The post استقبال گرم منتقدان از «داستان اسباب بازی ۴» appeared first on دیجی‌کالا مگ.

کمتر از یک هفته تا اکران فیلم سینمایی «داستان اسباب بازی ۴» (Toy Story 4) باقی مانده و طبق روال معمول باکس‌آفیس، منتقدان نظرات‌شان را درباره این انیمیشن منتشر کرده‌اند.

«داستان اسباب بازی ۴» در مجموع عموم منتقدان را راضی کرده است.

بررسی نمرات این اثر در وبسایت راتن تومیتوز حاکی از رضایت ۱۰۰ درصدی منتقدان از این انیمیشن است و امتیازات منتقدان در وبسایت متاکریتیک نیز نمره متای ۸۳ را برای فیلم به ثبت رسانده است. نمره ۸۳ محصول ۲۹ نقد است که از آن میان ۲۸ نقد مثبت و ۱ نقد میانه بوده.

جهت مقایسه بد نیست به‌ این موضوع هم اشاره کنیم که سه قسمت قبلی داستان اسباب‌بازی به ترتیب نمرات متای ۹۲، ۸۸ و ۹۵ را به دست آوردند. همانطور که از نمرات پیدا است قسمت اول این مجموعه انیمیشنی محبوب تحسین‌شده‌ترین فیلم مجموعه از نظر منتقدان بوده و جدیدترین قسمت داستان اسباب‌ بازی هم پایین‌ترین نمره متا را به دست آورده.

گرچه نظرات منتقدان نشان می‌دهد که داستان اسباب بازی ۴ نتوانسته به اندازه قسمت‌های قبل تمجیدبرانگیز باشد اما منتقدان انیمیشن جدید را هم دوست داشته‌اند و آن را در مجموع فیلمی تاثیرگذار ارزیابی کرده‌اند.

پیتر دبروج منتقد ورایتی که به فیلم نمره ۹۰ از ۱۰۰ را داده است معتقد است ساخت قسمت چهارم برای یک مجموعه نگران کننده است از این جهت که عموما ساخت سه‌گانه نوعی چرخه طبیعی تلقی می‌شود اما با رسیدن به پایان آن سازندگان یا باید خلاقیت‌های جدیدی را در کار وارد کنند و یا به مجموعه پایان بدهند. به باور منتقد ورایتی سازندگان داستان اسباب بازی چنان به خوبی از پس این چالش برآمده‌اند که با دیدن قسمت چهار فکر می‌کنید بدون این قسمت مجموعه هرگز کامل نبود.

تیم گریرسون منتقد اسکرین اینترنشنال که به انیمیشن نمره ۸۰ از ۱۰۰ را داده تاکید می‌کند که احتمالا این قسمت به درخشانی قسمت‌های قبلی نباشد اما سازندگان هنگام ساخت قسمت جدید به خوبی آگاه بوده‌اند که چه المان‌هایی در این مجموعه باعث استقبال جهانی از آن شده است.

گریرسون معتقد است قسمت چهارم هم گیرایی عاطفی و شوخ‌طبعی هوشمندانه قسمت‌های دیگر را دارا است و باعث می‌شود کل مجموعه داستان اسباب‌ بازی چون جواهری درخشان بر تاج پادشاهی پیکسار باشد.

اسکات توبیاس منتقد وبسایت ورج که به فیلم نمره ۷۵ از ۱۰۰ داده نیز قسمت جدید را در مقایسه با سایر آثار پیکسار تحلیل می‌کند و باور دارد که اگرچه داستان اسباب بازی ۴ به پای سه قسمت قبلی نمی‌رسد اما اگر آن را با تمام انیمیشن‌های دیگر پیکسار مقایسه کنیم خواهیم دید که با اثری بی‌پرواتر و خلاقانه‌تر مواجهیم.

منبع متن: digikala