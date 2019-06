The post اولین‌ تصویر از فیلم جدید استیون اسپیلبرگ منتشر شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

اولین تصویر از فیلم سینمایی داستان وست ساید (West Side Story) که کارگردانی آن را استیون اسپیلبرگ بر عهده دارد منتشر شده است.

در مرکز تصویر منتشر شده انسل الگورت بازیگر‌ نقش تونی به چشم می‌خورد و‌ کنار او ریچل‌ زگلر نوجوان ۱۷ ساله آمریکایی دیده می‌شود. زگلر که قرار است در فیلم جدید اسپیلبرگ نقش ماریا را ایفا کند خواننده و ترانه‌سرا است. او مدتی پیش بابت یک‌ ویدیو به شهرت رسید که در آن یکی از ترانه‌های محبوب فیلم «ستاره‌ای متولد شده است» را می‌خواند. مدت کوتاهی پس از دست به دست شدن این ویدیو اسپیلبرگ به‌ روند انتخاب بازیگر نقش ماریا پایان داد و زگلر را که در حال حاضر یک دانش‌آموز دبیرستانی است برای ایفای این نقش انتخاب کرد.

در اطراف این دو بازیگر مجموعه از عوامل نه‌چندان نام‌آشنا قرار دارند که ظاهرا اعضای دو گروه رقیب شارکز و جتس هستند. براساس آنچه اعلام شده بازیگران این‌ اثر پس از تماشای ۳۰ هزار اجرا در شهرهای مختلف ایالات متحده انتخاب شده‌اند.

داستان وست ساید پیش از این در سال ۱۹۶۱ توسط رابرت وایز و جروم رابینز ساخته شده بود. فیلم‌نامه این اثر از تراژدی مشهور رومئو و ژولیت نوشته ویلیام شکسپیر الهام گرفته شده است. فیلم در زمان اکران مورد تحسین و تمجید گسترده قرار گرفت و موفق شد ۱۰ جایزه اسکار از جمله اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به دست آورد.

طبق برنامه‌هایی که پیشتر اعلام شده بود اسپیلبرگ قصد ساخت فیلم سینمایی Indiana Jones 5 را برای Lucasfilm داشت اما این قسمت از مجموعه به تاخیر افتاد و قرار است پس از بازنویسی فیلم‌نامه در سال ۲۰۲۱ اکران شود و احتمالا شروع فیلم‌برداری آن هم تا سال ۲۰۲۰ اتفاق نخواهد افتاد. به این ترتیب اسپیلبرگ فرصت بیشتری پیدا کرد تا روی بازسازی داستان وست ساید، یکی از موزیکال‌های کلاسیک هالیوود متمرکز شود.

داستان وست ساید روند پیش‌تولید نسبتا طولانی را طی کرده است که تقریبا به سه سال رسیده. دو گروه مختلف از بازیگران فیلم از آغاز سال ۲۰۱۸ برای این فیلم فراخوانده شدند. پیش از این گفته شده بود فیلم‌برداری اثر جدید اسپیلبرگ تابستان امسال آغاز می‌شود. حال با انتشار این تصویر به نظر می‌رسد که شایعات درباره زمان آغاز فیلم‌برداری واقعیت داشته و اسپیلبرگ با نظمی ویژه مشغول پیشبرد این پروژه سینمایی است.

اسپیلبرگ در این فیلم دوباره با تونی کوشنر به عنوان فیلم‌نامه‌نویس همکاری می‌کند؛ نویسنده‌ای که در فیلم‌هایی چون مونیخ و لینکلن هم با اسپیلبرگ همکاری کرده بود و استودیوی فاکس قرن بیستم، تولیدکننده این اثر امیدوار است از طریق این همکاری موفقیت فیلم‌های قبلی دوباره تکرار شود. پیش از این گفته شده بود کارگردان و نویسنده مذکور روی اثر دیگری تحت عنوان «دزدیدن ادگاردو مورتارا» در حال همکاری هستند اما مدتی بعد روشن شد که داستان وست ساید اولویت اصلی این دو هنرمند است.

بازسازی داستان وست ساید از سال‌های گذشته یکی از دل‌مشغولی‌های اسپیلبرگ بود؛ او پیش از این در سال ۲۰۱۴ هم نسبت به بازسازی این اثر ابراز تمایل کرده بود. این فیلم سینمایی طبق زمان‌بندی اعلام شده در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ روی پرده خواهد رفت.

