فیلم قصر شیرین که در جشنواره فیلم شانگهای با عنوان «Castle of Dreams» شرکت کرده بود موفق شد تعدادی از مهم‌ترین جوایز این جشنواره را به دست بیاورد.

قصر شیرین ساخته رضا میرکریمی جوایز جام طلایی بهترین فیلم و بهترین کارگردانی را به دست آورد و بازیگر مرد نقش اصلی فیلم یعنی حامد بهداد هم موفق شد همراه با چانگ فنگ بازیگر درام چینی «بازگشت» (The Return) جایزه بهترین بازیگر مرد را تصاحب کند.

جایزه بزرگ هیئت داوران جشنواره شانگهای به فیلم سینمایی «Inhale-Exhale» محصول مشترک گرجستان، روسیه و سوئد رسید. این اثر سینمایی موفق شد دو جایزه از جشنواره کسب کند و در کنار جایزه بزرگ هیئت داوران، برنده جایزه بهترین بازیگر زن نقش اصلی نیز شد؛ جایزه‌ای که به سالومه دموریا بازیگر گرجستانی این اثر رسید.

امسال در میان برندگان جشنواره فیلم شانگهای هیچ اثر آمریکایی به چشم نمی‌خورد. پاسخ جشنواره به این موضوع نبود فیلم آمریکایی باکیفیت در میان آثار شرکت‌کننده بود اما برخی از تحلیل‌گران معتقدند تیره شدن روابط چین و ایالات متحده یکی از عوامل تاثیرگذار بر این مساله بوده است.

امسال نوری بیلگه جیلان کارگردان مشهور ترک رییس هیئت داوران جشنواره فیلم شانگهای بود. هیئت داوران فیلم قصر شیرین را چنین توصیف کرده: «آنقدر بااعتماد به نفس است که در کل زمان فیلم شاهد یک نت فالش هم نیستیم».

قصر شیرین که یک فیلم جاده‌ای و نوعی درام روانشناختی است داستان مردی را دنبال می‌کند که پس از سال‌ها با دو فرزندش روبرو شده است. جلال (با بازی حامد بهداد) پیش از این همسر و دو فرزندش را ترک کرده بود اما حال خبری درباره همسرش باعث بازگشت او شده است. در طول مدت سفر بحران‌هایی قدیمی و ریشه‌دار سرباز می‌کنند.

جشنواره فیلم شانگهای که مهم‌ترین جوایز امسالش را به یک فیلم ایرانی داده از جمله بزرگترین و شاخص‌ترین جشنواره‌های آسیایی و یکی از مهم‌تربن جشنواره‌های کشور چین به حساب می‌آید.

