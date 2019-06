فیلم سینمایی «آنابل به خانه می‌آید» (Annabelle Comes Home) جدیدترین اثر از جهان سینمایی احضار (The Conjuring Universe) است که فردا اکران خود را در سینماهای جهان آغاز می‌کند.

هفتمین فیلم جهان سینمایی احضار و دنباله فیلم‌های «آنابل» (۲۰۱۴) و «آنابل: آفرینش» (۲۰۱۷) در بیش از ۳۵۰۰ سالن اکران خواهد شد. «آنابل به خانه می‌آید» را گری دابرمن کارگردانی کرده که نویسنده دو قسمت قبلی مجموعه آنابل و فیلم‌های ترسناک پرفروشی چون «آن» (It)، آن: بخش دوم (It: Chapter Two) و «راهبه» (The Nun) بوده است. گرچه دابرمن در زمینه فیلم‌نامه‌نویسی آثار ترسناک فعالیت گسترده‌ای داشته اما فیلم جدید مجموعه آنابل اولین تجربه کارگردانی او به حساب می‌آید.

در «آنابل به خانه می‌آید»، وارن‌ها عروسک را به اتاقی می‌برند که در آنجا نتواند ویرانی‌ به بار بیاورد اما عروسک با بیدار کردن اشباح اتاق، هدف اصلی خود را جودی، دختر ۱۰ ساله وارن‌ها قرار می‌دهد. ویرا فارمیگا و پاتریک ویلسون، از بازیگران آشنای مجموعه هم در نقش وارن‌ها، دو نقش فرعی فیلم را به عهده خواهند داشت و مکینا گریس بازیگر مجموعه تلویزیونی «تسخیرشدگی» (The Haunting) قرار است نقش دختر وارن‌ها را بازی کند.

در ابتدا قرار بود «آنابل به خانه می‌آید» در تاریخ ۱۲ تیر اکران شود؛ این تاریخ به ۷ تیر و نهایتا ۵ تیر منتقل شد. طبق روال معمول هالیوود پیش از اکران آثار سینمایی نقدهای مربوط به فیلم منتشر شده‌اند تا مخاطبان بتوانند با بررسی آن‌ها درباره تماشای فیلم تصمیم بگیرند.

بررسی نظرات منتقدان نشان می‌دهد از زاویه دید آن‌ها آنابل جدید فیلم چندان قدرتمندی نیست اما نمی‌توان آن را یک اثر کاملا ضعیف ارزیابی کرد. از میان ۲۹ نقدی که در وبسایت راتن تومیتوز ثبت‌شده ۶۲ درصد منتقدان از «آنابل به خانه می‌آید» ابراز رضایت کرده‌اند. منتقدان وبسایت متاکریتیک به فیلم نمره ۵۱ داده‌اند و در میان ۱۹ نقد ثبت‌شده در این وبسایت ۱۰ نقد مثبت، ۷ نقد میانه و ۲ نقد منفی به چشم می‌خورد.

برای مقایسه بد نیست به این نکته اشاره کنیم که اولین فیلم مجموعه آنابل ساخته سال ۲۰۱۴ از منتقدان نمره متای ۳۷ و دومین فیلم این مجموعه که سال ۲۰۱۷ اکران شد نمره متای ۶۲ گرفته بود. به این ترتیب منتقدان انگلیسی‌زبان آنابل جدید را بهتر از فیلم اول و کمی بدتر از فیلم دوم ارزیابی کرده‌اند.

اما نظرات منتقدان چه تاثیری بر فروش فیلم خواهد داشت؟ دست کم بررسی روندهای گذشته نشان می‌دهد که درباره این نوع فیلم‌های ترسناک مخاطبان آنقدرها هم نظر منتقدان را جدی نمی‌گیرند. برای مثال اولین فیلم مجموعه آنابل افتتاحیه ۳۷ میلیون دلاری و دومین فیلم این مجموعه افتتاحیه‌ای ۳۵ میلیون دلاری داشتند در حالی که فروش کل دو قسمت اول (به ترتیب ۲۵۷ و ۳۰۶ میلیون دلار) نشان می‌دهد نظر متفاوت منتقدان درباره این دو قسمت تاثیر چندان پراهمیتی روی فروش و بویژه افتتاحیه نداشته است. همچنین نگاهی به فیلم «راهبه» که از آثار پرفروش جهان سینمایی احضار بود و نمره متای ۴۶ را دریافت کرده بود تایید می‌کند که احتمالا نقدهای فعلی عامل بازدارنده‌ای در راه فروش «آنابل به خانه می‌آید» نخواهد بود.

براساس جدیدترین پیش‌بینی‌ها انتظار می‌رود آنابل جدید افتتاحیه‌ای ۳۵ تا ۴۵ میلیون دلاری را سپری کند. برخی دیگر از کارشناسان معتقدند هفتمین فیلم جهان سینمایی احضار از نظر فروش کمی بهتر از دو قسمت قبل مجموعه آنابل عمل خواهد کرد.

«آنابل به خانه می‌آید» تنها فیلم ترسناک تابستان امسال نیست و با آغاز این فصل تعداد فیلم‌های ترسناکی که راهی اکران می‌شوند هم افزایش خواهد یافت. فیلم سینمایی «بازی بچگانه» (Child’s Play) از هفته گذشته روانه سینماها شده و آثاری چون «نیمه تابستان» (Midsommar) ساخته آری استر کارگردان فیلم سینمایی «موروثی» (Hereditary) و «آن: بخش دوم» (It – Chapter Two) هم تابستان امسال روی پرده می‌روند.

The post اکران فیلم ترسناک «آنابل به خانه می‌آید» از فردا آغاز می‌شود appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala