شخصیت اصلی فیلم جدید مجموعه ماسک یک زن است

مایک ریچاردسون موسس دارک هورس کامیکس (ناشر آمریکایی کمیک و مانگا) و خالق شخصیت ماسک قصد دارد دست به راه‌اندازی مجدد این مجموعه بزند اما این بار باید به جای جیم کری منتظر یک زن باشیم که نقش اصلی فیلم را ایفا کند.

فیلم سینمایی «ماسک» (The Mask) محصول سال ۱۹۹۴ به کارگردانی چاک راسل است که با بازی جیم کری و کامرون دیاز همراه بود. این اثر سینمایی که ۲۵ سال پیش روی پرده رفت با بودجه ۲۳ میلیون دلاری ساخته شده بود اما موفق شد در آن سال ۳۵۱ میلیون دلار بفروشد. یک فروش قابل توجه به ویژه با توجه به زمان اکران فیلم و بودجه آن.

این فیلم سینمایی جایگاه جیم کری به عنوان یک بازیگر سطح اول را مستحکم کرد. در فیلم ماسک جیم کری نقش استنلی ایپکیس کارمند ساده بانک را بازی می‌کرد که از طریق یک ماسک به گانگستری بی‌پروا و خشن با صورتی سبز تبدیل می‌شد. شمایل او با آن صورت سبز و کت زرد رنگ حتی پس از سال‌ها نیز در ذهن بسیاری از علاقه‌مندان این اثر سینمایی باقی مانده است.

در قالب این کاراکتر بود که جیم کری موفق شد بسیاری از قابلیت‌های درخشان کمیک خود را نمایش دهد و از طریق استعداد ذاتی‌اش یکی از ماندگارترین شخصیت‌های دهه نود هالیوود را خلق کند.

موفقیت گسترده ماسک باعث شد یک مجموعه کارتونی و یک بازی ویدیویی براساس این شخصیت خلق شود. با این وجود دنباله سینمایی ماسک که در سال ۲۰۰۵ ساخته شد و «پسر ماسک» (Son of the Mask) نام داشت بدون جیم کری و با بازی جیمی کندی ساخته شد. فیلمی که به هیچ وجه حتی نتوانست به موفقیت‌های فیلم قبلی نزدیک شود و شکست آشکار آن باعث شد کل مجموعه و طرح‌های توسعه‌ای مربوط به آن متوقف شوند.

حال ریچاردسون فکر می‌کند ۲۵ سال پس از فیلم اول و پس از عرضه کمیک‌های جدید ماسک زمان آن فرارسیده تا جان دوباره‌ای به این مجموعه داده شود. خالق مجموعه در مصاحبه با فوربز ادعا کرده نه تنها معتقد است باید مجموعه را دوباره به راه انداخت بلکه به فردی که باید ماسک سبز رنگ جیم کری را روی صورتش بگذارد هم فکر کرده است.

گرچه ریچاردسون دقیقا از فردی که وارث ماسک سبز خواهد بود اسم نبرده اما توضیح داده که به دنبال یک کمدین فیزیکال در نقش اصلی است. در بخشی از این مصاحبه ریچاردسون مدعی شده فعلا قصد نام بردن از او (Her) را ندارد و با توجه به استفاده از کلمه «Her» رسانه‌ها دریافته‌اند که نقش اصلی مد نظر این هنرمند یک بازیگر زن است.

باید دید آیا ماسک می‌تواند یک بار دیگر بدون جیم کری و احتمالا با یک هنرپیشه زن موفقیت‌های فیلم سال ۱۹۹۴ را تکرار کند؟

