مذاکرات برای حضور بردلی کوپر در فیلم جدید دل تورو آغاز شد

بردلی کوپر بازیگر و کارگردان سینما که اخیرا با ساخت و حضور در فیلم «ستاره‌ای متولد شده‌ است» (A Star Is Born) بیش از پیش مورد توجه رسانه‌ها قرار گرفته است مذاکرات را برای حضور در فیلم سینمایی جدید گیرمو دل تورو تحت عنوان «کوچه کابوس» (Nightmare Alley) آغاز کرده است.

کوپر قرار است جایگزین لئوناردو دی‌کاپریو شود که گزینه قبلی دل تورو برای حضور در فیلم جدیدش بود اما مذاکرات با او به نتیجه نرسید.

گیرمو دل تورو کارگردان «کوچه کابوس» خواهد بود و فیلم‌نامه این اثر را نیز به اتفاق کیم مورگان به رشته تحریر درآورده است. پیش از این در سال ۱۹۴۷ فیلمی به همین نام توسط ادموند گولدینگ و براساس رمانی به همین نام از ویلیام لیندزی گرشام کارگردانی شده است و فیلم جدید دل تورو نیز براساس همین رمان ساخته خواهد شد.

«کوچه کابوس» ماجرای یک مرد کلاه‌بردار را روایت می‌کند که با یک روانپزشک زنِ شیادتر از خودش در مجموعه‌ای از کلاه‌برداری‌ها هم‌دست می‌شود اما زن به شریکش هم رحم نمی‌کند و ماجرا واجد ابعاد پیچیده‌تری می‌شود.

براساس اطلاعاتی که تا کنون در اختیار داریم قرار است فیلم‌برداری این اثر سینمایی از پاییز امسال و پس از مشخص‌شدن بازیگران مختلف فیلم آغاز شود.

گیرمو دل تورو پس از موفقیت فیلم سینمایی «شکل آب» (The Shape of Water) و تصاحب چندین جایزه اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی تصمیم گرفت با آرامش بیشتری فیلم جدیدی را برای کارگردانی انتخاب کند و بیشتر تمرکزش را در نقش تهیه‌کننده به کار گرفت.

بردلی کوپر که در حال مذاکره برای پذیرش نقش در فیلم سینمایی «کوچه کابوس» است نیز سال ۲۰۱۸ را با موفقیت‌های گسترده به پایان رساند. اولین فیلم کوپر در قامت کارگردان بیش از ۴۰۰ میلیون دلار در سطح جهان فروخت و علاوه بر این در چندین بخش از مراسم اسکار نامزد دریافت جایزه شد. کوپر اخیرا در فیلم سینمایی مول (Mule) ساخته کلینت ایستوود نیز حضور داشت و در کنار ایستوود یکی از نقش‎‌های اصلی این فیلم را بر عهده گرفت.

کوپر در حال حاضر روی ساخت فیلم «برنستاین» (Bernstein) هم کار می‌کند. فیلمی که قرار است علاوه بر ایفای نقش در آن به کارگردانی‌اش هم بپردازد؛ «برنستاین» یک فیلم زندگی‌نامه‌ای براساس زندگی لئونارد برنستاین موسیقی‌دان و رهبر ارکستر آمریکایی است.

