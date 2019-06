The post کمدی «راز جنایت» با بازی آدام سندلر و جنیفر آنیستون رکوردشکن شد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

طبق آنچه شرکت نت‌فلیکس اعلام کرده فیلم کمدی-معمایی «راز جنایت» (Murder Mystery) ساخته کایل نیواچک در سه روز اول توسط ۳۰.۹ میلیون کاربر این شبکه دیده شده و موفق شده رکورد افتتاحیه در این شبکه را بشکند.

آدام سندلر و جنیفر آنیستون از بازیگران این فیلم کمدی هستند و امیر مکری فیلمبرداری این اثر را به عهده داشته. مکری فیلم‌بردار ایرانی است که از سال ۱۹۷۷ به ایالات متحده آمریکا مهاجرت کرده و فیلم‌برداری آثاری چون «سریع و خشمگین ۴» (Fast & Furious)، «مرد پولادین» (Man of Steel) و «تبدیل‌شوندگان: عصر انقراض» (Transformers: Age of Extinction) را برعهده داشته است.

براساس آماری که نت‌فلیکس اعلام کرده بیش از ۳۰ میلیون و ۸۶۹ هزار اکانت در سه روز اول این فیلم را تماشا کرده‌اند. از این میان بیش از ۱۳ میلیون اکانت در آمریکا و کانادا «راز جنایت» را دیده‌اند و بیش از ۱۷ میلیون و ۴۹۴ هزار نفر در سطح جهان فیلم را تماشا کرده‌اند.

همچنین بر این نکته تاکید شده که صرفا وقتی هر اکانت بیش از ۷۰ درصد فیلم را تماشا کرده او را در میان آمار بازدیدکنندگان از فیلم لحاظ کرده‌اند.

شرکت نت‌فلیکس در سال ۲۰۱۵ برای ۴ فیلم با آدام سندلر قرار داد امضا کرد و این قرارداد در سال ۲۰۱۷ برای ۴ فیلم جدید مجددا تمدید شد. قراردادهای نت‌فلیکس با سندلر در زمانی امضا شد که وضعیت این بازیگر در گیشه‌ها چندان مناسب نبود و برای برخی این سوال ایجاد شد که انگیزه نت‌فلیکس از امضای قرادادهای طولانی مدت با این بازیگر چیست.

حال با در نظر گرفتن آمار و ارقامی که نت‌فلیکس اعلام کرده به نظر می‌رسد سندلر هنوز هم در جذب مخاطبان موفق عمل می‌کند و تحلیل نت‌فلیکس برای امضای قراردادهای مذکور تحلیل درستی بوده است.

شبکه نت‌فلیکس عموما میزان استقبال مخاطبان از فیلم‌ها و برنامه‌های پخش‌شده را رسانه‌ای نمی‌کند اما اخیرا دست به انتشار برخی از آمار موفقیت‌آمیز خود زده. از جمله این آمارها می‌توان به مخاطبان ۵۲ میلیونی (در چهار هفته اول) فیلم «مرز سه‌گانه» (Triple Frontier) با بازی بن افلک و مخاطبان ۴۵ میلیونی (در چهار هفته اول) مجموعه «آکادمی آمبرلا» (The Umbrella Academy) اشاره کرد.

