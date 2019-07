رقبای شرکت دیزنی پس از عرضه «داستان اسباب بازی ۴» و افتتاحیه ضعیف‌تر از پیش‌بینی آن بالاخره یک نفس راحت کشیدند. اما عملکرد نسبتا خوب هفته دوم فیلم و فروش کلی ۶۵۶ میلیون دلاری آن باعث شد این دلخوشی چندان ادامه‌دار نباشد.

در حال حاضر سلطه دیزنی بر باکس آفیس به مرزهای عجیب و غریبی رسیده. «انتقام‌جویان: پایان بازی» که بی‌شک پرفروش‌ترین فیلم سال ۲۰۱۹ باقی خواهد ماند ۲ میلیارد و ۷۷۲ میلیون دلار فروش داشته. فیلم سینمایی «علاءالدین» که اواخر ماه می روانه سالن‌‎ها شد تا به حال در سطح جهان ۹۲۳ میلیون دلار فروخته و انتظار داریم «شیرشاه» نیز با اکرانش بر این اعداد و ارقام بیافزاید.

اگر هنوز متوجه میزان نفوذ و سلطه دیزنی بر صنعت سینمای آمریکا نشدید این نکته را در نظر بگیرید: میزان سهم بازار این شرکت از سینمای آمریکا نسبت به یک دهه پیش ۲.۵ برابر بیشتر شده است و از ۱۴ درصد سهم بازار به ۳۵ درصد رسیده است.

این افزایش با خرید استودیوهایی چون مارول، پیکسار و لوکاس‌فیلم رخ داده است و حتی شامل خرید فاکس نمی‌شود. در پنج سال گذشته از پرفروش‌ترین ۲۰ فیلم برتر باکس‌آفیس ۱۱ فیلم متعلق به دیزنی بوده و ۱۲ فیلم از تولیدات این شرکت موفق شده‌اند به شکل جهانی بیش از ۱ میلیارد دلار بفروشند.

آیا با این وضعیت می‌توان انتظار داشت که استودیو یا استودیوهای دیگری بتوانند در عمل با دیزنی رقابت کنند؟ جواب پاول درگارابدیان به این سوال منفی است. این تحلیلگر حوزه فروش فیلم در گفت‌وگو با هالیوود ریپورتر می‌گوید: رسیدن به دیزنی غیرممکن است؛ بویژه در حال حاضر با توجه به حجم عرضه.

این تحلیلگر معتقد است با خرید فاکس در حال حاضر باید بگوییم دیزنی صاحب ۴۰ درصد سهم بازار است. اما موضوع به سهم بازار خلاصه نمی‌شود. یکی از مشکلات مهم استودیوهای دیگر یافتن زمانی مناسب برای اکران است. دیزنی تلاش می‌کند فیلم‌هایش را در بهترین موقعیت‌های زمانی اکران کند و سایر استودیوها برای یافتن بهترین زمان‌های اکران آثار خود دچار مشکلات جدی شده‌اند.

جف بلیک نایب رییس سابق سونی پیکچرز با تایید این موضوع مدعی است دیزنی بهترین تاریخ‌های اکران را انتخاب می‌کند و باید دیوانه باشید که یک فیلم بزرگ را روبروی فیلم‌های این شرکت قرار دهید.

امسال سونی خوش شانس بود که توانست چهارم جولای را برای افتتاحیه فیلمش «مرد عنکبوتی: دور از خانه» انتخاب کند. یکی از معدود دنباله‌هایی که متعلق به دیزنی نیست و توانایی فروش ماندگار داشته. این فیلم سینمایی قبل از رسیدن «شیرشاه» به گیشه برای فروش دو هفته فرصت مناسب بدون افتتاحیه فیلم پرفروش دیگر را در اختیار داشت.

به هر حال یافتن چنین تاریخ‌هایی برای اکران روز به روز دشوارتر می‌شود. نه صرفا به این دلیل که تاریخ‌های خوب توسط دیزنی اشغال شده بلکه علاوه بر آن ماندگاری فیلم‌های این شرکت در صدر جدول خود از مشکلات دیگر اکران است.

برای مثال امسال انتقام‌جویان: پایان بازی برای سه هفته در صدر جدول باکس آفیس قرار داشت و کاپیتان مارول و داستان اسباب بازی ۴ هر کدام ۲ هفته‌ای در رتبه اول بودند. بسیاری از فیلم‌های دیزنی در بدترین حالت هم در هفته اول اکران صدر جدول را اشغال می‌کنند مثلا علاءالدین و دامبو هر دو در اولین آخر هفته اکران فیلم اول جدول بودند. اگر این نکات را در نظر بگیرید تقریبا در نیمه اول سال هر یکی دو هفته فیلمی از دیزنی در صدر جدول باکس آفیس قرار داشته است.

تحلیلگران معتقدند سایر استودیوها با شیوه‌هایی خلاقانه و استفاده از فضاهای خالی برنامه اکران دیزنی می‌توانند در این فضا به درآمدزایی بپردازند با این وجود این امکانات درآمدزایی به مرور در حال محدودتر شدن است. تنها یک تغییر بزرگ و غیرمنتظره ممکن است به سلطه و یکه‌تازی دیزنی در صنعت سینمای آمریکا پایان دهد.

The post رقابت استودیوهای فیلم‌سازی با امپراتوری دیزنی غیرممکن شده است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala