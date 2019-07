روز گذشته جشنواره فیلم تورنتو تعدادی از آثار مهمی را که امسال به نمایش درخواهند آمد، معرفی کرد. این رویداد هنری در ماه میلادی سپتامبر آغاز به کار می‌کند و به مدت ۱۰ روز نیز ادامه دارد.

جشنواره فیلم تورنتو غیررقابتی است و به این ترتیب یک بخش رسمی مسابقه همراه با داوری ندارد اما با پایان یافتن جشنواره از طریق آرای تماشاگران شاهد انتخاب بهترین فیلم از نگاه مخاطبان هستیم. این جایزه از این نظر اهمیت دارد که تا حد زیادی شانس فیلم‌ها را در فصل جوایز نشان می‌دهد.

به شکل ویژه فیلم‌هایی که جایزه بهترین فیلم به انتخاب مردم را از جشنواره تورنتو دریافت می‌کنند عموما در جوایز اسکار درخشش زیادی دارند. برای مثال سال گذشته فیلم سینمایی «کتاب سبز» (Green Book) کار خود را با پخش در همین جشنواره شروع و جایزه انتخاب مردم را هم تصاحب کرد. فیلمی که نهایتا در نود و یکمین دوره جوایز اسکار موفق شد جایزه بهترین فیلم، بهترین فیلم‌نامه غیراقتباسی و بهترین بازیگر نقش مکمل مرد را در اختیار بگیرد.

فیلم‌های دیگری چون «سه بیلبورد خارج از ابینگ، میزوری» (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)، «لا لا لند» (La La Land)، «۱۲ سال بردگی» (Years a Slave 12)، «سخنرانی پادشاه» (The King’s Speech)، «میلیونر زاغه‌نشین» (Slumdog Millionaire) و «زیبایی آمریکایی» (American Beauty) فقط تعدادی از جمله آثاری هستند که تا به امروز سابقه تصاحب جایزه انتخاب مردم را دارند و در مراسم اسکار نیز مورد توجه قرار گرفته‌اند.

اما چه فیلم‌هایی در میان آثار مطرح‌تر جشنواره بین‌المللی فیلم تورنتو ۲۰۱۹ قرار دارند. فیلم سینمایی «جوکر» (Joker) به کارگردانی تاد فیلیپس و بازی واکین فینیکس که مخاطبان گسترده‌ای دارد و از همین حالا با اقبال عمومی وسیعی روبرو است، فیلم جدید ماریل هلر یعنی «یک روز زیبا در محله» (A Beautiful Day in the Neighborhood) با حضور تام هنکس درباره فرد راجرز یک شخصیت تلویزیونی بسیار محبوب ، «گلدفینچ» (The Goldfinch) ساخته جان کرولی با بازی انسل الگورت و نیکول کیدمن از جمله آثاری هستند که در بخش Gala presentations به نمایش در می‌آیند و ممکن است نام‌شان را بیش از این‌ها در مراسم اسکار بشنویم.

در کنار آثار یاد شده در بخش Special presentations جشنواره «جودی» (Judy) ساخته روپرت گولد با بازی رنی زلوگر به نمایش در می‌آید. جودی یک فیلم زندگی‌نامه‌ای است که براساس زندگی جودی گارلند بازیگر و خواننده آمریکایی ساخته شده و به فراز و نشیب زندگی این هنرپیشه می‌پردازد. همچنین «داستان ازدواج» (Marriage Story) اثر نوآ بامباک، «فانوس دریایی» (The Lighthouse) به کارگردانی رابرت اگرز و «دو پاپ» (The Two Popes) ساخته فرناندو میرلس از جمله سایر آثار این بخش هستند. در این میان تعدادی از فیلم‌های مهم امسال که در جشنواره کن نیز به نمایش درآمدند در جشنواره تورنتو نیز شرکت کرده‌اند، برای مثال می‌توان به «درد و شکوه» (Pain and Glory) ساخته پدرو آلمودوار، «پرتره یک بانو در آتش» (Portrait of a Lady on Fire) به کارگردانی سلین سیاما و پاراسایت/انگل (Parasite) ساخته بونگ جون-هو اشاره کرد؛ فیلم بونگ جون-هو موفق شد نخل طلای جشنواره کن را تصاحب کند.

