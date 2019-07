فیلم‌برداری «ایندیانا جونز ۵» (Indiana Jones 5) که پیش از این با تاخیر مواجه شده بود قرار است در سال ۲۰۲۰ میلادی آغاز شود.

طبق برنامه‌ریزی‌های قبلی پنجمین قسمت از مجموعه ایندیانا جونز قرار بود آوریل سال ۲۰۱۹ فیلم‌برداری شود اما ظاهرا به دلیل نهایی‌نشدن و تکمیل فیلم‌نامه، ساخت اثر به تاخیر افتاد. حال طبق جدیدترین اطلاعات منتشر شده فیلم‌برداری در آوریل سال ۲۰۲۰ میلادی در کشور بریتانیا آغاز خواهد شد.

قسمت جدید مجموعه را استیون اسپیلبرگ کارگردانی خواهد کرد؛ کارگردان هر چهار قسمت قبلی. او درباره سفر به بریتانیا و ساخت قسمت جدید گفته است که «رفتن به این سفر ارزشش را دارد وقتی قرار است با مجموعه‌ای از عوامل با استعداد بریتانیایی کار کنی».

خبر ساخت ایندیانا جونز ۵ در شرایطی اعلام می‌شود که چند هفته پیش مساله حضور هریسون فورد در این مجموعه و مصاحبه او حاشیه‌ساز شده بود. در حالی که حدس و گمان‌هایی درباره کنار گذاشتن او از قسمت جدید و شروع مجدد مجموعه با یک بازیگر جوان مطرح شده بود فورد ۷۷ ساله اعلام کرد هیچ‌کس دیگر نمی‌تواند این نقش را بازی کند. هریسون فورد در یک مصاحبه در واکنش به حضور بازیگری جوان در این نقش گفته بود: «متوجه نیستید؟ من ایندیانا جونزم. وقتی نباشم، ایندیانا جونز هم نیست. قضیه ساده است».

هریسون فورد از سال ۱۹۸۱ زمانی که این مجموعه فیلم با «مهاجمان صندوق گمشده» (Raiders of the Lost Ark) آغاز به کار کرد نقش شخصیت اصلی را برعهده داشته است. «ایندیانا جونز و معبد مرگ» (Indiana Jones and the Temple of Doom) ساخته سال ۱۹۸۴ دومین فیلمی بود که از این سری ساخته شد. سال ۱۹۸۹ «ایندیانا جونز و آخرین جنگ صلیبی» (Indiana Jones and the Last Crusade) هم روی پرده رفت اما قسمت چهارم یعنی «ایندیانا جونز و قلمرو جمجمه بلورین» (Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull) با فاصله زمانی طولانی نسبت به قسمت‌های قبل در سال ۲۰۰۸ اکران شد.

