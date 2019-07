نوزدهمین جشن سینمایی و تلویزیونی حافظ که تنها جشن خصوصی حوزه‌ی سینما و تلویزیون محسوب می‌شود، روز پنجشنبه بیستم تیرماه در برج میلاد برگزار شد. بنیانگذار جشن حافظ علی معلم، مدیر مسؤول و سردبیر مجله‌ی سینمایی دنیای تصویر بود. بعد از درگذشت علی معلم همسرش آذر معماریان و پسرش امید معلم همچنان میراث او را نگهداشتند و جشن حافظ برگزار شد. برنده‌های نوزدهمین جشن حافظ در برج میلاد روی صحنه رفتند. در شبی که فرزاد حسنی مجری مراسم بود.

به روال هر سال برای اهدای تندیس‌های حافظ یکی از بازیگران مشهور روی صحنه می‌آمد تا جایزه را به برنده بدهد. احتمالا مهم‌ترین چهره‌ی نوزدهمین جشن حافظ عادل فردوسی‌پور بود که پیش از این هم بار‌ها در بخش بهترین چهره‌ی تلویزیونی نامزد دریافت جایزه‌ی جشن حافظ شده بود. اهمیت بخش چهره‌ی تلویزیونی به این خاطر است که در چند سال اخیر تصمیم گرفته شد برنده‌‌ی این بخش توسط آرای مردمی مشخص شود. این تنها بخشی است که داورانش مردم هستند و امسال با رای مردم عادل فردوسی‌پور برنده‌ی این بخش شد.

مثل همیشه در بخش بهترین بازیگران مرد و زن سینمایی به جای تفکیک نقش‌های اصلی و مکمل کل بازی‌ها مورد داوری قرار گرفته و در عوض در هر بخش دو جایزه اهدا شد.

بعد از مرگ عباس کیارستمی جشن حافظ نشانی به افتخار او به جوایز اضافه کرد که در سال‌های اول فقط به دستاورد در فیلم‌های تجربی تعلق می‌گرفت و شهرام مکری در اولین دوره برنده‌ی آن شد.

در بخش سینمایی همه‌ی آثاری مورد داوری قرار گرفتند که از ابتدای سال ۹۷ تا بیست و نهم اسفند ماه سال ۹۷ روی پرده‌ی سینماها رفتند. نامزدهای بهترین مجموعه‌ی تلویزیونی و شبکه‌ی نمایش خانگی جشن سینمایی و تلویزیونی «حافظ» از میان مجموعه‌هایی انتخاب شدند که از بعد از فروردین سال ۹۷ تا فروردین ۹۸ روی آنتن تلویزیون رفته یا در شبکه نمایش خانگی منتشر شدند.

امسال در بخش بهترین‌های تلویزیون و شبکه‌ی نمایش خانگی سریال «بانوی عمارت» تقریبا بدون هیچ رقیب قدری پیشتاز بود و در سینما هم «متری شیش و نیم» و «مغزهای کوچک زنگ زده» رکورددار شدند.

برنده‌های نوزدهمین جشن حافظ در بخش سینما

بهترین فیلم مستند

برنده: در جست‌وجوی فریده (آزاده عطایی و کوروش موسوی)

سایر نامزدها

تالان (محمد صادق دهقانی)

ترور سرچشمه (محمدحسین مهدویان)

چاووش از درآمد تا فرود (آرش رئیسیان و هانا کامکار)

در جست‌وجوی فریده (آزاده موسوی و کوروش عطایی)

رزم آرا: یک دوسیه مسکوت (احسان عمادی)

فرشاد آقای گل (جعفر صادقی)

بهترین فیلم

برنده: متری شیش و نیم

سایر نامزدها

آشغال‌های دوست داشتنی (تهیه‌کننده محسن امیریوسفی)

بمب: یک عاشقانه (تهیه‌کنندگان پیمان معادی و احسان رسول اف)

تنگه ابوقریب (تهیه‌کننده سعید ملکان)

شعله‌ور (تهیه‌کننده محمدرضا شفیعی)

