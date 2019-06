تام هاردی رسما به ونوم ۲ پیوست

امی پاسکال از تهیه‌کنندگان شرکت سونی در مصاحبه‌ای با وبسایت فاندانگو این خبر را تایید کرده که تام هاردی برای ایفای نقش در فیلم سینمایی ابرقهرمانی «ونوم ۲» (Venom 2) به این مجموعه باز خواهد گشت. پاسکال به این نکته نیز اشاره کرده که هیچ بازیگر دیگری نمی‌تواند مانند هاردی این نقش را ایفا کند و تماشاگران نیز نمی‌توانند فرد دیگری را به جای او در این نقش تصور کنند.

پیش از این تایید شده بود که داستان ونوم جدید در همان جهان مرد عنکبوتی اتفاق خواهد افتاد که باعث ایجاد مجموعه گسترده‌ای از حدس و گمان‌ها درباره حضور احتمالی مرد عنکبوتی یا مواجهه این دو شخصیت شده بود. حال پاسکال که از تهیه‌کنندگان شرکت سونی است با اشارات ضمنی این فرضیات را هم تا حدودی تایید کرده و گفته که در آینده برنامه‌های زیادی برای شخصیت مرد عنکبوتی و تام هالند دارند.

کوین فایگی رییس استودیوی مارول نیز در یکی از مصاحبه‌های اخیر خود درباره احتمال روبرو شدن ادی براک (ونوم) و پیتر پارکر (مرد عنکبوتی) در آینده گفته است این موضوع به تصمیم سونی بستگی دارد.

فیلم سینمایی ونوم اکتبر سال ۲۰۱۸ اکران شد و در حالی که ابدا نتوانست رضایت منتقدان را به دست بیاورد از نظر تجاری اثر موفقی بود. گرچه این اثر سینمایی به روایت وبسایت راتن تومیتوز تنها ۲۹ درصد منتقدان را راضی کرد و از مجموع ۴۶ نقد وبسایت متاکریتیک نیز نمره پایین ۳۵ را دریافت کرد اما مخاطبان نشان دادند که وقتی پای فیلمی ابرقهرمانی در میان باشد آنقدرها هم به نظر منتقدان اهمیت نمی‌دهند.

همین موضوع باعث شد این اثر سینمایی حدود ۸۵۵ میلیون دلار فروش داشته باشد در حالی که بودجه ساختش چیزی بیش از ۱۰۰ میلیون دلار بود. احتمالا عملکرد تجاری موفق ونوم یکی از تعیین‌کننده‌ترین عوامل در ساخت قسمت دوم این فیلم ابرقهرمانی بوده است. در حال حاضر اکتبر سال ۲۰۲۰ به عنوان تاریخ احتمالی اکران ونوم ۲ عنوان شده است.

منبع متن: digikala