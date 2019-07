احتمال حضور برد پیت و اما استون در فیلم جدید دیمین شزل

دیمین شزل کارگردان و نویسنده فیلم‌هایی همچون لا لا لند (La La Land)، ویپلش (Whiplash) و نخستین انسان (First Man) قرار است فیلم جدیدی را جلوی دوربین ببرد؛ فیلمی که ظاهرا در دهه ۱۹۲۰ میلادی می‌گذرد، درباره صنعت سینما و ستارگان این صنعت است و بابیلون (Babylon) نام دارد.

در حال حاضر شزل برای شروع کار خود مذاکره با استودیوها و سرویس‌های استریمینگ را آغاز کرده است. در حالی که چندین استودیو و سرویس نت‌فلیکس در ابتدای کار نسبت به همکاری ابراز علاقه کرده بودند اما ظاهرا با جدی‌ترشدن فرایند مذاکرات ماجرا کمی وقت‌گیرتر از آنچه ابتدا به نظر می‌رسید در حال پیش‌رفتن است.

تا به حال اطلاعات زیادی درباره بابیلون منتشر نشده. فعلا می‌دانیم که این اثر سینمایی فیلم‌نامه‌ای ۱۸۰ صفحه‌ای دارد و بودجه ساخت آن هم حدودا بین ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون دلار است.

ظاهرا داستان بابیلون مربوط به دهه ۱۹۲۰ سینمای آمریکا است و در فضایی رخ می‌دهد که صنعت سینما از فیلم‌های صامت عبور کرده و به فیلم‌های ناطق می‌رسد. در همین شرایط فیلم بر فراز و فرود تعدادی از شخصیت‌های تاریخی و بعضی شخصیت‌های داستانی خود فیلم متمرکز خواهد شد.

یکی از این شخصیت‌های تاریخی که قرار است در فیلم بازآفرینی شود کلارا بو است که در دهه ۲۰ و در دوران صامت به شهرت رسید؛‌ بو توانست حضور خود را در سینمای ایالات متحده ادامه دهد و در دوران سینمای ناطق نیز فعال ماند. حضور این بازیگر در کمدی رمانتیک «این» (It) ساخته سال ۱۹۲۷ او را به شهرتی جهانی رساند. ظاهرا دیمین شزل قصد دارد ایفای نقش این بازیگر را به اما استون بسپارد. در این باره صحبت‌های اولیه انجام شده اما هنوز قراردادی رسمی در کار نیست. یکی دیگر از بازیگرانی که طبق شایعات با این پروژه ارتباط دارد و برای ایفای نقش با شزل مذاکراتی داشته برد پیت است؛ بازیگری که به زودی فیلم جدیدش «روزی روزگاری در هالیوود» روی پرده می‌رود.