عرق سرد (تهیه‌کننده مهدی داوری)

عصبانی نیستم (تهیه‌کننده رضا درمیشیان)

قانون مورفی (تهیه‌کننده محمد شایسته)

کلمبوس (تهیه‌کننده هاتف علیمردانی)

متری شیش و نیم (تهیه‌کننده سیدجمال ساداتیان)

مغزهای کوچک زنگ زده (تهیه‌کننده سعید سعدی)

بهترین کارگردانی

برنده: سعید روستایی (متری شیش و نیم)

سایر نامزدها

بهرام توکلی (تنگه ابوقریب)

رضا درمیشیان (عصبانی نیستم)

سعید روستایی (متری شیش و نیم)

هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ زده)

حمید نعمت الله (شعله‌ور)

مجیدرضا مصطفوی (آستیگمات)

بهترین فیلمنامه

برنده: مغزهای کوچک زنگ‌زده (هومن سیدی)

سایر نامزدها

پیمان معادی (بمب: یک عاشقانه)

حمید نعمت‌الله و هادی مقدم دوست (شعله‌ور)

سهیل بیرقی (عرق سرد)

هاتف علیمردانی (کلمبوس)

سعید روستایی (متری شیش و نیم)

هومن سیدی (مغزهای کوچک زنگ‌ زده)

بهترین بازیگران مرد

برندگان: پیمان معادی برای «متری شیش و نیم» و نوید محمدزاده برای «مغزهای کوچک زنگ‌زده»

سایر نامزدها

فرهاد اصلانی (مغزهای کوچک زنگ زده)

سیامک انصاری (بمب: یک عاشقانه)

نوید پورفرج (مغزهای کوچک زنگ زده)

سعید پورصمیمی (کلمبوس)

امیر جدیدی (عرق سرد)

امین حیایی (شعله ور)

مجید صالحی (کلمبوس)

جواد عزتی (هزارپا)

رضا عطاران (هزارپا)

نوید محمدزاده (متری شیش و نیم، مغزهای کوچک زنگ زده و عصبانی نیستم)

مهران مدیری (رحمان ۱۴۰۰)

پیمان معادی (متری شیش و نیم)

بهترین بازیگران زن

برندگان: باران کوثری برای «عرق سرد» و شبنم مقدمی برای کمدی «خجالت نکش»

سایر نامزدها

ماهور الوند (هت تریک)

پریناز ایزدیار (متری شیش و نیم)

سارا بهرامی (دارکوب)

ساره بیات (اتاق تاریک)

هانیه توسلی (کلمبوس)

لیلا حاتمی (بمب: یک عاشقانه)

زهرا داوودنژاد (سهیلا شماره ۱۷)

سحر دولتشاهی (عرق سرد)

ژاله صامتی (در وجه حامل)

باران کوثری (عرق سرد)

شبنم مقدمی (خجالت نکش)

شیرین یزدان بخش (آشغال های دوست داشتنی)

بهترین موسیقی متن

برنده: مغزهای کوچک زنگ زده (بامداد افشار)

سایر نامزدها

بمب: یک عاشقانه (النی کاریندرو)

تختی (افشین عزیزی)

چهارراه استانبول (آرمان موسی پور)

سوفی و دیوانه (بهزاد عبدی)

شعله‌ور (سهراب پورناظری)

مغزهای کوچک زنگ زده (بامداد افشار)

نشان عباس کیارستمی

برنده: گلدن تایم (پوریا کاکاوند)

سایر نامزدها

آشغال‌های دوست داشتنی (محسن امیریوسفی)

رضا (علیرضا معتمدی)

سوفی و دیوانه (مهدی کرم‌پور)

کوپال (کاظم ملایی)

گلدن تایم (پوریا کاکاوند)

هندی و هرمز (عباس امینی)

بهترین فیلمبرداری

برنده: متری شیش و نیم (هومن بهمنش)

سایر نامزدها

تختی (حمید خضوعی ابیانه)

سرو زیر آب (علیرضا زرین دست)

شعله‌ور (روزبه رایگا)

