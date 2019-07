باکس آفیس هفته؛ بالاخره آقای تارانتینو به سینماها آمد

فیلم شیر شاه توانست دوباره جایگاه خودش را در صدر جدول فروش تکرار کند در حالی که فیلم روزی روزگاری در هالیوود کوئنتین تارانتینو به عنوان مهم‌ترین فیلم تابستان اکران شد و توانست افتتاحیه‌ی ۴۰ میلیون دلاری را در باکس آفیس رقم بزند.

برای دومین هفته‌ی متوالی فیلم «شیر شاه» کمپانی دیزنی توانست پرفروش‌ترین فیلم هفته شود و به زودی فروش جهانی فیلم به یک میلیارد دلار می‌رسد. در رتبه‌ی دوم جدول فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» کوئنتین تارانتینو با فروش ۴۰ میلیون دلاری قرار گرفت. این بزرگترین افتتاحیه برای فیلم تارانتینو تا امروز بوده است. این آخر هفته برای دو فیلم «علاءالدین» و «اسپایدرمن: دور از خانه» هم خوش یمن بود و فروش جهانی هر دو به یک میلیارد دلار رسید.

فیلم «شیر شاه» کمپانی دیزنی ساخته‌ی جان فاورو در هفته‌ی دوم فروش‌اش کمی بیش از حد انتظار افت کرد اما باز هم توانست در صدر جدول قرار بگیرد. با فروشی معادل ۷۵.۵ میلیون دلار، بازسازی انیمیشن محبوب دیزنی محصول ۱۹۹۴ چیزی حدود ۶۰.۶ درصد افت فروش داشت. در حالی که فروش فیلم در داخل سینماهای آمریکا به چیزی حدود ۳۵۱ میلیون دلار رسیده است. البته اگر به بقیه‌ی بازسازی‌های دیزنی نگاه کنیم متوجه می‌شویم که فیلم «شیر شاه» توانسته بالاترین فروش افتتاحیه‌ را میان این فیلم‌های ساخته شده از روی انیمیشن‌ها به خودش اختصاص بدهد. در نتیجه در میان همه‌ی آن فیلم‌ها بیشترین افت فروش هم از آن «شیر شاه» بوده است.

در بازارهای بین‌المللی چیزی حدود ۱۴۲.۸ میلیون دلار به فروش جهانی فیلم اضافه شد و حالا فروش آن در بازارهای بین‌المللی به ۶۱۱.۹ میلیون دلار رسیده است. به زودی «شیر شاه» هم به جمع فیلم‌هایی خواهد پیوست که فروش‌شان از مرز یک میلیارد دلار عبور کرده است.

فیلم «شیر شاه» با صداپیشگی دونالد گلاور، ست روگن و بیانسه داستان بچه شیری به اسم سیمبا را روایت می‌کند که پدرش سلطان جنگل بوده اما بعد از مرگ پدرش، عمویش سیمبا را از جنگل بیرون می‌کند و خودش جای سیمبا به تخت سلطنت می‌نشیند. سیمبا در سفری دور و دراز با مسئولیت‌هایش آشنا می‌شود و برمی‌گردد تا حقش را به کمک دوستانش پس بگیرد.

انیمیشن «شیر شاه» که سال ۱۹۹۴ ساخته شده بود تا حدی اقتباسی از ماجرای هملت بود. علیرغم این که جان فاورو برای کارگردانی فیلم «پسر جنگل» مورد توجه قرار گرفته بود و از همان تکنیک‌های گرافیک کامپیوتری تازه در حد کامل‌تر در فیلم «شیر شاه» استفاده کرده است، اما فیلم نتوانست به اندازه‌ی اثر قبلی نظر منتقدان را به خودش جلب کند.

منتقدان به فیلم امتیاز ۵۵ از ۱۰۰ را داده‌اند و معتقدند که نتوانسته چندان تاثیرگذار ظاهر شود در حالی که همه‌ی تلاش‌اش را هم می‌کند. در آخر فیلم همچنان که آهنگ معروف «شیر شاه» می‌گوید کمتر درباره‌ی چرخه‌ی زندگی است و بیشتر درباره خطوط تفاوتی بین کاراکترهای مختلف حرف می‌زند.

در فهرست پیشتازان جدول فروش فیلم «روزی روزگاری در هالیوود» ساخته‌ی تارانتینو را هم داریم که اولین همکاری تارانتینو با کمپانی سونی است. بعد از این که کمپانی واینستاین به مشکل برخورد تارانتینو همکاری‌اش را با آن‌ها قطع کرد و حالا با سونی همکاری می‌کند. فیلم در سه روز اول اکرانش ۴۰.۳۵ میلیون دلار فروخت این بزرگترین افتتاحیه برای فیلمی از تارانتینوست. پیش از این فیلم «حرامزاده‌های لعنتی» با فروش ۳۸ میلیون دلاری لقب پرفروش‌ترین افتتاحیه‌ی فیلمی از تارانتینو را به خودش اختصاص داده بود. نکته‌ی عجیب اینجاست که تماشاگران در سایت سینمااسکور به فیلم امتیاز B داده‌اند که یک درجه پایین‌تر از امتیازی است که به «جانگوی رها شده از بند» داده بودند. ۵۴ درصد از تماشاگران فیلم مرد و ۶۴ درصد آن‌ها بالای ۲۵ سال بودند.

