مدت‌ها است که جان تورتورو از بازیگران فیلم سینمایی محبوب «لبوفسکی بزرگ» ایده ساخت دنباله‌ای بر این فیلم سینمایی را در ذهن دارد. پیش از این خبردار شده بودیم که برادران کوئن نقش چندانی در این پروژه ندارند و خود تورتورو تلاش برای عملی‌کردن این ایده را آغاز کرده.

فیلم‌برداری دنباله «لبوفسکی بزرگ» از سال ۲۰۱۶ آغاز شد و یک اسم احتمالی تحت عنوان «Going Places» نیز برای فیلم در نظر گرفته شده بود. نامی مشابه با فیلمی از برتران بلیه کارگردان فرانسوی که در سال ۱۹۷۴ منتشر شده بود و در میان آثار جنجالی سینمای فرانسه قرار گرفت.

حال با اطلاعات جدید به دست آمده از پروژه تورتورو مشخص شده که این فیلم سینمایی اوایل سال ۲۰۲۰ و با نام جدید «The Jesus Rolls» اکران خواهد شد. تورتورو خود در این اثر به عنوان نویسنده و بازیگر نیز حضور دارد. او در فیلم برادران کوئن نقش جیزس کوئینتانا را ایفا کرده بود و همانطور که مشخص است نام فیلم جدید نیز از همین اسم گرفته شده است.

کارگردان دنباله «لبوفسکی بزرگ» اخیرا در مصاحبه‌ای به طولانی شدن مدت زمان تدوین فیلم اشاره کرده و گفته این فرایند از آنچه پیش‌‎بینی می‌کرده طولانی‌تر شده اما حال او از محصول نهایی رضایت دارد.

«لبوفسکی بزرگ» یک کمدی جنایی آمریکایی است که سال ۱۹۹۸ با حضور بازیگرانی چون جف بریجز، جان گودمن، جولیان مور و جان تورتورو ساخته شد. گرچه این اثر سینمایی هنگام اکران در باکس آفیس موفقیت چندانی کسب نکرد و از منتقدان نیز نمرات چندان درخشانی نگرفت اما در طول زمان نقدها عمدتا سمت و سوی مثبت به خود گرفت و فیلم مخاطبان خاص خود را پیدا کرد. حال پس از گذشت دو دهه می‌توان گفت «لبوفسکی بزرگ» یکی از بهترین آثار برادران کوئن لقب گرفته است. باید دید دنباله‌ این فیلم سینمایی می‌تواند در حد و اندازه‌های اثر اصلی ظاهر شود؟