قانون مورفی (حسین جلیلی)

متری شیش و نیم (هومن بهمنش)

مغزهای کوچک زنگ زده (پیمان شادمانفر)

بهترین تدوین

برنده: عصبانی نیستم (هایده صفی‌یاری)

سایر نامزدها

خوک (میثم مولایی)

شعله‌ور (مهدی سعدی)

عصبانی نیستم (هایده صفی یاری)

قانون مورفی (میثم مولایی)

متری شیش و نیم (بهرام دهقانی)

مغزهای کوچک زنگ زده (مهدی سعدی و هومن سیدی)

بهترین دستاورد فنی و هنری

برنده: تنگه ابوقریب (جلوه های ویژه بصری و میدانی: محسن روزبهانی، جواد مطوری و حسن ایزدی)

سایر نامزدها

تنگه ابوقریب (جلوه های ویژه بصری و میدانی: محسن روزبهانی، جواد مطوری و حسن ایزدی)

تنگه ابوقریب (طراحی چهره پردازی: سعید ملکان)

چهارراه استانبول (جلوه های ویژه بصری: فرید ناصر فصیحی)

خوک (طراحی لباس: نگار نعمتی)

دارکوب (طراحی چهره پردازی: زهرا و فاطمه کمالی)

شعله ور (طراحی صحنه: محمدرضا شجاعی)

قانون مورفی (جلوه های ویژه بصری: جواد مطوری)

متری شیش و نیم (طراحی صحنه: محسن نصراللهی)

برنده‌های نوزدهمین جشن حافظ در بخش تلویزیون

بهترین چهره‌ی‌ تلویزیونی

برنده: عادل فردوسی‌پور

سایر نامزدها

باربد بابایی (تب تاب)

پژمان بازغی (کودک شو)

رامبد جوان (خندوانه)

نجمه جودکی (ترانه‌باران)

رضا رشیدپور (حالا خورشید)

عبدالله روا (ویدیو چک)

علی ضیا (فرمول یک)

احسان علیخانی (عصر جدید)

عادل فردوسی‌پور (نود)

محمدرضا گلزار (برنده باش)

بهترین مجموعه تلویزیونی یا شبکه‌ی نمایش خانگی

برنده: بانوی عمارت

سایر نامزدها

بانوی عمارت (به تهیه‌کنندگی مجید مولایی)

پدر (به تهیه‌کنندگی حامد عنقا)

حوالی پاییز (به تهیه کنندگی سعید پروینی)

دلدادگان (به تهیه‌کنندگی ایرج محمدی)

ممنوعه (به تهیه‌کنندگی علی اکبر نجفی)

بهترین فیلمنامه‌ی تلویزیونی

برنده: بانوی عمارت

سایر نامزدها

بانوی عمارت (احسان جوانمرد)

پدر (حامد عنقا و سیدحسین امیر جهانی)

دلدادگان (مهدی محمدنژادیان و بابک کایدان)

ممنوعه (علی اصغری و مهرداد کوروش‌نیا)

بهترین کارگردانی تلویزیونی

برنده: بانوی عمارت (عزیز‌الله حمید‌نژاد)

سایر نامزدها

همایون اسعدیان (لحظه‌ی گرگ و میش)

بهرنگ توفیقی (پدر)

عزیزالله حمیدنژاد (بانوی عمارت)

حسین نمازی (حوالی پاییز)

منوچهر هادی (دلدادگان)

بهترین بازیگر مرد کمدی

برنده: امین حیایی (ساخت ایران)

سایر نامزدها

حمیدرضا آذرنگ (نون خ)

سعید آقاخانی (نون خ)

علیرضا استادی (آرماندو)

محمد بحرانی (گلشیفته)

امین حیایی (ساخت ایران ۲)

محمدرضا گلزار (ساخت ایران ۲)

بهترین بازیگر زن کمدی

برنده: نازنین بیاتی (گلشیفته)

سایر نامزدها

نسیم ادبی (گلشیفته)

مهناز افشار (گلشیفته)

نازنین بیاتی (گلشیفته)

بهاره کیان افشار (گلشیفته)

مرجانه گلچین (زوج و فرد)

ناهید مسلمی (زوج و فرد)

بهترین بازیگر زن درام

برنده: پانته‌آ پناهی‌ها (بانوی عمارت)

سایر نامزدها

خاطره اسدی (ممنوعه)

ریحانه پارسا (پدر)

پانته‌آ پناهی ها (بانوی عمارت)

الهه حصاری (ممنوعه)

المیرا دهقانی (لحظه گرگ و میش)

مریم مومن (بانوی عمارت)

بهترین بازیگر مرد درام

برنده: حسام منظور (بانوی عمارت)

سایر نامزدها

هادی حجازی‌فر (ممنوعه)

مجید سعیدی (بانوی عمارت)

مهدی سلطانی (پدر)

میلاد کیمرام (ممنوعه)

حسام منظور (بانوی عمارت)

سینا مهراد (پدر)

بهترین ترانه تیتراژ

برنده: علیرضا قربانی (چهارراه استانبول)

سایر نامزدها

رضا بهرام (ممنوعه)

محسن چاوشی (بانوی عمارت)

سینا سرلک (حوالی پاییز)

علیرضا قربانی (چهارراه استانبول و سریال پدر)

رضا کولغانی (مغزهای کوچک زنگ‌ زده)

محمد معتمدی (لحظه گرگ و میش)

به رسم هر سال از کارنامه‌ی هنری یکی از هنرمندان هم تقدیر شد و امسال تندیس حافظ یک عمر فعالیت هنری به گلاب آدینه تعلق گرفت.

در نوزدهمین جشن حافظ تندیسی برای فعالیت نوشتاری اهدا نشد.

جایزه‌ی ویژه هیات داوران به حمید نعمت‌الله برای نویسندگی و کارگردانی فیلم «شعله‌ور» رسید و امسال یک تندیس ویژه‌ی دستاوردهای فردی هم اهدا شد که به رضا عطاران رسید. طبعا تاثیر رضا عطاران در گیشه انکارناپذیر است.

حواشی جشن حافظ

جایزه به آهنگساز ایرانی‌الاصل سریال «بازی تاج و تخت»

یکی از جوایز حواشی جالبی به دنبال داشت و آن هم تندیس افتخاری حافظ بود که به رامین جوادی، آهنگساز سریال «بازی تاج و تخت» اهدا شد. طبعا رامین جوادی در مراسم حضور نداشت اما متن کوتاهی از جانب او خوانده شد که تشکر کرده بود و ابراز تاسف از این که نمی‌توانست در مراسم حضور پیدا کند. قرار شد جایزه‌ی او توسط اصغر فرهادی به آمریکا برده شود و به او اهدا شود.

تشکر گلاب آدینه از مهدی هاشمی

نکته جالب دیگر سخنرانی تشکر گلاب آدینه بود. بعد از حواشی که درباره‌ی زندگی خصوصی گلاب آدینه پیش آمد او روی صحنه خودش را هنرآموزی دانست که هنوز مدیون استادانش است و از میان استادانش از مهدی هاشمی هم یاد کرد و او را با لقب عزیز خطاب قرار داد و گفت که اگر مهدی هاشمی نبود قطعا نمی‌توانست این جا بایستد. این حرف‌های گلاب آدینه با استقبال و تشویق خارق‌العاده‌ی حضار همراه شد و بعد از آن تقریبا همه‌ی زنانی که روی صحنه رفتند با اشاره به این حرف‌های گلاب آدینه گفتند که از او درس گرفته‌اند.

محبوبیت فوق‌العاده‌ی عادل فردوسی‌پور

و در نهایت جایزه‌ی عادل فردوسی‌پور همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد بیشترین واکنش را در میان حضار برانگیخت. فردوسی‌پور آن‌قدر تشویق شد که حتی نمی‌توانست تشکر کند چون با هر جمله‌ی او جمعیت شروع به تشویق او و برنامه‌ی محبوب «نود» می‌کردند.

