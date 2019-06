یک آخر هفته ناامیدکننده دیگر برای باکس آفیس سینماهای جهان رقم خورد. در شرایطی که دو دنباله جدید یعنی مردان سیاهپوش بین‌المللی کمپانی سونی و شفت (shaft) کمپانی برادران وارنر اکران شدند و هیچ‌کدام از آن‌ها نتوانستند انتظارات استودیوها را برآورده کنند.

فروش این هفته در مقایسه با سال گذشته که فیلم «شگفت‌انگیزها ۲» اکران شده بود به طرز مشخصی پایین‌تر آمد. پارسال انیمیشن «شگفت‌انگیزها ۲» با فروش ۱۸۲.۶ میلیون دلاری رکورد فروش روز اول را زد و هفته آینده هم «داستان اسباب بازی ۴» کمپانی پیکسار اکران می‌شود که احتمالا ورق را به نفع پیکسار برمی‌گرداند.

شروع اکران «مردان سیاهپوش بین‌المللی» سونی با فروش ناامیدکننده ۲۸.۵ میلیون دلاری همراه بود. فیلم در ۴۲۲۴ سالن سینما اکران شد. اگر مقایسه کنیم این پایین‌ترین فروش افتتاحیه بین سری فیلم‌های «مردان سیاهپوش» است. سه فیلم قبلی همه افتتاحیه‌هایی حول و حوش ۵۱ میلیون دلار داشتند.

این فیلم با بودجه ۱۱۰ میلیون دلاری ساخته شده و منتقدان را هم راضی نکرده است. فیلم نه تنها نقدهای منفی از سوی منتقدان دریافت کرده که تماشاگران هم در سایت سینمااسکور به آن امتیاز B داده‌اند. این امتیاز یعنی فیلم نتوانسته رضایت تماشاگران را هم جلب کند.

۵۶ درصد مخاطبان فیلم را مردان تشکیل دادند و ۵۳ درصد از تماشاگران ۲۵ سال به بالا داشتند.

در بازار بین‌المللی فیلم «مردان سیاهپوش بین‌المللی» در ۳۶ کشور جهان اکران شد و حدود ۷۳.۷ میلیون دلار فروخت. در نتیجه فروش کل فیلم کمی بیش از ۱۰۲ میلیون دلار شد. فیلم تقریبا همان مسیری را در گیشه طی می‌کند که فیلم «لاک‌پشت‌های نینجای جهش یافته نوجوان» پیش‌تر رفته بود. و البته فروش آن معادل ۱۹ درصد کمتر از قسمت قبلی «مردان سیاهپوش» است.

طبق معمول بازارهای جهانی چین با فروش ۲۶.۳ میلیون دلاری پیشتاز است و به دنبال آن روسیه با فروش ۵.۱ میلیون دلاری و کره جنوبی با فروش ۴.۹ میلیون دلار قرار دارند.

فیلم تقریبا در ۹۲ درصد کشورهایی که قرار بوده اکران شده و از هفته آینده هم در بلژیک، هلند و ایتالیا به نمایش درخواهد آمد که بعید است تاثیر چندانی روی فروش‌اش داشته باشد.

فیلم را اف.گَری گِری در ژانر کمدی اکشن ماجراجویانه ساخته است. وظیفه مردان سیاهپوش همیشه محافظت از کره زمین بوده است. در این ماجراجویی جدید آن‌ها باید با بزرگترین تهدید تا امروز دست و پنجه نرم کنند: یک موش کور نفوذی در گروه مردان سیاهپوش!

امتیاز فیلم در سایت متاکریتیک نزدیک به فاجعه و ۳۸ از ۱۰۰ است. منتقد ایندی‌وایر، اریک کوهن نوشته است: «این قسمت با بازی کریس همسورث و تسا تامپسون فاقد جاه‌طلبی و انرژی است تا جدال بین کهکشانی را تبدیل به چیزی مهیج کند. تلاش سازندگان برای اینکه جانی تازه به این فرنچایز مرده ببخشند بی‌حاصل بوده است. در نهایت فیلم شبیه یک ظرف خالی است که هیچ گرسنه‌ای را سیر نمی‌کند.»

پیتر بردشاو هم گفته وقتش رسیده که جلوی همه تهیه‌کنندگان فریاد بکشیم عمر سری فیلم‌های «مردان سیاهپوش» به سر رسیده است.

در رتبه دوم فیلم «اسرار حیوانات خانگی ۲» محصول مشترک یونیورسال و ایلامینیشن قرار دارد. فیلم در هفته دوم اکرانش ۴۹ درصد افت فروش داشته و تقریبا ۲۳.۸ میلیون دلار از گیشه به دست آورد.

در بازارهای بین‌المللی هم فقط ۸.۵ میلیون دلار به فروش فیلم اضافه شد.

فیلم «علاء‌الدین» دیزنی در رتبه سوم قرار گرفته در حالی که وارد چهارمین هفته اکرانش شده است. فیلم با ۳۲ درصد افت فروش نزدیک به ۱۶.۷ میلیون دلار فروخت.

«ققنوس سیاه» در دومین هفته اکرانش به رده چهارم جدول سقوط کرده است. افت فروش این فیلم ۷۲.۶ درصد بوده که رقم قابل توجهی است. کمتر فیلمی در هفته دوم نمایش‌اش تا این حد سقوط می‌کند.

در میان پنج فیلم پرفروش «راکت‌من» کمپانی پارامونت هم قرار دارد که فیلمی بیوگرافیک از زندگی التون جان است و سومین هفته اکرانش را سپری می‌کند.

خارج از دایره پنج فیلم پرفروش فیلم «شفت» برادران وارنر را داریم. فیلمی که استودیو انتظار داشت حداقل با فروش ۱۵ میلیون دلاری کارش را آغاز کند اما فقط توانست ۸.۳ میلیون دلار بفروشد. در حالی که در ۲۹۳۵ سالن سینما اکران شده بود. منتقدان فیلم را متوسط رو به پایین ارزیابی کردند اما تماشاگران در سایت سینمااسکور به آن امتیاز A داده‌اند که راضی کننده بوده. البته با چنین فروش کمی آینده فیلم مبهم به نظر می‌رسد. فیلم برای جمعیتی به نمایش درآمده که ۵۴ درصد آن‌ها را زنان تشکیل داده‌اند و ۸۴ درصد هم ۲۵ سال به بالا داشته‌اند.

«شفت» ساخته تیم استوری داستان مردی به نام شفت است. یک متخصص جرایم سایبری که از دانشگاه MIT فارغ‌التحصیل شده و برای کشف حقیقت پشت مرگ ناگهانی دوستش از خانواده‌اش کمک می‌گیرد. ساموئل ال.جکسون بازیگر اصلی این اکشن کمدی است.

منتقدان به فیلم امتیاز ۴۴ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقدان می‌گویند که انگار سازندگان فیلم ترسیده‌اند کاراکترهایشان را بیش از حد جدی بگیرند و آن‌ها را به امان خدا رها کرده‌اند و نتیجه‌اش فیلمی شده که زیر بار صحنه‌های اکشن خودش کمر خم می‌کند.

بقیه فیلم‌ها تکراری هستند به جز رتبه نهم جدول که در اختیار فیلم «آخر شب» قرار گرفته که در دومین هفته اکرانش توانست خودش را به جمع ده فیلم پرفروش برساند. فیلمی به کارگردانی نیشا گاناترا که در ژانر کمدی است و اما تامپسون بازیگر نقش اولش است. منتقدان این کمدی را دوست داشتند و به آن امتیاز ۷۱ از ۱۰۰ را داده‌اند. داستان یک مجری شوی شبانه است که می‌ترسد شغل‌اش را از دست بدهد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی مردان سیاهپوش بین‌المللی ۱ ۲۸.۵ ۲۸.۵ زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲ ۲ ۲۳.۸ ۹۲ علاءالدین ۴ ۱۶.۷ ۲۶۳.۴ ققنوس سیاه ۲ ۹ ۵۱.۸ راکت من ۳ ۸.۸ ۶۶.۱ محور ۱ ۸.۳ ۸.۳ گودزیلا: پادشاه هیولاها ۳ ۸.۱ ۹۳.۷ جان ویک ۳:‌ پارابلوم ۵ ۶.۱ ۱۴۸.۶ آخر شب ۲ ۵.۱ ۵.۴ ما ۳ ۳.۶ ۴۰.۳