در عوض منتقدان عاشق فیلم تارانتینو هستند و به آن‌ امتیاز ۸۵ از ۱۰۰ را داده‌اند. فیلم داستان یک ستاره‌ی تلویزیونی سابق است که حالا از نظرها محو شده. او و بدلکارش حریصانه می‌خواهند به شهرت و موفقیت در صنعت سینما برسند. آن هم در آخرین سال‌های دهه‌ی شصت که پایان دوران طلایی هالیوود بوده است. در بستر قصه‌ی آن‌ها شاهد صنعت فیلمسازی در دهه‌ی شصت و اتفاقات مهم آن دوران از جمله قتل شارون تیت، همسر رومن پولانسکی هستیم.

این اولین همکاری مشترک لئوناردو دی‌کاپریو و برد پیت در یک فیلم است که هر دویشان از ستاره‌های مهم هالیوود محسوب می‌شوند و البته تارانتینو به صورت جداگانه با هر کدام از آن‌ها پیش‌تر در فیلم‌هایی مثل «جانگوی رها شده از بند» و «حرامزاده‌های لعنتی» همکاری داشته است.

پیتر بردشاو منتقد گاردین نوشته است: «خیلی ساده باید هر کسی را که خون در رگ‌هایش است به مبارزه دعوت کنم که به فیلمسازی دیوانه‌وار و شجاعانه‌ی تارانتینو پاسخ ندهد و بیرون سالن نمایش درباره‌ی فیلم گزافه‌گویی نکند و به جایش از لحظه به لحظه‌ی این فیلم لذت ببرد.»

منتقد تلگراف هم گفته که فیلم به طرز هنرمندانه‌ای مسحورکننده ساخته شده است.

فیلمی که جسور، زیبا و خشن است و از زمان «بیل را بکش» به بعد بهترین فیلم تارانتینو محسوب می‌شود. شاید حتی از زمان «پالپ فیکشن» (داستان‌های عامه‌پسند) بهترین‌شان باشد.

سونی با فیلم «مرد عنکبوتی: دور از خانه» در مقام سوم جدول هم حضور دارد. در چهارمین هفته‌ی اکرانش فیلم معادل ۱۲.۲ میلیون دلار فروخته است و فروش‌اش داخل سینماهای آمریکا به ۳۴۵ میلیون دلار رسیده است. با ۲۱ میلیون دلاری که در بازارهای خارجی فروخت بالاخره فروش آن از یک میلیارد دلار گذشت.

داستان «اسپایدرمن: دور از خانه» بعد از ماجراهای «انتقام‌جویان: پایان بازی» اتفاق می‌افتد. مرد عنکبوتی باید با تهدیدهای جدیدی دست و پنجه نرم کند در جهانی که معادلاتش کاملا تغییر کرده است.

جان واتس، کارگردان قسمت قبلی فیلم را ساخته و تام هالند هم نقش مرد عنکبوتی را بازی می‌کند. منتقدان هم به فیلم نمره‌ی قبولی ۶۹ از ۱۰۰ را داده‌اند.

فیلمی که به گفته‌ی آن‌ها بسیار سرگرم‌کننده و شوخ‌طبعانه و باحال از کار درآمده است.

اسم دیزنی هم در جدول فروش دوباره تکرار شده اما این بار به همراه پیکسار. «داستان اسباب بازی ۴» فقط ۳۶.۵ درصد فروش‌اش افت کرده است در حالی که این ششمین هفته‌ی اکرانش است. فیلم هفته‌ی گذشته کمتر ۱۰ میلیون دلار فروش داشت و فروش داخلی آن به ۳۹۵.۶ میلیون دلار رسیده است. در بازارهای بین‌المللی هم ۱۹.۴ میلیون دلار به رقم فروش آن اضافه شد.

در میان پنج فیلم پرفروش جدول شاهد حضور «خزیدن» هم هستیم که البته به نسبت بقیه‌ی فیلم‌های گیشه‌ی سینماها اثر مهمی نیست. تریلر کمپانی پارامونت ساخته‌ی الکساندر آژا در هفته‌ی دوم اکرانش ۳۴ درصد افت فروش داشت.

در اکران محدود شاهد به نمایش درآمدن فیلم «خداحافظی» (The Farewell) بودیم که در ۱۳۵ سالن سینما اکران شد و حدود ۱.۵۵ میلیون دلار فروخت. این فیلم کمدی درام چینی و ساخته‌ی لولو وانگ است که توانسته رتبه‌ی دهم جدول فروش را به خودش اختصاص دهد. فیلم درباره‌ی یک خانواده‌ی چینی است که مادربزرگ‌شان قرار است به زودی از دنیا برود و تصمیم می‌گیرند او را در بی‌خبری نگهدارند و به جایش یک مجلس عروسی ترتیب بدهند تا پیش از فوت او همه‌ی خانواده دور هم جمع شوند.

امتیاز متاکریتیک فیلم ۹۰ از ۱۰۰ است. به گفته‌ی منتقدان این فیلمی تلخ و شیرین، احساس‌برانگیز و در همه‌ی لحظاتش بامزه است.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی شیر شاه ۲ ۷۵.۵ ۳۵۰.۸ روزی روزگاری در هالیوود ۱ ۴۰.۴ ۴۰.۴ مرد عنکبوتی: دور از خانه ۴ ۱۲.۲ ۳۴۴.۵ داستان اسباب بازی ۴ ۶ ۱۲.۲ ۲۳.۹ خزیدن ۳ ۹.۹ ۳۹۵.۶ دیروز ۵ ۳ ۶۳.۳ علاءالدین ۱۰ ۲.۸ ۳۴۵.۹ استوبر ۳ ۱.۷ ۲۰.۱ آنابل به خانه می‌آید ۵ ۱.۶ ۶۹.۷ خداحافظی ۳ ۱.۶ ۳.۷

