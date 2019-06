فیلم سینمایی «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» (Men in Black: International) از آخر هفته گذشته در سینماهای جهان اکران شده و افتتاحیه‌ای ۲۸.۵ میلیون دلاری را درون ایالات متحده پشت سر گذاشته است. این اثر سینمایی ظرف سه روز نخست اکران خود در سایر نقاط جهان ۷۳.۷ میلیون دلار فروخته تا مجموع فروش جهانی افتتاحیه‌اش به ۱۰۲ میلیون دلار برسد.

اگرچه این میزان فروش «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» را در صدر جدول باکس‌آفیس قرار داده اما با توجه به بودجه حدودا ۱۰۰ میلیون دلاری این فیلم، نمی‌توان افتتاحیه فعلی را فروش چندان قابل توجهی ارزیابی کرد. «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» ساخته کارگردان آمریکایی اف. گری گری است که ساخت آثاری چون «سرنوشت خشمگین» (The Fate Of The Furious)، «مستقیم از کامپتن» (Straight Outta Compton) و «کسب‌وکار ایتالیایی» (The Italian Job) را در کارنامه دارد. فیلم جدید گری اسپین‌آف مجموعه «مردان سیاه‌پوش» به حساب می‌آید و بازیگرانی چون کریس همسورث، تسا تامپسون، لیام نیسون و ربکا فرگوسن را به خدمت گرفته است؛ همسورث و تامپسون در آثاری همچون «ثور: رگنراک» (Thor: Ragnarok) نیز هم‌بازی بوده‌اند. پیش از این سه فیلم سینمایی در مجموعه مردان سیاه‌پوش ساخته شده بود که زوج تامی لی جونز و ویل اسمیت در آن‌ها حضور داشتند؛ به نظر می‌رسد یکی از دلایل عدم موفقیت تجاری اثر جدید عدم استفاده از همین زوج بوده.

اثر جدید مجموعه «مردان سیاه‌پوش» از نظر تجاری کمترین موفقیت را در مقایسه با سه فیلم قبلی کسب کرده است. هر سه اثر قبلی این مجموعه افتتاحیه‌هایی بالای ۵۰ میلیون دلار را پشت سر گذاشته‌اند و جالب است که اشاره کنیم فیلم اول مجموعه با عنوان «مردان سیاه‌پوش» (Men in Black) در سال ۱۹۹۷ موفق شد ۵۱ میلیون دلار بفروشد. گرچه دو قسمت بعدی در سه روز نخست به ترتیب ۵۲ و ۵۴.۶ میلیون دلار فروختند و از نظر تجاری تقریبا وضعیتی مشابه قسمت اول داشتند (بدون در نظر گرفتن تورم) اما «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» با فاصله‌ای معنی‌دار از سه قسمت قبلی مجموعه ایستاده است و در مقایسه با آثار قبلی مجموعه شروعی کاملا ناامیدکننده داشته.

براساس آنچه وبسایت CinemaScore اعلام کرده «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» در روز افتتاحیه از مخاطبان نمره B گرفته است؛ نمره‌ای که با فروش نه چندان موفق فیلم هماهنگ است و نشان می‌دهد جدیدترین ساخته اف. گری گری مخاطبان آمریکایی را راضی نکرده است. برخی از کارشناسان معتقدند یکی از دلایل عدم موفقیت مردان سیاه‌پوش جدید در گیشه نقدهای به شدت منفی اولیه درباره این فیلم بودند بنابراین بد نیست نگاهی هم به ارزیابی‌های منتقدان بیاندازیم.

از مجموع ۴۸ نقدی که درباره این فیلم سینمایی در سایت متاکریتیک ثبت شده ۶ نقد مثبت، ۲۷ نقد میانه و ۱۵ نقد منفی بوده است. متوسط نمراتی که در قالب این ۴۸ نقد به فیلم داده شده نمره ۳۸ از ۱۰۰ را برای آن رقم زده است که نشان می‌دهد از نظر منتقدان انگلیسی‌زبان «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» کاملا اثری ضعیف ارزیابی شده است. همچنین بررسی نظرات طیف گسترده‌تری از منتقدان (۲۲۲ نقد) در وبسایت راتن تومیتوز هم نشان می‌دهد تنها ۲۴ درصد آن‌ها فیلم جدید مجموعه مردان سیاه‌پوش را پسندیده‌اند.

منبع متن: digikala