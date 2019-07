The post «میدسامر»؛ اثر ترسناک جدید کارگردان فیلم «موروثی» appeared first on دیجی‌کالا مگ.

فیلم سینمایی ترسناک «میدسامر» چهارشنبه این هفته در آمریکا روی پرده می‌رود. این اثر را آری استر کارگردانی کرده؛ فیلم‌سازی که سال میلادی گذشته بابت ساخت موروثی (Hereditary) مورد توجه مردم، منتقدان و رسانه‌ها قرار گرفت. موروثی اولین فیلم سینمایی بلند استر با بازی تونی کولت، گابریل بیرنو و آن داود همراه بود و از زاویه دید منتقدان فیلمی تاثیرگذار و خلاقانه ارزیابی شد.

حال استر برای ساخت فیلم جدیدش به یک سوژه ترسناک دیگر پناه آورده. فیلم جدید او بر داستان زوجی تمرکز دارد که تعطیلات خود را در یک دهکده کوچک در سوئد می‌گذرانند. این سفر که شروع خوبی دارد، به مرور فضایی عجیب و غریب پیدا می‌کند و زوج فیلم هر لحظه بیش از پیش به همسایه‌های خود مشکوک می‌شوند. همسایه‌هایی که به مرور می‌فهمیم چه گرایش‌های عجیبی دارند.

گفته شده بود که «میدسامر» ابتدا قرار بوده یک اسلشر باشد اما گذر زمان و‌ تغییرات فیلم‌نامه تا حد زیادی به اثر جهت دیگری داده و فیلم‌نامه روی رابطه زوج فیلم متمرکز شده است. به این ترتیب که حال با اثری طرفیم که در مرکزیتش تنش‌ها و نوسانات رابطه در جریان است و از سوی دیگر به قول استر لباس یک فیلم ترسناک را پوشیده است.

با توجه به موفقیت فیلم قبلی استر بسیاری از هوادارن فیلم‌های ترسناک، منتظر تابستان امسال و اکران اثر جدید او بودند. تابستانی که برای مخاطبان ژانر وحشت با اکران تعداد قابل توجهی فیلم در این حوزه همراه است. هفته گذشته نیز شاهد افتتاحیه و‌ آغاز اکران یک فیلم ترسناک‌ دیگر یعنی «آنابل به خانه می‌آید» (Annabelle Comes Home) بودیم.

همانطور که انتظار داشتیم میدسامر مورد علاقه منتقدان بوده؛ علاقه‌ای که از طریق شاخص ۸۳ درصدی سایت راتن تومیتوز (از مجموع ۹۶ نقد) و نمره متای ۷۵ (از مجموع ۲۵ نقد) خود را نشان داده است.

میدسامر که محصول مشترک سوئد و آمریکا است با بازی فلورنس پیو، جک رینور و ویلیام جکسون هارپر همراه است.

