برندگان جوایز MTV در سینما و تلویزیون مشخص شد

برندگان جوایز MTV مشخص شد و سریال «بازی تاج و تخت» و فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» مهم‌ترین جایزه‌ها را به خانه بردند. جوایز MTV معمولا به فیلم‌ها و سریال‌های عامه‌پسندتر و به خصوص مورد علاقه‌ی جوانان و نوجوانان تعلق می‌گیرد.

فصل پایانی سریال حماسی فانتزی شبکه HBO با بیشترین نامزدی رکورددار شب جوایز MTV بود و در کنارش از سینما فیلم ابرقهرمانی مارول قرار داشت.

زاخاری لوی مجری مراسم بود و بهترین سخنرانی به گفته‌ی سایت‌ها ساندرا بولاک بعد از بردن جایزه بهترین بازیگر فیلم ترسناک برای فیلم «لانه پرنده» (BIRDBOX) داشت. به گزارش درپ، او یک پیام بامزه و در عین حال احساس‌برانگیز برای بچه‌هایش خواند. بولاک گفت: «اگر چه شما نمی‌توانید این فیلم را تا وقتی که ۲۱ ساله شدید ببینید، چون به نظر می‌رسد فیلمی درباره مادر شدن یک فیلم وحشت است، زمانی که آن را ببینید متوجه خواهید شد که چیزی نیست که برای شما انجام نداده باشم. می‌دانم که گاهی اوقات درست مثل فیلم به نظر می‌رسد که مادرتان به همه چیز گیر می‌دهد اما احتمالا دلیلش این است که شما اول او را به آن مرحله می‌رسانید. چون اولین بار که چیزی را می‌گویم باید آن را شنیده باشید نه این که تصمیم بگیرید بالاخره آن را بشنوید چون پنجمین بار است که تکرارش می‌کنم!» سخنان بولاک با تشویق و خنده حضار همراه شد.

بری لارسون برای فیلم «کاپیتان مارول» جایزه بهترین مبارز را دریافت کرد و بازو در بازوی بازیگران بدلش برای گرفتن جایزه روی سن آمد. بدلکارانی که به گفته لارسون به کاپیتان آمریکا جان بخشیدند.

هر دو زن بدل‌کار به لارسون برای صحنه‌های اکشن آموزش داده بودند و این سه نفر به همراه هم یک ابرقهرمان زن را روی پرده آوردند.

برنده‌های بخش‌های مختلف جوایز MTV به شرح زیر است:

بهترین فیلم

انتقام‌جویان: پایان بازی

نامزدها

بلککلنزمن

اسپایدرمن: به درون دنیای عنکبوتی

تقدیم به همه پسرهایی که عاشق‌شان بودم (To All the Boys I’ve Loved Before)

ما

بهترین سریال تلویزیونی

گیم آف ترونز (بازی تاج و تخت)

نامزدها

دهان بزرگ (big mouth)

ریوردیل (Riverdale)

رود شیت (Schitt’s Creek)

تسخیر خانه هیل (The Haunting of Hill House)

بهترین بازی در یک فیلم

لیدی گاگا (نقش الی در فیلم ستاره‌ای متولد شده است)

نامزدها

آماندلا استنبرگ (نفرتی که تو می‌دهی)

لوپیتا نیونگ او (ما)

رامی مالک (راپسودی کولی)

ساندرا بولاک (لانه پرنده)

بهترین بازی در یک سریال تلویزیونی

الیزابت ماس (داستان یک ندیمه)

نامزدها

امیلیا کلارک (دنریس تارگرین در بازی تاج و تخت)

جینا رودریگوئز (جین باکره)

جیسون میچل (The Chi)

کیرنان شیپکا (ماجراهای دلسردکننده سابرینا)

بهترین قهرمان

رابرت داونی جونیور (مرد آهنی فیلم انتقام‌جویان: پایان بازی)

نامزدها

بری لارسون (کاپیتان آمریکا)

جان دیوید واشنگتن (بلککلنزمن)

میسی ویلیامز (آریا استارک در بازی تاج و تخت)

زاخاری لوی (شزم!)

بهترین شخصیت شریر

جاش برولین‌ (تانوس در انتقام‌جویان: پایان بازی)

نامزدها

جودی کومر (کشتن ایو)

جوزف فینس (داستان یک ندیمه)

لوپیتا نیونگ او (ما)

پن بدگلی (تو)

بهترین بازی کمدی

دن لوی (رودخانه شیت)

نامزدها

آکوافینا (آسیایی‌های پولدار دیوانه)

جان مولانی (دهان بزرگ)

مارسای مارتین (کوچک) /little

زاخاری لوی (شزم!)

بهترین مبارزه

کاپیتان مارول با مین اروا (کاپیتان مارول)

نامزدها

کاپیتان آمریکا با تانوس (انتقام‌جویان: پایان بازی)

آریا استارک با وایت واکرها (بازی تاج و تخت)

روث بیدر گینزبورگ با نابرابری جنسیتی (RBG)

بکی لینچ با روندا روسی با شارلوت فلر (WWE WrestleMania)

ترسناک‌ترین بازی

ساندرا بولاک (لانه پرنده)

نامزدها

الکس ولف (موروثی)

لیندا کاردلینی (نفرین لا لیورنا)

ریان ریس (هالووین)

ویکتوریا پدریتی (تسخیر خانه هیل)

بهترین مستند

نجات آر.کلی (Surviving R. Kelly)

نامزدها

RBG

مراقب شکاف بودن (Minding the Gap)

مک‌کویین

در قلب طلا:‌ داخل شایعات ژیمناستیک آمریکا (At the Heart of Gold: Inside the USA Gymnastics Scandal)

جوایز MTV به شکل یک پاپ کورن طلایی است که نشان از محبوبیت فیلم‌ها و سریال‌های انتخاب‌شده میان عامه مردم دارد.

The post برندگان جوایز MTV در سینما و تلویزیون مشخص شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala