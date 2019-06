فیلم سینمایی داستان اسباب‌بازی ۴ (Toy Story 4) جدیدترین محصول والت دیزنی موفق شد با فروش ۱۷ میلیون دلاری در روز جمعه پیروزی قاطعی در برابر دو رقیبش فیلم‌های «آنابل به خانه می‌آید» (Annabelle Comes Home) و «دیروز» (Yesterday) کسب کند.

داستان اسباب‌بازی ۴ که در هفته اول اکران خود موفق شده بود ۱۱۸ میلیون دلار بفروشد و میزان درآمدزایی خود را در ۶ روز اول به ۱۶۷ میلیون دلار رساند در هفته دوم اکران به صدرنشینی خود در باکس‌آفیس ادامه داد و تخمین‌های اولیه از فروش ۵۵.۹ میلیون دلاری این فیلم در هفته دوم حکایت دارد. این رقم فروش در هفته دوم تا حد زیادی نزدیک به فروش هفته دوم داستان اسباب‌بازی ۳ است که موفق شده بود در دومین هفته ۵۹ میلیون دلار بفروشد.

فیلم سینمایی «آنابل به خانه می‌آید» که روز جمعه فروش ۶.۶ میلیون دلاری را تجربه کرد در مجموع سه روز فروش افتتاحیه به ۱۹.۲ میلیون دلار فروش رسید و با فاصله‌ای قابل توجه نسبت به جدیدترین قسمت داستان اسباب بازی در رده دوم قرار گرفت. پیش‌بینی می‌شود این فیلم سینمایی ظرف ۶ روز نخست اکران خود ۳۰ میلیون دلار بفروشد. میزان فروش ۱۹.۲ میلیون دلاری «آنابل به خانه می‌آید» باعث شده این اثر ترسناک بدترین افتتاحیه در مجموعه فیلم‌های «احضار» (Conjuring) را تجربه کند. برای مثال و در مقام مقایسه می‌توان به افتتاحیه فیلم سینمایی «آنابل: آفرینش» (Annabelle: Creation) اشاره کرد که در سه روز اول افتتاحیه در سال ۲۰۱۷ موفق شد ۳۵ میلیون دلار بفروشد.

فیلم جدید مجموعه ترسناک احضار از مخاطبین نمره -B گرفته؛ نمره‌ای که می‌تواند تا حدی دلیل فروش نه‌چندان قدرتمند افتتاحیه این فیلم سینمایی را توضیح دهد و همانطور که پیشتر اشاره کردیم آنابل جدید از زاویه دید منتقدان نیز اثر چندان قدرتمندی به حساب نمی‌آید. با وجود فروش حدودا ۱۹ میلیون دلاری فیلم سینمایی «آنابل به خانه می‌آید» در سه روز نخست اکران، در مجموع و با در نظر گرفتن فروش جهانی می‌توان ادعا کرد که این اثر ترسناک کم‌هزینه در مدار سوددهی قرار دارد.

