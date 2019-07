The post کوین اسپیسی پس از تبرعه‌شدن از اتهامات به هالیوود باز می‌گردد؟ appeared first on دیجی‌کالا مگ.

پرونده‌ای که به دلیل تعرض جنسی علیه کوین اسپیسی در شهرستان نانتاکت تشکیل شده بود به نفع او خاتمه یافته و این بازیگر مشهور هالیوود از اتهامات تبرعه شده است‌. پخش این خبر در بسیاری از رسانه‌ها با این پرسش همراه بود که آیا اسپیسی پس از این واقعه دوباره به هالیوود باز می‌گردد و از سوی دیگر استودیوها و صنعت سینمای آمریکا دوباره به اسپیسی روی خوش نشان می‌دهند یا نه.

کوین اسپیسی چه در سطح ایالات متحده و چه در سطح جهان بازیگر بسیار مشهور بود. چهره‌ای که بخشی از فرهنگ پاپ شده بود و حتی پیش از آنکه با اتهامات فعلی مواجه شود مجری‌گری مراسم‌هایی چون جایزه تونی را برعهده داشت که نشان‌دهنده میزان محبوبیت او نزد عموم بود.

اما بخش بزرگی از این شهرت و محبوبیت با مطرح‌شدن اتهاماتی مربوط به تعرض‌های جنسی، به سرعت از میان رفت.

اولین اتهام که به سرعت اسپیسی را از عرش به فرش رساند در مصاحبه آنتونی رپ هنرپیشه و خواننده آمریکایی علیه اسپیسی مطرح‌ شد. انتشار این مصاحبه باعث شد کسان دیگری نیز اتهامات جدیدی علیه این بازیگر مطرح کنند.

از میان اتهاماتی که متوجه اسپیسی شد یک مورد از نظر قانونی جدی‌تر از باقی بود و پای او را به دادگاه بازکرد. او هم‌زمان که درگیر فرایندهایی قضایی شده بود از پروژه‌ها و آثار سینمایی نیز کنار گذاشته می‌شد. اسپیسی را از سریال «خانه پوشالی» حذف کردند تا کلر آندروود جای فرانک آندروود را بگیرد و ریدلی اسکات مجبور شد تصاویر اسپیسی را از فیلم «تمام پول‌های جهان» خارج کند و با بازیگر دیگری صحنه‌ها را دوباره ضبط کند‌.

عاقبت زمستان سال گذشته و قبل از شروع دادگاه کوین اسپیسی با انتشار یک ویدیوی جنجال‌برانگیز با هواداران خود صحبت کرد و از آن‌ها خواست بدون وجود مدارک محکمه‌پسند درباره اتهاماتی که به او زده شده قضاوت نکنند. او بالاخره در روزهای اخیر از اتهامات تبرعه‌شده و حالا سوال این است که راه برای بازگشت او به هالیوود هموار شده یا مشکلات کماکان پابرجاست.

در پاسخ به این سوال باید در نظر داشت که اساسا کنار گذاشتن اسپیسی از پروژه‌های مختلف پیش از ثابت ‌شدن اتهامات او بوده و به همین دلیل هم تبرعه او به تنهایی نمی‌تواند کل شرایط را تغییر دهد. استودیوها از ترس بدنامی و ایجاد بحران حاضر شدند با هزینه‌های گزاف مالی او را اخراج کنند و به نظر می‌رسد بازگشت دوباره او نیز تا حد زیادی بستگی دارد به نگاه عمومی و رسانه‌ای نسبت به این بازیگر.

از سوی دیگر نمی‌توان این نکته را نادیده گرفت که بردن دادگاه دست اسپیسی را پرتر از سابق کرده و حال مسیر بازگشت او دست کم تا حدی هموارتر شده است. در واقع باید گفت اگر کوین اسپیسی واقعا قصد بازگشت به هالیوود را داشته باشد به هر حال می‌تواند سرمایه‌گذارانی را پیدا کند که با او همدلی داشته باشند گرچه ممکن است این پروژه‌ها به کیفیت پیشنهادهای سابق نباشند‌.

نباید این موضوع را نیز از نظر دور داشت که حتی در بدترین شرایطی که سال گذشته دامن‌گیر اسپیسی شده بود برخی از همکارانش از او دفاع کردند.

جودی دنچ بازیگر ۸۳ ساله بریتانیایی یکی از این چهره‌ها بود که با دفاع از کوین اسپیسی، از حذف این بازیگر سینما از فیلم «تمام پول‌های جهان» انتقاد کرد. پل شریدر فیلم‌نامه‌ نویس و کارگردان آمریکایی نیز چندی پیش به حمایت از این بازیگر دست زد و احتمالا ممکن است مجموعه این پشتیبانی‌ها پس از رای دادگاه بیشتر هم بشود.

