کریستف والتس جدیدترین چهره آشنایی است که قرار است به مجموعه جیمز باند بازگردد. با توجه به گزارش وبسایت ورایتی والتس قرار است دوباره به عنوان شخصیت بلوفلد به ایفای نقش بپردازد.

والتس پیش از این در سال ۲۰۱۵ در فیلم سینمایی اسپکتر (Spectre) به کارگردانی سام مندس به ایفای همین نقش پرداخته بود. اسپکتر بیست و چهارمین فیلم از مجموعه فیلم‌های جیمز باند بود. قبل از کریستف والتس بازیگرانی چون دونالد پلیسنس، ماکس فون سیدو و تلی ساوالاس به ایفای این نقش پرداخته بودند.

جیمز باند جدید در لندن جلوی دوربین رفته و والتس در میان مجموعه‌ای از بازیگران همچون دنیل کریگ، رالف فاینز، لئا سیدو و نائومی هریس قرار دارد که برای ایفای دوباره نقش‌های گذشته خود به این پروژه پیوسته‌اند.

فیلم سینمایی «باند ۲۵» (Bond 25) را کری فوکوناگا کارگردانی می‌کند و رامی مالک بازیگر محبوب این روزهای سینمای آمریکا نیز در این اثر حضور خواهد داشت. فوکوناگا بیشتر بخاطر کارگردانی فیلم «بدون نام» (Sin Nombre) و فصل اول مجموعه کارآگاه حقیقی (True Detective) شناخته می‌شود. این کارگردان برای ساخت فصل اول مجموعه کارآگاه حقیقی برنده جایزه امی در بخش بهترین کارگردانی مجموعه درام شد.

طبق آنچه تا کنون اعلام شده هنگام فیلم‌برداری «باند ۲۵» در جامائیکا، کریگ دچار آسیب قوزک پا شده و به یک استراحت دو هفته‌ای رفته است. ظاهرا قرار است در ادامه فیلم‌برداری این اثر عوامل سفرهایی به ایتالیا و نروژ نیز داشته باشند.

جیمز باند جدید یکی از پرحاشیه‌ترین پروژه‌های سال‌های اخیر و کل مجموعه جیمز باند بوده است. از آسیب‌دیدگی بازیگر و یک انفجار در استودیو که منجر به زخمی‌شدن برخی دیگر از عوامل تولید شد گرفته تا انتخاب بازیگران، تعویض کارگردان و تاخیر در زمان اعلام شده برای اکران. فوکوناگا اولین کارگردان متولد ایالات متحده آمریکا است که قرار است یک فیلم از مجموعه جیمز باند را کارگردانی کند. پیش از این قرار بود دنی بویل کارگردان انگلیسی فیلم‌هایی چون میلیونر زاغه‌نشین (Slumdog Millionaire) و رگ‌یابی (Trainspotting) جیمز باند جدید را بسازد اما نهایتا مدتی پیش اعلام شد این کارگردان به دلیل زاویه دید متفاوت با تیم از این پروژه جدا شده و نهایتا کار به فوکوناگا سپرده شد‌. موضوعی که خود باعث تاخیر در اکران و نوشتن یک فیلم‌نامه جدید شد.

ابتدا قرار بود شاهد اکران این فیلم سینمایی در سال ۲۰۱۹ باشیم اما این تاریخ به سال ۲۰۲۰ منتقل شد. حال قرار است در اوایل ماه آوریل سال ۲۰۲۰ این فیلم سینمایی در سراسر جهان اکران شود.

منبع متن: digikala