اولین‌بار‌ در نوامبر سال ۲۰۱۸ باخبر شدیم که احتمالا شاهد ساخت «گلادیاتور ۲» (Gladiator 2) به عنوان دنباله‌ای بر فیلم سینمایی مشهور گلادیاتور خواهیم بود.

حال والتر پارکس و لوری مک دونالد که هر دو در حوزه تهیه‌کنندگی سینما فعالیت می‌کنند در کنفرانس مطبوعاتی مربوط به فیلم «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی (Men in Black International) که این آخر هفته در سینماهای ایالات متحده آمریکا روی پرده می‌رود، اطلاعات جدیدی درباره دنباله فیلم گلادیاتور در اختیار رسانه‌ها قرار داده‌اند.

این دو تهیه‌کننده گفته‌اند که هنوز مشغول کار روی پروژه گلادیاتور ۲ هستند و علاوه بر اینکه به هوادارن اطمینان داده‌اند دنباله گلادیاتور ساخته خواهد شد، اخبار مبنی بر حضور ریدلی اسکات به عنوان کارگردان و پیتر کریگ به عنوان فیلم‌نامه‌نویس این پروژه را تایید کرده‌اند.

براساس آنچه در این کنفرانس خبری مطرح شده داستان فیلم گلادیاتور‌ ۲ حدودا ۲۵ سال پس از داستان فیلم اول روایت خواهد شد.

در فیلم سینمایی گلادیاتور ماکسیموس (با بازی راسل کرو) پس از وقایعی که برای خانواده‌اش رخ می‌دهد، به بردگی‌ گرفته شده و به دنبال انتقام گرفتن از کومودوس (با بازی خواکین فینیکس) است. کومودوس خواهری دارد به نام لوسیلا و خواهرزاده‌ای به نام لوسیوس. پیش از این گفته شده‌ بود که ظاهرا خط داستانی گلادیاتور ۲ تمرکز ویژه‌ای بر لوسیوس خواهد داشت. با توجه به اطلاعات جدید به دست آمده درباره فیلم‌نامه که ظاهرا حدود ۲۵ سال پس از داستان فیلم اول رخ می‌دهد، می‌توان نتیجه گرفت که شایعات اولیه مبنی بر خط داستانی فیلم به واقعیت نزدیک بوده است.

گلادیاتور در زمان ساخت خود هم در گیشه موفق بود و هم در جشنواره‌ها عملکرد قابل قبولی داشت. این فیلم سینمایی که دومین فیلم‌ پرفروش سال ۲۰۰۰ بود در هفتاد و سومین مراسم اسکار نیز نامزد ۱۲ بخش مختلف شد و نهایتا جایزه ۵ بخش از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد نقش اصلی را تصاحب کرد.در عین حال فیلم به یکی از آثار مشهور هالیوود و ریدلی اسکات تبدیل شد.

