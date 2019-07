«روزی روزگاری در هالیوود» فیلم محبوب منتقدان آمریکایی است

فیلم سینمایی «روزی روزگاری در هالیوود» (Once Upon a Time in … Hollywood) آخر هفته گذشته در سینماهای ایالات متحده آمریکا به نمایش درآمده و بازار انتشار نقدهای مختلف روی فیلم حسابی داغ است.

گرچه در وبسایت‌های سینمایی طرفداران فیلم بسیار هیجان‌‎زده‌اند و عموم نمرات نوعی علاقه و ذوق‌زدگی را نشان می‌دهد اما ظاهرا مخاطبانی که در اولین روز اکران فیلم در ایالات متحده به سینما رفته‌اند آنچنان هم اسیر جادوی فیلم نشده‌اند؛ برای مثال نتیجه نظرسنجی وبسایت CinemaScore نشان دهنده نمره B برای فیلم تارانتینو بود.

منتقدان اما کاملا طرفدار فیلم بوده‌اند؛ در گذشته و زمانی که فیلم در جشنواره کن اکران شد تعداد نقدهای محدودتر حاکی از رضایت ۹۱ درصدی منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز و نمره متای ۸۶ در وبسایت متاکریتیک بود.

حال با افزوده‌شدن تعداد بیشتر نقدها شاهد رضایت ۸۵ درصدی منتقدان در وبسایت راتن تومیتوز و نمره متای ۸۵ در وبسایت متاکریتیک هستیم. نمراتی که نشان می‌‎دهد نقدهای اولیه درباره فیلم تا حد زیادی به نظر عمومی منتقدان انگلیسی‌زبان نزدیک بوده است.

نمره متای ۸۵ برای «روزی روزگاری در هالیوود» از میان ۵۸ نقد مختلف به دست آمده است. در میان این نقدها ۵۴ نقد مثبت و ۴ نقد میانه وجود دارد؛ البته خبری هم از نقد منفی نیست.

اما نگاه جزیی‌تری داشته باشیم به نقدهایی که بر فیلم جدید تارانتینو نوشته شده‌اند.

ریچارد روپر منتقد شیکاگو سان تایمز که به فیلم نمره کامل ۱۰۰ را داده است باور دارد که «روزی روزگاری در هالیوود» در برخی عناصر لحن و ساختار طنین آشنای فیلم‌هایی چون جکی براون (Jackie Brown) و داستان عامه‌پسند یا پالپ فیکشن (Pulp Fiction) را دارد اما با ریتمی منحصر به فرد خود کاملا زنده و هیجان‌انگیز است.

استفانی زاخارک از نشریه تایم از دیگر منتقدانی است که به فیلم نمره ۱۰۰ داده. زاخارک فیلم جدید تارانتینو را اینطور توصیف می‌کند: فیلمی است حساس و هیجان‌انگیز که توامان شعف‌انگیز و مالیخولیایی است. خیال‌پردازی برای گذشته از دست رفته و دری که به سوی امکانات فرضی بیشمار باز می‌شود.

برایان تروئیت منتقد یو‌اس‌ای تودی به «روزی روزگاری در هالیوود» نمره ۷۵ داده است. او در نقدش می‌نویسد نگاه تارانتینو به هالیوود سال ۱۹۶۹ با اصالت و زنده است که با بازیگران اصلی‌اش لئوناردو دی‌کاپریو، برد پیت و البته با بازی عمیق و زیرپوستی مارگو رابی در نقش شارون تیت اثری کاملا میهج از کار درآمده.

اما پایین‌ترین نمره‌ای که در وبسایت متاکریتیک به فیلم تارانتینو داده شده نمره ۵۰ است که توسط سه منتقد از نشریات آبزرور، مووی نیشن و نیویورک پست به ثبت رسیده‌اند. برای مثال می‌توان به نقد جانی اولکسینسکی از نشریه نیویورک پست اشاره کرد. این منتقد می‌نویسد: تارانتینو به شکل بی‌شرمانه‌ای وقایع تاریخی را دست کاری کرده تا همه چیز را با سبک شخصی‌اش همخوان کند و یک ژانر تقریبا تکراری را کاملا برعکس کرده است. همچنین رکس رید از آبزرور فیلم را ضعیف، مضحک و هیستریک توصیف کرده.

The post «روزی روزگاری در هالیوود» فیلم محبوب منتقدان آمریکایی است appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala