بچه‌هایی که دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ پای تلویزیون می‌نشستند امکان ندارد در روزهای نزدیک سال نوی میلادی حتی گذری هم که شده کارتون اسکروج را ندیده باشند. آن پیرمرد خسیسی که دلش از سنگ بود و هیچ‌کس در شهر دوستش نداشت. ولی راستش ما بچه‌های آن دوره و زمانه دوستش داشتیم چون انگار پخش «اسکروج» از تلویزیون به معنای برف و دیدن درخت‌های کاج در خیابان‌ها و رسیدن کریسمس البته در بقیه نقاط دنیا بود!

در لندن قرن نوزدهم، شب کریسمس، ابنزر اسکروج که در حقیقت نزول‌خور است حاضر نمی‌شود به صندوق‌های خیریه برای شب کریسمس کمک کند. دعوت برادرزاده‌ای فرد را برای شام کریسمس رد می‌کند. برای اسکروج کریسمس معنایی ندارد. روزی مثل بقیه روزهاست که باید در آن کار کرد و پول جمع کرد.

اسکروج درخواست کراچیت (میکی ماوس) را که برایش کار می‌کند برای مرخصی نصف روز در کریسمس به شرطی قبول می‌کند که حقوق ناچیز او را نصف کند. اسکروج درست قبل از نیمه‌شب به خانه می‌رود و در خانه‌اش با روح شریکش (با نقش‌آفرینی گوفی) که سال‌هاست مرده روبه‌رو می‌شود. شریکش به او هشدار می‌دهد که اگر راه و روش ظالمانه‌اش را با مردم ادامه دهد در زندگی بعد از مرگ مجازات خواهد شد.

روح دیگری اسکروج را به دوران نوجوانی‌اش می‌برد و یادش می‌آورد که چه طور عاشق شده بود و عشق را به پول فروخت.

اسکروج از خواب می‌پرد و تصمیم می‌گیرد تغییر رویه بدهد و برای شروع یک شام کریسمس مفصل برای فقرا و مردم تدارک می‌بیند.

چیزهایی که درباره‌ کارتون اسکروج نمی‌دانید

این انیمیشن که توسط کمپانی والت دیزنی تولید شد اقتباسی از داستان «سرود کریسمس» چارلز دیکنز بود که کاراکترهای دیزنی در آن نقش‌های اصلی را ایفا می‌کردند. از کارتون‌های «پینوکیو»، «رابین هود» و بعضی دیگر از انیمیشن‌های دیزنی هم شخصیت‌هایی در این انیمیشن حضور پیدا کردند.

این اولین کارتون سینمایی اریجینال میکی ماوس بود که بعد از ۳۰ سال روی پرده سینماها می‌رفت. از سال ۱۹۵۳ و انیمیشن «چیزهای ساده» میکی را کسی در سالن‌های سینما ندیده بود. خیلی از کاراکترهای دیگری که در این انیمیشن بودند هم دهه‌ها بود که در یک مجموعه اریجینال در سینماها دیده نشده بودند.

این انیمیشن در حقیقت اقتباسی از مجموعه ضبط‌های دیزنی‌لند بود که سال ۱۹۷۴ به صورت صوتی ضبط شده بود. آن نمونه موزیکال شامل دیالوگ‌های کوتاه و همین شخصیت‌ها بود اما روح‌های کریسمس در آن حضور نداشتند.

کلارنس نش که صداپیشه نقش دونالد داک بود کسی است که از همان ابتدای آفرینش نقش دونالد داک به جای او صحبت کرده بود. خود دیزنی که صداپیشه نقش میکی ماوس بود و بقیه صداپیشگان اصلی کاراکترها از دنیا رفته بودند.

دوبله ایرانی این انیمیشن هم درخشان بود. جواد پزشکیان، سیامک اطلسی، محمد عبادی و رزیتا یاراحمدی صداپیشگان انیمیشن ماندگار «اسکروج» بودند.

لئونارد مالتین، منتقد مشهور درباره کارتون «اسکروج» نوشته است: «علیرغم این که تلاش رنگ و رو رفته‌ای برای تقلید گذشته‌هاست اما فیلمنامه‌اش هوشمندانه نوشته شده و با حس شوخ‌طبعی خوبی هم کارگردانی شده است.» از طرف دیگر راجر ایبرت و همکارش جین سیسکل هر دو به فیلم امتیاز منفی داده بودند.

این انیمیشن نامزد دریافت جایزه اسکار بهترین انیمیشن کوتاه در سال ۱۹۸۳ شد اما نتوانست جایزه را از آن خودش کند.

