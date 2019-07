به نظر می‌رسد جورج آر.آر.مارتین خالق جهان «بازی تاج و تخت» و نویسنده‌ی کتاب‌های «نغمه آتش و یخ» جواب‌هایی برای سوال‌های متعدد و بی‌پایان طرفداران این سریال در مورد سریال پیش‌درآمد دارد. بینندگان مشتاق‌اند بدانند که در پیش‌درآمد بازی تاج و تخت قرار است با چه چیزی روبه‌رو بشوند.

مارتین که کتاب‌هایش منبع اقتباس سریال «بازی تاج و تخت» بودند در گفت‌وگویی با اینترتینمنت ویکلی درباره قسمت آزمایشی پیش‌در‌آمد سریال «بازی تاج و تخت» که قرار است جین گلدمن نویسنده آن باشد، نظریات جدیدی ارائه داد.

در سریال اصلی هفت اقلیم برای رسیدن به تخت آهنین با هم رقابت می‌کردند اما سریالی که قرار است به دنبال آن ساخته شود درباره قلمروی پادشاهی خواهد بود که تعداد بیشتری فرمانروا بر آن حکومت می‌کنند. مارتین گفت: «اگر شما خیلی عقب برگردید می‌بینید که پیش از هفت اقلیم در حقیقت نه اقلیم داشتیم و قبل‌تر از آن ۱۲ اقلیم و هر چه بیشتر به عقب بروید تعداد قلمروهای مختلف بیشتر می‌شود و به جایی می‌رسیم که صد قلمروی پادشاهی داشتیم. قلمروهای کوچک. و این دوره‌ای است که می‌خواهند از آن صحبت کنند.»

گویا اتفاقات سریال پیش‌درآمد ۵۰۰ سال پیش از ماجراهای «بازی تاج و تخت» اتفاق می‌افتد. در دورانی که به «عصر طلایی قهرمانان» شهرت داشت.

مارتین به علاوه یک نکته مهم دیگر را هم فاش کرد. این که کدام خاندان‌های محبوب قرار است در پیش‌درآمد هم خط داستانی داشته باشند و کدام خانواده‌ها بیرون از فیلمنامه می‌مانند.

مارتین گفت: «خاندان استارک قطعا حضور خواهند داشت. لنیسترها هنوز به وجود نیامده‌اند اما حتما کسترلی راک را خواهیم داشت.»

به گفته مارتین قرار است با ساکنان غیرانسان وستروس هم آشنا شویم که شامل ماموت‌ها، گرگ‌ها و وایت واکرها هستند اما خبری از اژدهایان نیست.

مارتین گفته که سریال به همان فرمت نسخه اریجینالش خواهد بود. یعنی هیچ‌کس تا انتها بازیگر اصلی نیست و شخصیت‌های متعددی در قسمت‌های متفاوت در نقش قهرمان ظاهر می‌شوند. اگر توجه کرده باشید همیشه بازیگران «بازی تاج و تخت» برای نقش‌های مکمل نامزد دریافت جایزه شدند چون هیچ کدام را نمی‌شد به طور قطعی نقش اول سریال دانست. این پیش‌درآمد هم همان ویژگی را دارد. مارتین معتقد است که این شیوه درستی است.

نائومی واتس، میراندا ریچاردسن، نارومی آکی و دنیس گوگ از جمله بازیگرانی هستند که شبکه HBO حضورشان را در این سریال اعلام کرده است.

اسم سریال همچنان در هاله‌ای از ابهام است اما مارتین خودش چند ایده دارد. اسامی مثل «شب طولانی». البته او می‌گوید که آماده است با آغوش باز اسامی دیگر را هم بشنود. مارتین گفت: «من پیشنهاداتی شنیدم مبنی بر این که می‌شود آن را «طولانی‌ترین شب» هم نامید. به نظرم آن هم می‌تواند اسم خوبی باشد.»

مارتین البته می‌گوید که انتظار ندارد آن موفقیت عظیم سریال «بازی تاج و تخت» این جا هم تکرار شود. مارتین می‌گوید: «ابعاد موفقیت «بازی تاج و تخت» چیزی نبود که کسی بتواند پیش‌بینی‌اش کند. همه‌ی جهان را در برگرفت و همه فرهنگ‌ها را تحت‌تاثیر خودش قرار داد. این چیزی نیست که انتظار داشته باشیم دوباره تکرار شود.»

در حال حاضر قسمت آزمایشی پیش‌درآمد سریال «بازی تاج و تخت» در حال فیلمبرداری است.

