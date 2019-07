اوایل سال ۲۰۱۹ بسیاری از تحلیل‌گران باکس‌ آفیس ابراز خوش‌بینی کردند که امسال شاهد شکسته‌شدن بسیاری از رکوردهای باکس‌ آفیس و فروشی بیشتر از سال ۲۰۱۸ خواهیم بود. در نظر گرفتن مجموعه گسترده‌ای از فیلم‌هایی که دیزنی قصد اکرانشان را داشت ( فیلم جدید مجموعه انتقام‌جویان فقط یکی از آن‌ها بود) در کنار فیلم‌های جدید از چندین و چند مجموعه پرفروش مثل «گودزیلا» و «مردان سیاه‌پوش» این تحلیل‌گران را بسیار خوش‌بین کرده بود.

گرچه «انتقام‌جویان: پایان بازی» همانطور که انتظار می‌رفت در گیشه‌ها درخشید و قلب هواداران را تسخیر کرد اما بسیاری از فیلم‌های دیگری که انتظار فروش‌ نسبتا گسترده‌شان را داشتیم با شکست مواجه شدند. حال با رسیدن به تابستان اوضاع بدتر هم شده و بررسی آماری باکس‌ آفیس نشان می‌دهد که فروش بلیت در فصل تابستان نسبت به سال گذشته حدودا ۷ درصد کمتر شده است و اگر وضعیت کل سال میلادی جدید را با سال ۲۰۱۸ مقایسه کنیم فروش بلیت ۱۰ درصد کمتر بوده است.

جف باک تحلیل‌گر این حوزه معتقد است وقتی همه تلاش‌ صرف ساخت دنباله‌ها شود نمی‌شود انتظار بیشتری هم داشت. این کارشناس می‌گوید اغلب فیلم‌ها این حس را القا می‌کنند که گویا در خط تولید یک کارخانه درست شده‌اند. آن‌ها هرگز وارد عمق داستان نمی‌شوند. از فیلم‌های قبلی فراتر نمی‌روند و قادر نیستند وضعیت را عوض کنند.

اما آیا واقعا می‌شود ساختن دنباله‌های آثار موفق قبلی را دلیل وضعیت فعلی باکس‌ آفیس دانست؟ به نظر نمی‌رسد مشکل از دنباله‌ساختن باشد. برای مثال همین امسال «داستان اسباب‌ بازی ۴»، «جان ویک ۳» و «مرد عنکبوتی: دور از خانه» را داشتیم که هر سه دنباله‌هایی از یک مجموعه بودند و با استقبال مخاطبان مواجه شده‌اند.

پاول درگارابدین یکی از تحلیل‌گران رسانه در وبسایت Comscore معتقد است مردم مشکلی با دنباله‌ها ندارند بلکه کمتر سراغ فیلم‌های بی‌کیفیت می‌روند. این کارشناس سینما و رسانه با اشاره به وضعیت بازار می‌گوید فیلم‌ها برای موفقیت‌شان نیاز به امکانات بازاریابی قدرتمندتری دارند.

در هفته‌های گذشته آثاری چون «گودزیلا: سلطان هیولاها»، «دارک فینکس» و «مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی» مشکلات فروش را تجربه کردند و دلیل اصلی کم‌تر از حد انتظار فروختن تمام این آثار کیفیت پایین‌شان بود. آثاری که آنقدرها جذاب و وسوسه‌برانگیز نباشند شانس زیادی برای رقابت ندارند؛ آن هم در شرایط فعلی که صنعت سرگرمی این همه گزینه‌های مختلف پیش‌ پای مردم قرار داده، بویژه با حضور شبکه‌های پخش و استریم که مخاطب را به ماندن در خانه تشویق می‌کنند.

کایل دیویس رییس پخش داخلی استودیوی پارامونت در تایید همین نکته می‌گوید: دم دست هر کسی حجم بسیار زیادی محتوا قرار دارد و رقابت سالمی در جریان است. مردم عاشق سینما رفتن‌اند؛ با این حال باید دلایل کافی برای سینمارفتن را بهشان داد.

The post چرا شرایط باکس‌ آفیس به خوبی پیش‌بینی‌های قبلی نیست؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala