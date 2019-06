صدرنشین باکس آفیس این هفته‌ی سینماهای جهان از خیلی وقت پیش معلوم بود و همان‌طور که همه منتظر بودند فروش فیلم داستان اسباب بازی ۴ توانست این انیمیشن جدید محصول پیکسار و دیزنی را صدرنشین گیشه فروش کند.

«داستان اسباب بازی ۴» بزرگترین افتتاحیه این سری فیلم‌ها را رقم زد اما احتمالا با از راه رسیدن دنباله‌های جدید فروش‌اش افت خواهد کرد چون همین حالا هم نتوانسته در حد پیش‌بینی‌های تحلیلگران صنعت سینما و انتظارات استودیوی پیکسار بفروشد. فیلم «بازی بچه» (Child’s play) که توسط UA پخش شده در رتبه دوم جدول قرار گرفت. این فیلم هم پیش‌بینی‌ها را نقش بر آب کرد و کمتر از حد انتظار فروخت. فیلم «آنا» ساخته لوک بسون محصول لاینزگیت و سامیت حتی نتوانست در جمع ده فیلم پرفروش قرار بگیرد.

با فروش حدود ۱۱۸ میلیون دلار، «داستان اسباب بازی ۴» در راس گیشه‌ی فروش سینماهای آمریکا قرار گرفت. البته انتظار استودیو این بود که فیلم ۱۴۰ میلیون دلار در افتتاحیه‌اش بفروشد در نتیجه می‌شود گفت که وودی و باز و رفقایشان پیکسار را ناامید کردند. رقم فروش افتتاحیه حتی کمتر از پیش‌بینی تحلیل‌گران باکس آفیس بود که بعد از فروش ۴۷.۴ میلیون دلاری روی اول انتظار داشتند که افتتاحیه‌ی فیلم بین ۱۲۰ تا ۱۲۵ میلیون دلار باشد. با این وجود همین حالا هم این بزرگترین افتتاحیه میان سری فیلم‌های «داستان اسباب بازی» است. رکورد قبلی در اختیار «داستان اسباب بازی ۳» بود که سال ۲۰۱۰ افتتاحیه‌ی ۱۱۰ میلیون دلاری داشت و لقب چهارمین افتتاحیه‌ی پرفروش انیمیشن‌های تاریخ سینما را از آن خودش کرد که اتفاق مهمی بود و به سادگی نمی‌شود از کنارش گذشت.

ذکر این نکته هم شایان اهمیت است که «داستان اسباب بازی ۴» سومین افتتاحیه پرفروش سال ۲۰۱۹ را رقم زد و حالا دیزنی صاحب چهار فیلمی است که سال ۲۰۱۹ بیشترین فروش افتتاحیه را داشته‌اند.

علاوه بر این‌ها «داستان اسباب بازی ۴» بهترین نقدها را میان سری «داستان اسباب بازی» دریافت کرده و امتیاز سینمااسکور آن A است. و نکته‌ی مثبت دیگر برای فیلم این که اثر بعدی دیزنی که ممکن است گیشه سینماها را تسخیر کند یعنی فیلم «شیرشاه» تا نوزدهم جولای اکران نخواهد شد و این به آن معناست که «داستان اسباب بازی ۴» مسیر طولانی را هنوز در پیش دارد که می‌تواند به فروش بیشتر امیدوار باشد. انیمیشن «فیلم پرنده‌های عصبانی ۲» (Angry Birds Movie 2) از کمپانی سونی هم اواسط آگوست به نمایش درمی‌آید و همین به «داستان اسباب بازی ۴» فضای زیادی می‌دهد تا بتواند نفس بکشد.

۵۲ درصد از تماشاگران «داستان اسباب بازی ۴» را زنان تشکیل می‌دادند و در نتیجه می‌شود گفت تعداد مخاطبان فیلم از لحاظ جنسیتی تقریبا یکسان بوده است اما نکته جالب این که ۴۵ درصد از مخاطبان فیلم بالای ۲۵ سال دارند. اگر به ده فیلم آخری که کمپانی پیکسار عرضه کرده نگاه کنیم به این نتیجه می‌رسیم که احتمالا انیمیشن «داستان اسباب بازی ۴» که با بودجه ۲۰۰ میلیون دلاری ساخته شده است در گیشه‌های داخلی آمریکا بیش از ۴۰۰ میلیون دلار خواهد فروخت.

در بازارهای بین‌المللی «داستان اسباب بازی ۴» در ۳۷ کشور اکران شد و مجموع فروش‌اش از اکران در این بازارها به ۱۲۰ میلیون دلار رسید. بیشترین فروش انیمیشن مربوط به مکزیک بوده است. جایی که فیلم با افتتاحیه‌ی ۲۳.۴ میلیون دلاری اکران شد. انگلستان با فروش ۱۵ میلیون دلاری در رتبه دوم قرار داشت و چین هم با فروش ۱۳.۴ میلیون دلاری در رده بعدی قرار گرفت. فیلم هفته آینده در فرانسه و ایتالیا و بعدتر در ژاپن اکران خواهد شد.

در «داستان اسباب بازی ۴» یک اسباب بازی جدید به نام فورکی (چنگالی) به وودی و گروه دوستانش می‌پیوندد. یک سفر جاده‌ای در کنار دوستان قدیمی و جدید نشان می‌دهد که جهان برای یک اسباب بازی تا چه اندازه می‌تواند بزرگ باشد.

