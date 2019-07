The post «شیرشاه» جدید اصلا به پای انیمیشن اصلی نمی‌رسد appeared first on دیجی‌کالا مگ.

یک هفته مانده تا اکران سراسری فیلم سینمایی «شیرشاه» (The Lion King) این اثر برای منتقدان به نمایش درآمده و مجموعه نقدها نشان می‌دهد جان فاورو در ساخت اثری که بتواند به قدرت انیمیشن اصلی شیرشاه باشد، چندان موفق نبوده است.

نسخه جدید فیلم سینمایی شیرشاه که هفته آینده توسط دیزنی اکران خواهد شد از جمله مورد انتظارترین آثار هالیوودی سال میلادی جاری است. اما آیا این بازسازی لایواکشن از انیمیشن معروف دیزنی توقع‌ها را برآورده می‌کند؟

دست کم فعلا باید بگوییم از نظر منتقدان با اثر درخشانی طرف نیستیم گرچه برخی از آن‌ها فیلم را تحسین کرده‌اند اما میانگین نمرات نشان می‌دهد مجموعه ارزیابی‌ها فیلم را به عنوان اثری کاملا متوسط دسته‌بندی کرده است.

نگاهی به ۳۵ نقد ثبت‌شده در وبسایت متاکریتیک نشان دهنده ۱۶ نقد مثبت، ۱۵ نقد میانه و ۴ نقد منفی است. مجموعه نقدهایی که نمره ۵۷ را برای فیلم رقم زده‌اند.

وضعیت شیرشاه در وبسایت راتن تومیتوز نیز تعریفی ندارد. از مجموع ۱۱۱ نقدی که در این وبسایت ثبت شده تنها ۵۹ درصد از منتقدین نسبت به فیلم ابراز رضایت کرده‌اند. بر اساس قواعد راتن تومیتوز فیلمی که کمتر از ۶۰ درصد رضایت منتقدان را به دست آورد به عنوان اثری با کیفیت پایین ارزیابی خواهد شد.

تقریباً بیشتر منتقدان دستاوردهای تکنیکی اثر را تحسین کرده‌اند و و تعدادی از صحنه‌های کمیک فیلم را هم موفق دانسته‌اند با این وجود اختلاف نظر بر سر این است که آیا این مجموعه فیلم را به اثری واجد ارزش دیده‌شدن تبدیل کرده است یا نه.

آلیسا ویلکینسون از وبسایت ووکس درباره فیلم نوشته: سخت است توضیح دهیم با وجود شیرشاه ساخت سال ۱۹۹۴ چه نیازی به تولید این اثر وجود داشت. شیرشاه جدید حرف‌های کمی برای گفتن و افزودن به فیلم قبلی دارد

اُ. ای. اسکات منتقد نیویورک تایمز می نویسد اگر قرار بود فیلم را صرفاً بر اساس تکنیک ارزیابی کنیم شیر شاه قطعاً اثری فوق العاده بود.

دیوید ارلیخ منتقد ایندی‌وایر معتقد است صداپیشگان فیلم قادر نیستند بار احساسی اثر را به به خوبی منتقل کنند. اتفاقی که در اثر اصلی با موفقیت رخ داده بود.

