مدتی بود که مجموعه‌های سینمایی عملکردی در حد انتظارات از خود نشان نداده بودند اما این آخر هفته فیلم سینمایی «مرد عنکبوتی: دور از خانه» (Spider-Man: Far from Home) موفق شد بزرگترین افتتاحیه شش روزه را برای فیلمی تجربه کند که روز سه‌شنبه اکرانش آغاز شده. فروش خوب مرد عنکبوتی باعث شد ۱۲ فیلم بالای جدول نسبت به زمان مشابه در سال گذشته از خود عملکرد بهتری نشان دهند؛ اتفاقی که در چهار هفته گذشته شاهد آن نبودیم.

در حالی که فیلم جدید ابرقهرمانی مجموعه مرد عنکبوتی عملکرد موفقی داشت، فیلم سینمایی ترسناک میدسامر (Midsommar) که توسط شرکت A24 توزیع می‌شود بزرگترین افتتاحیه یک فیلم مستقل را در سال میلادی جاری تجربه کرد.

در حال حاضر مرد عنکبوتی با فروش ۹۳.۶ میلیون دلاری آخر هفته فروش کل خود در ایالات متحده آمریکا را به ۱۸۵ میلیون دلار رساند. بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که مرد عنکبوتی یکی از بزرگترین اکران‌های باکس آفیس را تجربه کرد و در ۴۶۳۴ سالن به نمایش درآمد. این تعداد سالن فیلم را در رتبه دوم از نظر وسعت اکران قرار داد و تنها «انتقام‌جویان: پایان بازی» بود که با اکران در ۴۶۶۲ سالن از این نظر رتبه اول را در اختیار دارد.

مقایسه مرد عنکبوتی جدید با قسمت قبلی از این جهت دشوار است که افتتاحیه فیلم جدید روز سه‌شنبه اتفاق افتاد اما اگر میزان فروش دو فیلم را پس از ۶ روز مقایسه کنیم قسمت جدید عملکرد بهتری داشته و در حال حاضر ۳۰ میلیون دلار بیشتر فروخته. این اثر سینمایی علاوه بر آنکه منتقدان را راضی کرد با دریافت نمره A از مخاطبان و نمره ۸.۱ از ۱۰ از کاربران سایت IMDb نشان داد دل مخاطبان را هم به دست آورده است.

مرد عنکبوتی اکران بین‌المللی را زودتر از اکران در ایالات متحده آغاز کرد و ابتدا در سه کشور (با تمرکز اصلی اکران در چین) به نمایش درآمد. این هفته وسعت اکران جهانی افزایش یافت و فیلم تقریبا در اغلب بازارهای جهانی به جز ایتالیا اکران شده است. به این ترتیب در مجموع فروش جهانی فیلم ظرف دو هفته اکران جهانی به ۳۹۵ میلیون دلار رسیده تا فروش کل فیلم بیش از ۵۸۰ میلیون دلار باشد.

فیلم دیگر دیزنی یعنی «داستان اسباب بازی ۴» (Toy Story 4) که هفته سوم اکرانش را تجربه می‌کند این هفته ۳۴.۴ میلیون دلار دیگر فروخت و در رتبه دوم قرار گفت. این میزان فروش مجموع فروش داخلی فیلم را از مرز ۳۰۰ میلیون دلار گذراند و فروش کل ۶۴۹.۹ میلیون دلاری را پس از ۱۷ روز برای فیلم ایجاد کرد.

فیلم سینمایی «دیروز» (Yesterday) که توسط استودیوی یونیورسال توزیع می‌شود در دومین هفته اکران حدود ۳۷ درصد از فروشش را از دست داد و با فروش ۱۰.۷ میلیون دلاری مجموع فروش در آمریکای شمالی را به ۳۶.۸ میلیون دلار و فروش کل‌ فیلم را به ۵۶.۹ میلیون دلار رساند.

فیلم ترسناک «آنابل به خانه می‌آید» (Annabelle Comes Home) با فروش ۹.۷۵ میلیون دلاری (کاهش فروش ۵۲ درصدی در هفته دوم اکران) در رتبه چهارم جدول باکس‌آفیس و فیلم سینمایی «علاءالدین» (Aladdin) با فروش ۷.۶ میلیون دلاری در رتبه‌ پنجم جدول ایستاد. علاءالدین هفتمین هفته اکرانش را تجربه می‌کند.

اما یکی دیگر از فیلم‌های موفق این هفته فیلم ترسناک میدسامر ساخته جدید آری استر بود. گرچه این فیلم نتوانست میان ۵ فیلم اول جدول قرار بگیرد اما عملکردش به عنوان یک اثر مستقل قابل توجه بود. استر سال گذشته نیز با فیلم سینمایی «موروثی» (Hereditary) در سینمای آمریکا حضور داشت.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کل داخلی مرد عنکبوتی: دور از خانه ۱ ۹۳.۶ ۱۸۵.۱ داستان اسباب بازی ۴ ۳ ۳۴.۳ ۳۰۶.۶ دیروز ۲ ۱۰.۷ ۳۶.۸ آنابل به خانه می‌آید ۲ ۹.۷ ۵۰.۱ علاءالدین ۷ ۷.۶ ۳۲۰.۸ میدسامر ۱ ۶.۶ ۱۰.۹ زندگی اسرارآمیز حیوانات خانگی ۲ ۵ ۴.۸ ۱۴۰.۷ مردان سیاه‌پوش: بین‌المللی ۴ ۳.۶ ۷۲ انتقام‌جویان: پایان بازی ۱۱ ۳.۱ ۸۴۷.۸ راکت‌من ۶ ۲.۸ ۸۹.۲

منبع متن: digikala