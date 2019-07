اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد کارتون سرندیپیتی جزو محبوب‌ترین برنامه‌های تلویزیون بود. کارتونی که نمی‌دانم چرا رنگ‌پریده بود! به خاطر سانسورهای بی‌امان بود که همه صحنه‌ها محو به نظر می‌رسید و انگار فیلتری رویش گذاشته بودند یا به دلیل کیفیت اصلی خود انیمیشن، به هر حال همان صحنه‌های محو ما را شیفته جزیره ناشناخته و آن دایناسور صورتی زیبای مهربان با چشم‌های درشت و آبی‌اش کرد. همه‌مان منتظر دیدن خانم لولا بودیم که زیر آب زندگی می‌کرد و فقط تصویر محوی از صورتش را می‌دیدیم که روی صدفی نشسته بود که شبیه تخت سلطنتی بود.

تاریخ ساخت خالقان کشور سازنده ۱۹۸۳ میلادی نوبو اونوکی ژاپن

کارتون «سرندیپیتی» که با نام «داستان‌های سرندپیتی: دوستان جزیره ناشناخته» هم در جهان شهرت دارد داستان پسربچه‌ای به نام کوناست که وقتی در اقیانوس جنوبی به همراه خانواده‌اش مشغول تحقیق بودند تصادفی رخ می‌دهد و کونا به همراه یک تخم مرغ صورتی گنده نجات پیدا می‌کند و به جزیره ناشناخته در جنوب دریا می‌رسد. از آن تخم‌ صورتی، اژدهای صورتی دریا یعنی سرندیپیتی متولد می‌شود. اهالی جزیره به سرندیپیتی و کونا اجازه می‌دهند که در آن‌جا زندگی کنند. جزیره‌ای که ملکه‌اش خانم لولاست که زیر آب زندگی می‌کند.

چیزهایی که درباره‌ کارتون سرندیپیتی نمی‌دانید

-این انیمه ژاپنی در ۲۶ قسمت ساخته شد و توسط شبکه NTV (نیپون) هر هفته از یکم جولای ۱۹۸۳ تا ۲۳ دسامبر همان سال در ژاپن پخش می‌شد. هر اپیزود کمتر از نیم‌ساعت و حدود ۲۴ دقیقه بود.

-این سریال اقتباسی از سری کتاب‌های «سرندیپیتی» نوشته استیفن کازگرو بود. یوییچی کوتابه کار طراحی شخصیت‌ها را برای نسخه‌ی انیمیشن برعهده داشت. «سرندیپیتی» سری کتاب‌هایی مخصوص کودکان با کاراکترهای حیوانات و سایر شخصیت‌ها بود. کازگرو نویسنده آمریکایی سال ۱۹۷۳ با رابین جیمز، طراح یک گروه تشکیل دادند تا سری کتاب‌های «سرندیپیتی» را بنویسند و طراحی کنند. هدف کازگرو از نوشتن این کتاب‌ها خلق داستان‌هایی هیجان‌انگیز و پرفروش بود که در هر قسمت‌شان یک پیام اخلاقی هم داشته باشند.

-کتاب‌های «سرندپیتی» شامل داستان‌های کوتاه با طراحی‌های رنگارنگ بودند.

-ایده‌ی نوشتن این کتاب‌ها وقتی به سر کازگرو زد که می‌خواست برای دختر سه ساله‌اش کتاب‌های ساده بخواند. کتاب‌هایش بعدتر به زبان‌های اسپانیایی و ایتالیایی ترجمه شدند.

-نسخه‌ای از این انیمیشن سال ۱۹۸۹ در آمریکا به نمایش درآمد. در نسخه‌ی آمریکایی نام پسر از کونا به بابی تغییر پیدا کرد. علاوه بر آمریکا و ایران، کارتون «سرندیپیتی» در فرانسه، ایتالیا و اسپانیا هم از تلویزیون پخش شد. اما تا سال ۲۰۱۷ نسخه‌ی دی‌وی‌دی آن در آمریکا به بازار نیامد.

-در نسخه‌ی دوبله‌ای که از ایران پخش شد ژاله علو راوی بود. مریم شیرزاد صداپیشه‌ی سرندپیتی بود و نوشابه امیری به جای کونا صحبت می‌کرد. صداپیشه‌‌ی کاپیتان اسماج که نقش شخصیت شریر انیمیشن را داشت که می‌خواست به گنج‌های جزیره‌ای ناشناخته دستبرد بزند شهروز ملک‌آرایی بود. یکی دیگر از نقش‌های اصلی هم پیلا پیلا پرنده‌ی رنگارنگ بود که فریبا شاهین‌مقدم به جایش صحبت می‌کرد.

-امتیاز انیمیشن «سرندیپیتی» در سایت imdb از طرف کاربران ۷.۱ از ۱۰ است.

-ما در ایران به دلیل این که خانم لولا پری دریایی بود و مشکل پوشش‌ داشت هیچ‌وقت او را واضح ندیدیم.

