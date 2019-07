The post تارانتینو می‌گوید به پایان دوران فعالیتش رسیده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

دوران کاری کوئنتین تارانتینو به عنوان کارگردان به گفته خود او‌ رو به پایان است و حتی ممکن است خیلی زودتر از آنچه فکر می‌کردیم شاهد این پایان باشیم.

تارانتینو که فیلم جدیدش «روزی روزگاری در هالیوود» را اواخر ماه میلادی جاری روی پرده می‌برد در گفت‌وگو با مجله GQ Australia تاکید کرده قصد دارد پس از ساخت دهمین فیلمش از دنیای سینما خداحافظی کند. گرچه این موضوع جدید نیست و پیشتر هم توسط این کارگردان بیان شده بود اما تاکید مجدد بر آن نشان می‌دهد قصد او برای پایان دادن به دوران فعالیت حرفه‌ای‌اش در عرصه سینما واقعا جدی است.

تارانتینو در این مصاحبه گفته در حوزه سینما به پایان راه رسیده و فکر می‌کند هر آنچه برای عرضه داشته را به نوعی بیان کرده است اما در سایر حوزه‌‌های هنری در مدیوم‌های دیگر به فعالیت ادامه خواهد داد. به گفته این کارگردان فعالیت‌هایی چون نمایش‌نامه‌نویسی و نوشتن کتاب می‌تواند از فعالیت‌های آتی او پس از ساخت فیلم دهمش باشد، به این ترتیب حتی با پایان یافتن فعالیت او به عنوان کارگردان سینما، حضورش در عرصه‌های هنری به پایان نمی‌رسد‌.

یکی از سوالاتی که در این مصاحبه مطرح شده در رابطه با فیلم نهم تارانتینو است. در مصاحبه با مجله استرالیایی از او پرسیده شده چرا فیلم نهمش اثر پایانی‌ او نخواهد بود و تارانتینو در پاسخ گفته اگر «روزی روزگاری در آمریکا» آنطور که باید به موفقیت دست پیدا کند ممکن است قید ساختن فیلم دهم را هم بزند.

برد پیت یکی از چهره‌های مشهور صنعت سینمایی آمریکا و از بازیگران «روزی روزگاری در هالیوود» هم با مجله GQ Australia گفت‌وگو کرده و در رابطه با تصمیم تارانتینو گفته فکر می‌کند این تصمیم به شدت جدی است.

برد پیت با تاکید بر اینکه گمان نمی‌کند تارانتینو در حال بلوف‌زدن باشد گفته با توجه به حضور این کارگردان در سایر عرصه‌ها فکر نمی‌کند این خداحافظی آنقدرها هم بلند مدت باشد.

منبع متن: digikala