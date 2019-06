وقتی فیلم‌های کوئنتین تارانتینو را می‌بینید به هر شیوه‌ای که تصور کنید در آن‌ها عناصری وجود دارد که نشان می‌دهد او به همان اندازه که استاد فیلمسازی است، طرفدار بزرگ سینماست. و در حالی که این روزها برای تمام کردن نهمین فیلمش یعنی «روزی روزگاری در آمریکا» سرش خیلی شلوغ بود اما زمانی پیدا کرد تا در یک ماراتون فشرده به فیلم دیدن بپردازد. او در گفت‌وگو با مجله امپایر اعتراف کرد که وقتی نوبت به فیلم‌هایی می‌رسد که از روی کمیک‌بوک‌ها اقتباس شده‌اند کمی از مرحله پرت است. در سال‌های اخیر خروجی فیلم‌هایی که از روی کمیک‌بوک‌ها ساخته شدند و پرده سینماها را تسخیر کردند و تبدیل به موفقیت‌های بزرگ شدند زیاد بوده است.

به هر حال تارانتینو هم اخیرا درگیر فیلم‌های مربوط به جهان مارول شده است. تارانتینو به همان دلیلی خودش را غرق در فیلم‌های مارول کرده است که بقیه ما هم این روزها درگیرش هستیم: اینکه برای دیدن «انتقام‌جویان: پایان بازی» آماده شویم.

کوئنتین تارانتینو به امپایر گفته است: «فکر می‌کنم تنها فیلم‌های سینمایی که اقتباس از کمیک‌بوک‌ها بودند و سال گذشته در سینما آنها را دیدم «زن شگفت‌انگیز» (واندروومن) و «پلنگ سیاه» (بلک پنتر) بودند. اما از حدود چند هفته قبل شروع کرده‌ام به دیدن چند تا از فیلم‌های جهان سینمایی مارول تا بتوانم بعدتر فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» را ببینم. آخرین فیلمی که دیدم «کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی» بود و فیلم بعدی که خواهم دید «دکتر استرنج» است.»

درست مثل خیلی از طرفداران جهان سینمایی مارول تارانتینو هم موضع همدلانه‌ای نسبت به اپرای حماسی و فضایی تایکا وایتیتی یعنی فیلم «ثور: رگناروک» دارد. او به امپایر گفته است: «عاشق فیلم شدم. از زمان «انتقام‌جویان» تا به حال محبوب‌ترین فیلم من از این سری است. فیلمی که رویم تاثیر زیادی گذاشت.»

فیلم «ثور: رگناروک» محصول سال ۲۰۱۷ است. کریس همسورث در آن نقش ثور را بازی می‌کند. فیلم داستان ثور را از جایی روایت می‌کند که در یک جزیره زندانی شده است و باید با زمان مبارزه کند تا خیلی زود به آزگارد بازگردد و رگناروک را متوقف کند. چیزی که ممکن است باعث نابودی جهان او شود و در دستان یکی از شریرترین موجودات جهان قرار گرفته است.

منتقدان هم نسبت به فیلم «ثور: رگناروک» نظر خوشی دارند و فیلم در سایت متاکریتیک امتیاز ۷۴ از ۱۰۰ را کسب کرده است. آنها معتقد بودند که بازی کریس همسورث از اسم نقش فراتر رفته است و شوخ‌طبعی او که خیلی استادانه در این نقش آن را به کار می‌بندد باعث می‌شود که حس ملایمی در این فیلم به وجود بیاید.

منبع: empire

The post تارانتینو از محبوب‌ترین فیلم ابرقهرمانی‌اش می‌گوید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala