شرکت والت دیزنی اعلام کرده قرار است یک نسخه جدید از «انتقام‌جویان: پایان بازی» (Avengers: Endgame) را جمعه این هفته در سینماها اکران کند.

براساس اطلاعاتی که دیزنی منتشر کرده این نسخه شامل یک صحنه جدید است که پیش از این در فیلم مورد استفاده قرار نگرفته بود. همچنین عنوان شده که نسخه جدید «انتقام‌جویان: پایان بازی» یک مقدمه دارد که توسط آنتونی روسو یکی از کارگردان‌های این اثر سینمایی آماده شده است. دیزنی برای تشویق هواداران به دیدن دوباره این فیلم در سینماها گفته که به هر نفر که بلیت فیلم را تهیه کند یک پوستر با تم فیلم خواهد داد. همچنین در کنار اکران نسخه جدید فیلم انتقام‌جویان قرار است صحنه‌های کوتاهی از فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (به انگلیسی: Spider-Man: Far From Home) که قرار است تابستان امسال اکران شود نیز برای تماشاگران به نمایش در بیاید.

جدیدترین اثر از مجموعه انتقام‌جویان تا اینجای کار و از آغاز اکرانش در ماه آوریل موفق شده ۲.۷۵ میلیارد دلار در سطح جهان فروش داشته باشد و فقط ۳۸ میلیون دلار دیگر تا شکستن رکورد «آواتار» بلاک باستر علمی- تخیلی جیمز کامرون فاصله دارد. انتقام‌جویان در دو هفته نخست اکران رقبای چندان قدرتمندی نداشت؛ این اثر سینمایی در این مدت موفق شد بسیار راحت از رکورد ۲ میلیارد دلار فروش در سراسر جهان عبور کند و در داخل ایالات متحده آمریکا هم بیش از ۶۰۰ میلیون دلار فروخت. با این وجود در هفته‌های بعد فیلم‌های مهم سایر استودیوها روی پرده آمدند و تقریبا اغلب هواداران پر و پا قرص جهان سینمایی مارول هم فیلم محبوب‌شان را دیده بودند.

حال به نظر می‌رسد با اکران نسخه جدید و تبلیغات دوباره دیزنی، این شرکت قصد دارد از طریق این شیوه هر طور شده از رکورد آواتار عبور کند. اما آیا قرار دادن یک صحنه جدید و چند موضوع جزیی دیگر این انگیزه کافی را به تماشاگران می‌دهد تا دوباره به دیدن این فیلم ۳ ساعته بروند؟ پاسخ این سوال در چند هفته آینده کاملا مشخص خواهد شد.

منبع متن: digikala