هفت سریال برتر یک دهه اخیر تلویزیون را بشناسید

به دوران طلایی تلویزیون و نقطه اوج سریال‌های تلویزیونی خوش آمدید. زمانی که پیشنهادی متعددی برای دیدن روی صفحه کوچک تلویزیون وجود دارد. مسأله فقط شلوغی بازار نیست که خالقان سریال‌ها را به سمت نوآوری و جسارت بیشتر سوق می‌دهد تا توجه بیشتری به خودشان جلب کنند. بلکه تعریف خود مدیوم تلویزیون و این که چطور در آن سریال‌ها را می‌بینید این اجازه را می‌دهد که آزادی غیرقابل انتظاری در روایت و قصه‌گویی داشته باشید.

در سال‌های اخیر برای هر سلیقه‌ای یک سریال خاص ساخته شده است. البته که ناگهانی به این سطح از نبوغ در تلویزیون نرسیده‌ایم. دوره طلایی تلویزیون از ده سال پیش شروع شده است و منتقدان شروع به نوشتن درباره آن کرده‌اند. از آن زمان هم یک شیب صعودی داشته است. ایندی‌وایر به این نتیجه رسیده که حالا تلویزیون در جایی قرار دارد که می‌شود برخی از سریال‌های ده سال گذشته را به عنوان بهترین سریال‌های تلویزیون معرفی کرد.

با این همه تولیدات تلویزیونی در این مورد باید خیلی محتاطانه عمل کرد. سخت است که یک راهنمای سریال تلویزیونی دربیاوریم درنتیجه ایندی‌وایر چند قانون محدودکننده گذاشته است از جمله این که: سریال‌های باید بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ پخش شده باشند. حتما باید آثاری باشند که برایشان فیلمنامه نوشته شده یعنی یک سری شوهای شبانه بداهه را شامل نمی‌شوند. این که فقط یک فصل سریال درخشان باشد لزوما آن را در فهرست قرار نمی‌دهد بلکه کلیت آن باید از وزن خاصی برخوردار باشد. این که سریالی محبوب شده باشد هم لزومان برای قرار گرفتن آن در فهرست کافی نیست. سریال باید روی فرهنگ مردم تاثیر گذاشته باشد.

بازماندگان/ The Leftovers

شبکه HBO – تاریخ پخش ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷

بعضی سریال‌ها در محدود امن حرکت می‌کنند و برخی دیگر ریسک می‌کنند و خودشان را به در و دیوار می‌زنند و در میانه این دو مسیر سریال «بازماندگان» را داریم. سریالی که ابعاد جدیدی از روایت را تعریف کرد. در خیلی از سطوح سریال تعریف‌های خودش را به مخاطبان ارائه داد و خیلی از فصل‌هایش هم دقیقا همان چیزی بود که انتظار می‌رفت.

داستان سریال با واقعه‌ای شروع می‌شد که در طی آن دو درصد از جمعیت کره‌ی زمین ناپدید می‌شدند. فصل اول سه سال بعد از این اتفاق که نامش را «خروج ناگهانی» گذاشته‌اند رخ می‌دهد و ۹۸ درصد مردم باقی‌مانده روی کره‌ی زمین در تلاش هستند تا راهی برای زنده ماندن بیابند. سریال سوالات زیادی مطرح می‌کند و برعکس سریال قبلی دیوید لیندلوف که یکی از خالقانش بود یعنی «لاست» (گمشده) اصلا قرار نیست به این سوالات جوابی بدهد. سوالاتی مثل این که: ما چه کسانی هستیم؟ وقتی می‌میریم به کجا می‌رویم؟ آدم‌ها وقتی ناپدید می‌شوند کجا می‌روند؟ و آیا من آدم خوبی هستم؟ زندگی جوابی به این سوال‌ها نمی‌دهد و سریال هم همین‌طور. اما به جای پیدا کردن جواب سوال‌ها موقع دیدن «بازماندگان» به سوالات جدیدی می‌رسید. در حقیقت سریال شبیه نوعی کشف و شهود در زندگی است.

یکی دیگر از نکات مهم سریال موسیقی متن و تم اصلی آن است که توسط آهنگساز مشهور ماکس ریختر ساخته شده. منتقدان می‌گویند که سریال ساخت هنرمندانه‌ای دارد و درام تفکربرانگیزی است که هدف بالایی برای خودش قائل است و غالبا هم موفق می‌شود به هدفش برسد.

فلیبگ/ Fleabag

شبکه: بی.بی.سی و آمازون- تاریخ پخش: از ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹

به هر آدم ناامیدی وقتی می‌خواهند سریال توصیه کنند می‌گویند: «فلیبگ» را دیده‌ای؟ حتما ببین. شاهکار است. شاید به این دلیل که ما در دورانی هستیم که به خنده‌های بلند نیاز داریم. «فلیبگ» شما را وادار می‌کند که قهقهه بزنید. دلیل دیگرش هم فیبی والر-بریج خالق این سریال و ستاره اصلی آن است. او در این سریال کاری مکاشفه‌آمیز انجام داده است. او کاراکتر زن را با چنان دقتی تصویر می‌کند که حیرت‌انگیز است. کل ایده این سریال از فستیوال فرینج ادینبورگ آماده که سال ۲۰۱۳ والر بریج در آن نمایش تک نفره‌ای را با خلق کاراکتری به همین اسم اجرا کرد و جایزه اول را هم برد. «فلیبگ» سریال بامزه‌ای است. درباره زنی که زندگی‌اش نابود شده و همین‌طور که جلو می‌رود بدترین و بهترین سناریوها در زندگی‌اش رخ می‌دهند. در حقیقت زندگی‌اش شبیه همه ماست. منتقدان معتقدند که این سریال هوشمندانه و به شدت بامزه و احساس برانگیز است. با شوخی‌های نوآورانه درباره یک زن جوان پیچیده که دوره نقاهتش را بعد از یک دوره سخت می‌گذراند. کاریزمای فیبی والر بریج در نقش زن جوان غیرقابل انکار است. سریالی که انرژی خالص است.

برکینگ بد/ Breaking Bad

شبکه: AMC- تاریخ پخش: ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۳

پنجمین سریال برتر سایت IMDB که سکانس‌های زیادی از آن وارد فرهنگ پاپ جامعه شده و در ذهن‌ها ماندگار است. آن سکانس فروپاشی روانی والتر وایت یا سکانس سرقت قطار نمونه‌هایی از همین سکانس‌های فراموش‌نشدنی هستند. «برکینگ بد» شرح یک‌جور سفر اودیسه‌وار یک معلم شیمی است. معلمی که متوجه می‌شود سرطان گرفته و تصمیم می‌گیرد دست به یک خودویرانگری بزند. والتر وایت برای این که خانواده‌اش از لحاظ مالی بعد از مرگ او تامین باشند با توجه به علمی که دارد آشپزخانه می‌زند و شروع به تولید مواد مخدر می‌کند. هر چه کسب و کار زیرزمینی‌اش پیشرفت می‌کند آبرو و اعتبارش بیشتر از بین می‌رود. یکی از شاگردان سابق‌اش هم به او می‌پیوندد.

ونس گیلیگان خالق سریال با برایان کرنستون در چند اپیزود از سریال «پرونده‌های ایکس» همکاری کرده بود و با شناختی که از او داشت برای نقش والتر وایت انتخابش کرد. آنها اسم والتر وایت را به یاد والت ویتمن شاعر آمریکایی انتخاب کردند.

بسیاری از منتقدان سریال «برکینگ بد» را بهترین سریال تاریخ تلویزیون می‌دانند. در نظرسنجی‌های مختلف این سریال جزو ده سریال برتر تاریخ آمریکا قرار گرفت. به گفته منتقدان شیمی بین برایان کرنستون و پل آرون خارق‌العاده است و سریال استعاره شاهکاری از بحران میانسالی را به تصویر می‌کشد. سریال برنده ۱۶ جایزه امی شد و ۵۸ بار هم نامزد دریافت این جایزه شد.

بوجک هورسمن/ BoJack Horseman

شبکه: نت‌فلیکس- تاریخ پخش: ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹

این یکی از بهترین سریال‌های انیمیشنی است که تا امروز ساخته شده. یک کمدی-درام مخصوص بزرگسالان که رافائل باب واکسبرگ خالق آن است. فصل اول سریال با نقدهای متفاوتی روبه‌رو شد اما هرچه جلوتر رفت بیشتر توانست نظر منتقدان را به خودش جلب کند. سریال در کنار داستان اصلی‌اش به صنعت سرگرمی در آمریکا طعنه می‌زند. بوجک به دلیل برداشت رئالیستی در دست و پنجه نرم کردن با افسردگی، اعتیاد، تروما و رفتارهای خودویرانگر و حتی تبعیض‌ نژادی توانست توجه‌ها را جلب کند.

بیشتر داستان سریال در هالیوود اتفاق می‌افتد. (که البته کمی بعدتر به نام هالیوو شناخته می‌شود چون سر یک ماجرای عاشقانه حرف دال نابود می‌شود.) در شهری که انسان‌ها و حیوانات با روحیات انسانی کنار هم زندگی می‌کنند. بوجک هورسمن ستاره سیت‌کام‌های دهه ۹۰ بوده و حالا می‌خواهد بازگشت بزرگی داشته باشد با داستان اتوبیوگرافیکی که یک نویسنده در سایه به جای او می‌نویسد. او با مدیر برنامه‌هایش هم درگیری‌هایی دارد.