منتقدان در سایت متاکریتیک به «داستان اسباب بازی ۴» امتیاز ۸۴ از ۱۰۰ را داده‌اند. رابی کالین منتقد تلگراف می‌نویسد: «این انیمیشن نشان می‌دهد که وقتی پیکسار در بهترین حالت خودش باشد هیچ استودیویی توانایی رقابت با آن را ندارد. این یک دنباله ارزشمند برای داستان‌های اسباب بازی‌هاست. تعدادی از دوست‌داشتنی‌ترین کاراکترهای تاریخ انیمیشن را دوباره روی پرده برمی‌گرداند و ما را به تعدادی اسباب بازی جدید فوق‌العاده و سرگرم‌کننده معرفی می‌کند. برخی از آن‌ها آن‌قدر دوست‌داشتنی‌اند که می‌خواهید بغل‌شان کنید. بعضی‌هایشان یادآور عروسک‌های عجیب و غریب دوران مدرسه‌اند که فقط در فیلم‌‌های ترسناک با درجه‌بندی R قبل‌تر دیده بودیم.»

در رده دوم جدول هم یک تازه‌وارد دیگر داریم. فیلم «بازی بچه» ساخته لارس کلاوبرگ در ژانر وحشت با بازی مارک همیل توانست با فروش تقریبی ۱۴ میلیون دلاری در اولین هفته اکرانش رتبه دوم گیشه سینماها را به خودش اختصاص بدهد. فروش این فیلم تقریبا معادل فروش فیلم «ما» (Ma) محصول کمپانی یونیورسال و بلومهاوس بوده است که چند هفته پیش اکران شد و ۱۸ میلیون دلار در افتتاحیه‌اش فروخت.

فیلم «بازی بچه» هم جزو برنده‌های شکست‌خورده است چون طبق پیش‌بینی‌ها باید بین ۱۶ تا ۱۸ میلیون دلار فروش می‌کرد. بودجه این فیلم حول و حوش ۱۰ میلیون دلار گزارش شده و جزو فیلم‌های کم‌هزینه ترسناک است. تماشاگران به فیلم امتیاز C+ داده‌اند که یعنی حتی آن‌ها هم فیلم را نپسندیده‌اند.

فیلم داستان مادری است که به فرزند ۱۳ ساله‌اش عروسکی برای تولدش هدیه می‌دهد بدون این که از طبیعت شیطانی عروسک آگاه باشد.

۵۲ درصد تماشاگران فیلم را مردان تشکیل داده‌اند و ۶۱ درصد آن‌ها ۲۵ سال به بالا داشتند. در حالی که ۵۳ درصد تماشاگران فیلم «ما» زنان بودند و فقط ۵۳ درصد آن‌ها بالای ۲۵ سال داشتند. هفته دیگر فیلم ترسناک «آنابل به خانه می‌آید» اکران می‌شود که احتمال می‌رود فروش فیلم‌های ترسناک را دوباره به حد قابل قبولی برساند.

منتقدان هم فیلم «بازی بچه» را دوست نداشته‌اند و به آن امتیاز ۴۸ از ۱۰۰ را داده‌اند. منتقد نیویورک تایمز نوشته است: «فیلمساز در تلاش برای ساخت یک عروسک باهوش‌تر فیلمی احمقانه و کاملا غیرقابل فهم ساخته است. انگار این شیوه جدید فیلم‌های ترسناک شده است که فیلمنامه‌شان سهل‌انگارانه نوشته می‌شود.»

فیلم «علاءالدین» دیزنی با ۱۲.۲ میلیون دلار فروش در رده سوم قرار دارد و در هفته پنجم اکرانش کمتر از ۳۰ درصد افت فروش داشته است.

رده چهارم هم به فیلم «مردان سیاهپوش» اختصاص دارد که بعد از آن فروش افتتاحیه ناامیدکننده‌اش حالا در دومین هفته اکرانش هم ۶۴ درصد افت فروش داشته است.

بقیه فیلم‌های جدول فروش همان‌هایی هستند که هفته‌های گذشته هم آن‌ها را در باکس آفیس دیده بودیم و هیچ‌کدام فیلم قابل ملاحظه‌ای نیستند.

در اکران محدود فیلم «رز وحشی» کمپانی نئون در چهار سینما به نمایش درآمد و حدود ۸۷ هزار دلار فروخت. فیلم «تونی موریسون: قطعاتی که من هستم» (Toni Morrison: The Pieces I Am) هم در چهار سالن سینما ۴۴ هزار دلار فروخت.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی داستان اسباب بازی ۴ ۱ ۱۱۸ ۱۱۸ بازی بچه ۱ ۱۴.۱ ۱۴.۱ علاءالدین ۵ ۱۲.۲ ۲۸۷.۵ مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی ۲ ۱۰.۸ ۵۲.۷ زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲ ۳ ۱۰.۳ ۱۱۷.۶ راکت من ۴ ۵.۷ ۷۷.۳ جان ویک ۳:‌ پارابلوم ۶ ۴.۱ ۱۵۶.۱ گودزیلا: پادشاه هیولاها ۴ ۳.۷ ۱۰۲.۳ ققنوس سیاه ۳ ۳.۶ ۶۰.۲ محور (شفت) ۳ ۳.۶ ۱۵.۹

باکس آفیس هفته گذشته: مردان سیاهپوش شکست‌خورده

دانلود mp4

The post باکس آفیس؛ همه چیز مطابق انتظار پیش نمی‌رود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala