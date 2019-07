دیوید فینچر کارگردان آمریکایی که از سال ۲۰۱۴ تا به حال فیلم سینمایی جدیدی نساخته مشغول کار روی فیلم جدیدش تحت عنوان «منک» (Mank) شده است.

منک فیلمی است زندگی‌نامه‌ای درباره هرمن جی. منکیویچ فیلم‌نامه‌نویس مشهور آمریکایی که فیلم‌نامه آثاری چون «جادوگر شهر از» (The Wizard of Oz) و «همشهری کین» (Citizen Kane) را به رشته تحریر درآورده است. حضور منکیویچ در ساخت همشهری کین و اختلافات او با اورسن ولز درباره مالکیت فیلم‌نامه یکی از حاشیه‌های مهم این اثر سینمایی است.

یکی از دلایل اهمیت پیدا کردن نویسنده اصلی همشهری کین به شهرت جهانی فیلم بازمی‌گردد؛ شهرتی که باعث شد ماجرای نویسنده اصلی فیلم‌نامه دنباله‌دار شود و محل حدس و گمان‌‌های فراوانی باشد. به هر حال اورسن ولز خود یکی از جذاب‌ترین و جنجال‌برانگیزترین شخصیت‌های تاریخ سینما است و منکیویچ هم یکی از فیلم‌نامه‌نویسان مهم تاریخ سینما؛ داستان زندگی منکیویچ با تمرکز روی این حواشی ایده جذابی است که دیوید فینچر را به فکر ساخت یک اثر جدید انداخته است.

بازیگر اصلی فیلم منک که شخصیت هرمن جی. منکیویچ را جلوی دوربین می‌برد گری اولدمن خواهد بود. بازیگر مشهوری که بابت ایفای نقش وینستون چرچیل در فیلم سینمایی «تاریک‌ترین لحظات» (Darkest Hour) برنده جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اصلی مرد شد.

ایده ساخت فیلم سینمایی منک به سال‌های اخبر باز نمی‌‎گردد و دیرزمانی است که فینچر در خیال ساخت این اثر بوده است. سال ۱۹۹۷ و پس از کارگردانی «بازی» (The Game) که سومین فیلم بلند او بود، فینچر به فکر ساخت منک افتاد. او قصد داشت به سیاق همشهری کین و برای زنده‌کردن همان حال و هوا فیلم را سیاه و سفید بسازد اما استودیوی همکار فینچر به ساخت اثری سیاه و سفید راضی نشد. آن زمان قرار بود نقش اصلی فیلم را کوین اسپیسی بازی کند؛ بازیگری که سال‌ها بعد در «خانه پوشالی» (House of Cards) با فینچر همکاری کرد.

فیلم‌نامه اثر جدید فینچر را جک فینچر سال ۲۰۰۳ پیش از مرگش نوشته؛ فیلم‌نامه‌نویس و روزنامه‌نگار آمریکایی و مهم‌تر از همه پدر دیوید فینچر. در حال حاضر جزییات چندانی از طرح داستانی فیلم‌نامه نمی‌دانیم اما برخی منابع گفته‌اند داستان درباره فرایند نگارش فیلم‌نامه همشهری کین در کنار اورسن ولز است. جالب است بدانید با وجود موفقیت‌های خیره‌کننده همشهری کین، جایزه اسکار تنها به فیلم‌نامه این اثر سینمایی رسید.

منک همانطور که فینچر سال‌ها پیش می‌خواست به شکل سیاه و سفید فیلم‌برداری می‌شود و برنامه تولید اثر هم از ماه نوامبر سال میلادی جاری آغاز خواهد شد. این بار سرمایه‌گذار مشکلی با فیلم فینچر ندارد چون فینچر سراغ استودیوهای هالیوودی نرفته و از شرکتی کمک خواسته که معمولا به چنین پیشنهادهایی نه نمی‌گوید؛ شرکت نت‌فلیکس. گرچه فینچر فیلم را همانطور که قصد داشت سیاه و سفید می‌سازد اما واضح است که نمی‌تواند سراغ بازیگر مورد نظرش کوین اسپیسی برود؛ مردی که به شدت درگیر پرونده‌های قضایی شده و ظاهرا تا مدت نامعلومی دستش از سینمای آمریکا کوتاه است.

منبع متن: digikala