طبق گزارش وبسایت ایندی‌وایر «آکادمی علوم و هنرهای سینما» که به آکادمی اسکار مشهور است امسال ۸۴۲ هنرمند و دست‌اندرکار سینمار را از ۵۹ کشور جهان جهت عضویت در آکادمی دعوت کرده است. سال گذشته نیز آکادمی ۹۲۸ نفر را به عضویت این نهاد درآورده بود.

با در نظر گرفتن مجموعه افراد جدیدی که دعوت شده‌اند و با این فرض که همه اسامی این دعوت را بپذیرند و به عضویت آکادمی در بیایند باید گفت تعداد اعضای آکادمی علوم و هنرهای سینما به ۹۰۴۲ نفر رسیده است؛ رقمی که سال گذشته ۸۲۰۰ نفر بود. همچنین باید به این نکته اشاره کرد که در ترکیب اعضا هنوز بازیگران به عنوان بزرگترین بخش اعضای آکادمی در نظر گرفته می‌شوند.

در میان این دعوت‌شدگان جدید ۲۹ درصد را افراد رنگین‌پوست و ۵۰ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. با این وجود هنوز هم مردان سفیدپوست اکثریت اعضای آکادمی را تشکیل می‌دهند.

از ۸۴۲ نفری که اخیرا برای عضویت دعوت شده‌اند ۲۱ برنده اسکار از جمله گای نیتیو (برنده جایزه اسکار بهترین فیلم کوتاه برای فیلم «پوست»)، جیمی چین (برنده جایزه اسکار بهترین فیلم مستند برای «انفرادی آزاد» ) و کریستوفر میلر (برنده جایزه اسکار بهترین فیلم پویانمایی برای «مرد عنکبوتی: به درون دنیای عنکبوتی») در لیست حضور دارند. همچنین ۸۲ نامزد جایزه اسکار (شامل تازه‌واردهایی چون لیدی گاگا و بازیگر زن فیلم روما مارینا د تاویرا) نیز در میان اسامی به چشم می‌خورند.

از میان ۱۷ بخشی که هنرمندان را به آکادمی اسکار دعوت کرده (بخش‌هایی همچون بازیگران، بخش کارگردان‌ها و …) ۱۰ بخش تعداد بیشتری از زنان را به نسبت مردان دعوت کرده است. درصد عضویت زنان در آکادمی نسبت به سال ۲۰۱۵ با افزایش روبرو بوده و از ۲۵ درصد در این سال به ۳۲ درصد در سال ۲۰۱۹ رسیده است. همچنین رنگین پوستان عضو آکادمی از ۸ درصد در سال ۲۰۱۵ به ۱۶ درصد در سال جاری رسیده‌اند. به نظر می‌رسد رشد عضویت زنان و رنگین‌پوستان در واکنش به انتقاداتی است که از طرف کمپین‌های گوناگون و رسانه‌ها به یکدست بودن جنسیتی و نژادی آکادمی وارد شده است.

The post تعداد اعضای آکادمی اسکار به بیش از ۹هزار نفر رسید appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala