این مجموعه نیز به آن علاقه‌مند است.

در حال حاضر اطلاعات محدودی درباره موضوع فیلم «پیشتازان فضا» که قرار است توسط تارانتینو ساخته شود در اختیار داریم. تا به امروز گزارش‌های متفاوتی درباره شخصیت‌های احتمالی درگیر در این فیلم مطرح شده است. در مواردی تعدادی از بازیگران از جمله کارل اربن که پیشتر هم در آثار این مجموعه حضور داشته عنوان کرده که در فیلم جدید هم حاضر خواهد بود. بعضی از بازیگران دیگر مجموعه همچون ویلیام شاتنر، پاتریک استوارت و جاناتان فریکس هم ابراز تمایل کرده‌اند که در فیلم جدید حضور داشته باشند.

منبع متن: digikala