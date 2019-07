فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far From Home) قرار است این آخر هفته در سینماهای ایالات متحده آمریکا به نمایش دربیاید. این فیلم سینمایی پیش از اکران در آمریکا و اکران گسترده جهانی، در چین به نمایش درآمده و با عملکردی موفق در سه‌ روز نخست اکرانش موفق شده ۹۷.۵ میلیون دلار بفروشد. این افتتاحیه را می‌توان سومین افتتاحیه بزرگ فیلمی از جهان سینمایی مارول در کشور چین به حساب آورد (پس از دو فیلم «انتقام‌جویان: پایان بازی» و «انتقام‌جویان: جنگ ابدیت» ). از دلایل موفقیت فیلم جدید مجموعه مرد عنکبوتی در کشور چین می‌توان به تاخیر در اکران دو بلاک باستر چینی اشاره کرد که باعث شد «مرد عنکبوتی: دور از خانه» بدون رقیبی قدرتمند نبض گیشه‌های چین را در اختیار بگیرد. گرچه نباید این نکته را نادیده گرفت که اساسا کاراکتر مرد عنکبوتی در کشور چین بسیار محبوب است و هر فیلمی از این مجموعه می‌تواند جمعیت قابل‌توجهی از سینمادوستان این کشور را به سالن‌ها بکشاند.

«مرد عنکبوتی: دور از خانه» علاوه بر کشور چین، در ژاپن و هنگ کنگ نیز به نمایش درآمده و در مجموع باعث درآمدزایی ۱۱۱ میلیون دلاری برای این اثر سینمایی در اکران زودهنگام خارجی شده است.

جدیدترین ساخته جان واتس که کارگردانی فیلم ابرقهرمانی «مرد عنکبوتی: بازگشت به خانه» (Spider-Man: Homecoming) را هم در کارنامه دارد با بازی تام هالند، ساموئل ال. جکسون، زندیا کلمن و کوبی اسمالدرز همراه است.

این اثر سینمایی مورد توجه منتقدان انگلیسی‌زبان قرار گرفته و بررسی نقد و بررسی‌ها حاکی از رضایت ۹۱ درصدی منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز است. این درصد رضایت از بررسی ۱۴۹ نقد ثبت‌شده در این وبسایت به دست آمده. همچنین از مجموع ۴۱ نقد ثبت‌شده در وبسایت متاکریتیک فیلم جدید مجموعه مرد عنکبوتی موفق شده نمره متای ۶۹ را به دست بیاورد.

این نمره متا حاصل مجموع ۲۸ نقد مثبت و ۱۳ نقد میانه است در حالی که نبود نقد منفی نشان می‌دهد «مرد عنکبوتی: دور از خانه» در مجموع توانسته رضایت گستره وسیعی از منتقدان را جلب کند.

منبع متن: digikala