بیشتر منتقدان از فصل دوم شروع به تحسین داستان‌های عمیق روایت سریال کردند و به نظرشان کمدی سریال نسبت به فصل اول جهش خارق‌العاده‌ای داشت.

هانیبال/ Hannibal

شبکه: NBC- تاریخ پخش: ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵

اقتباس برایان فولر از رمان توماس هریس تریلر روانشناختی ترسناکی از آب درآمد که به رابطه میان یک بازجوی اف.بی.آی به نام ویل گراهام و دکتر هانیبال لکتر (با بازی مدز میکلسون) می‌پرداخت. هانیبال لکتر روانشناسی است که قصد دارد تبدیل به دشمن درجه یک گراهام شود. گراهام اخیرا انتخاب شده تا به عنوان رییس بخش علوم رفتاری نیروی پلیس با قاتلان سریالی گفت‌وگو کند. کرافورد که گراهام را به این مقام رسانده به او دستور می‌دهد که با هانیبال لکتر همکاری کند اما هانیبال که خودش قاتل سریالی است فرم‌های اف.بی.آی را دستکاری می‌کند. اما رابطه دوستانه‌ای که با گراهام پیدا کرده همه چیز را پیچیده می‌کند چون مجذوب حس همدردی گراهام با جنایتکاران روان‌پریش می‌شود.

سال ۲۰۱۵ ساخت سریال کنسل شد و بعدتر دلیل‌اش را دانلودهای غیرقانونی اعلام کردند. منتقدان شیفته سکانس‌های مهیب اما زیبای سریال شدند که شبیه کارهایی بود که در ویدیوآرت‌ها می‌شد دید.

معاون رییس‌جمهور/ Veep

شبکه: HBO- تاریخ پخش: ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹

جولیا لویی دریفوس در کارنامه سی ساله بازیگری‌اش دو سریال به یادماندنی دارد که جزو بهترین سریال‌ها قرار می‌گیرند و یکی از آن‌ها «معاون رییس‌جمهور» است. دریفوس پیش از آن برای کمدی درخشان «ساینفیلد» شناخته می‌شد و بعد در یک کمدی طعنه‌آمیز سیاسی درخشید. او در سریال «معاون رییس‌جمهور» نقش سلینا مه‌یر را بازی می‌کند که سریال داستان زندگی شخصی و سیاسی او به عنوان معاون رییس‌جمهور و بعدتر رییس‌جمهور ایالات متحده آمریکاست. به جناح سیاسی او به صورت مستقیم اشاره نمی‌شود هر چند در فصل چهارم شواهدی وجود دارد که او دموکرات است.

سریال از همان فصل اولش مورد توجه منتقدان قرار گرفت. آن‌ها می‌گفتند که شوخی‌های سریال بامزه است و جولیا لویی دریفوس در نقش اول بازی درخشانی از خودش ارائه می‌دهد. البته برای فصل اول معتقد بودند که هنوز جای کار دارد تا سریال لحن خودش را پیدا کند اما از فصل دوم به بعد این مشکل هم حل شد و منتقدان نوشتند که حالا بینش سریال عمیق‌تر شده و لحن خاص خودش را پیدا کرده است.

آمریکایی‌ها/ The Americans

شبکه: FX- تاریخ پخش:‌ ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۸

ممکن است خیلی‌ها از خواندن این جمله شوکه شوند اما واقعیت این است که «آمریکایی‌ها» بیشتر از آن که سریالی درباره جنگ سرد یا کاپیتالیسم یا شکست کمونیسم و دموکراسی باشد، درباره ازدواج است.

سریال داستان دو افسر سازمان جاسوسی کا.گ.ب است که با هم ازدواج می‌کنند و تحت پوشش یک زوج آمریکایی به همراه فرزندان‌شان در واشنگتن مشغول کار و زندگی می‌شوند. از قضا همسایه آنها یک افسر اف.بی.آی است. فصل اول سریال درست بعد از سوگند و تحلیف رونالد ریگان به عنوان رییس‌جمهور آمریکا آغاز می‌شود.

بسیاری از نشریات لقب بهترین سریال را به «آمریکایی‌ها» دادند. منتقد سایت راجر ایبرت نوشت در دوره‌ای که سریال‌های خوب زیادی هر سال ساخته و پخش می‌شوند «آمریکایی‌ها» بهترین آن‌هاست. به عقیده منتقدان این یک تریلر جاسوسی مجذوب‌کننده است و ریتم قابل تحسینی دارد. نقدهای نوشته شده روی سریال «آمریکایی‌ها» فصل به فصل بهتر شد.

سریال نامزد ۱۸ جایزه امی شد.

The post هفت سریال برتر یک دهه اخیر تلویزیون را بشناسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala