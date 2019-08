باکس آفیس هفته؛ دواین جانسون و جیسون استاتهام فاتحان گیشه

احتمالا کسی باورش نمی‌شد که سلطنت «شیر شاه» و «روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو به این سرعت پایان پیدا کند. اما اکران فیلم سریع و خشمگین تقدیم می‌کند: هابز و شا (Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw) با بازی دواین جانسون و جیسون استاتهام همه‌ی معادلات باکس آفیس را به هم ریخت. فیلم هابز و شا اسپین آفی برای سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» محسوب می‌شود.

این آخر هفته در مجموع نسبت به آخر هفته‌ی سال گذشته فروش فیلم‌ها بیشتر بوده است. علاوه بر «هابس و شا» شاهد قدرت‌نمایی «شیر شاه» جان فاورو و «روزی روزگاری در هالیوود» کوئنتین تارانتینو هم هستیم. از طرف دیگر اکران فیلم «خداحافظی» کمپانی A24 هم کمک کرد که گیشه‌‌ی داخلی سینماهای آمریکا نسبت به سال گذشته همین موقع رشد پیدا کند.

برای دوستداران سری فیلم‌های «سریع و خشمگین» و آن‌هایی که عاشق اکشن هستند موقعیت جذابی است که دواین جانسون و جیسون استاتهام را در نقش‌ هابس و شا کنار هم ببینند که متحد شده‌اند تا کاراکتر شریر نیمه انسان و نیمه روباتی که آینده‌ی بشریت را تهدید می‌کند از سر راه کنار بزنند.

فیلم «هابز و شا» از کمپانی یونیورسال در ۴۲۵۳ سالن سینما اکران شد. این دومین افتتاحیه‌ی بزرگ برای فیلم از سری «سریع و خشمگین» است.

فیلم با افتتاحیه‌ی ۶۰.۸ میلیون دلاری صدرنشین گیشه شد و تا امروز ۱۸۰.۸ میلیون دلار فروخته است. البته این را هم در نظر بگیرید که بودجه‌ی تولید فیلم هم هنگفت و حدود ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. مخاطبان در سایت سینمااسکور به فیلم امتیاز A- را داده‌اند.

۵۸ درصد از مخاطبان فیلم مردان بوده‌اند که تقریبا همان نسبت جنسیتی است که در مورد فیلم «سرنوشت خشمگین» هم رعایت شده بود.

البته افتتاحیه‌ی «سرنوشت خشمگین» ۹۸ میلیون دلاری بود و نزدیک به ۴۰ میلیون دلار بیشتر از «هابز و شا» فروخت. آن فیلم در نهایت در گیشه‌ی داخلی سینماهای آمریکا به فروش ۲۲۶ میلیون دلاری رسید. تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کنند که فروش «هابس و شا» در گیشه‌ی سینماهای آمریکا به ۱۴۰ میلیون دلار برسد. اگر این رقم درست باشد در میان نه فیلم سری «سریع و خشمگین» این یکی در مقام هفتم قرار خواهد گرفت. در حقیقت به جز فیلم اول متوسط فروش فیلم‌های «سریع و خشمگین» داخل گیشه‌ی سینماهای آمریکا همیشه حول و حوش ۱۴۵ میلیون دلار بوده است.

باید دید که فیلم هفته‌ی آینده در اکران چه می‌کند. به خصوص که هفته‌ی آینده قرار است پنج فیلم جدید به اکران سینماها اضافه شود. البته مخاطب هیچ‌کدام از آن فیلم‌ها مخاطبان فیلم «هابس و شا» نیستند. اما به هر حال فیلم‌هایی با محتوای متنوع روی پرده خواهد رفت که فروش فیلم را می‌شکند. به علاوه فیلم «هابز و شا» اسپین آفی است که گروه اصلی بازیگران فیلم‌های «سریع و خشمگین» در آن حضور ندارند.

فیلم در ۶۳ کشور جهان هم به نمایش درآمده است و رقم فروش‌ جهانی‌اش تقریبا ۱۲۰ میلیون دلار است. این پنجمین افتتاحیه‌ی پرفروش جهانی فیلمی از یونیورسال است. در صدر فروش‌های جهانی فیلم‌های یونیورسال «گودزیلا: پادشاه هیولاها» با فروش ۱۷۷.۸ میلیون دلاری قرار دارد.

از این ۶۳ کشور فیلم «هابس و شا» در ۵۲ کشور رتبه‌ی اول گیشه‌ی سینماها را به خودش اختصاص داد. بیشترین فروش را هم در روسیه داشت که ۸.۱ میلیون دلار فروخت و بعد انگلستان با فروش ۷.۸ میلیون دلاری در رده‌ی بعدی قرار داشت.

طبعا درصد بیشتری از مخاطبان فیلم را مردان تشکیل داده‌اند. منتقدان اما اصلا از فیلم خوش‌شان نیامده است. امتیاز آن‌ها به فیلم ۶۰ از ۱۰۰ است. در «هابز و شا» چیزی با فیلم‌های قبلی فرق نکرده است. منتقدان می‌گویند: «عضله، تستسترون، مردانگی، اکشن، تفنگ و ماشین…این قسمت «سریع و خشمگین» شبیه قسمت‌های قبلش است.»

منتقد اسکرین‌شات هم نوشته:‌ «فیلم «هابز و شا» شبیه نسخه‌ای از «سریع و خشمگین» است که در آن بازیکنان ذخیره داخل زمین رفته باشند. آن‌ها برای به سرانجام رساندن فیلم کافی هستند اما چیز خارق‌العاده‌ای از آن‌ها نمی‌بینیم. انگار خط اصلی یکی از آن فیلم‌ها را برداشته باشد با این تفاوت که این‌بار شاهد صحنه‌های تعقیب و گریز میان پلیس‌های مخفی و دزدها نیستیم.»

فیلم «شیر شاه» کمپانی دیزنی هم انتظارها را برآورده کرد. فیلم با افت ۵۰ درصدی چیزی حدود ۳۸.۲ میلیون دلار فروش داشت. در بازارهای جهانی هم ۷۲ میلیون دلار به رقم فروش‌اش اضافه شد. فیلم هفته‌ی آینده در ژاپن و هفته‌ی بعدش در ایتالیا اکران خواهد شد.

«روزی روزگاری در هالیوود» تارانتینو بالاتر از حد انتظار فروخت. فیلم با فروش ۲۰ میلیون دلاری فقط ۵۱ درصد افت فروش داشت.

فیلم تارانتینو البته تنها اثر سونی نیست. کمپانی سونی در رده‌ی چهارم هم فیلم «اسپایدرمن: دور از خانه» را دارد. فیلمی که فروش‌ کلی‌اش از یک میلیارد دلار بالاتر رفته است.

در میان پنج فیلم اول جدول «داستان اسباب‌بازی ۴» محصول مشترک دیزنی و پیکسار را هم داریم.

خارج از پنج فیلم اول جدول «خداحافظی» با قدرت به فروش‌اش ادامه می‌دهد. فیلم در ۴۰۹ سینما ۲.۴ میلیون دلار فروخت.

در اکران محدود فیلم «بلبل» (The Nightingale) در دو سینما اکران شد و نزدیک به ۴۱ هزار دلار فروخت. این درام ماجراجویانه را جنیفر کنت ساخته که پیش‌تر او را با فیلم «بابادوک» می‌شناختیم. فیلمی که نظر منتقدان را هم جلب کرده است. داستان فیلم در سال ۱۸۲۵ اتفاق می‌افتد و درباره‌ی دختری است که به دنبال انتقام از یک افسر انگلیسی است.

هفته‌ی آینده در ۳۵۰۰ سالن سینما فیلم «دورا و شهر گمشده‌ی طلا» ساخته‌ی جیمز بابین به نمایش درمی‌آید که درام خانوادگی مخصوص تابستان است. «هنر دویدن در باران» (The Art of Racing in the Rain) محصول کمپانی فاکس در ژانر کمدی هم قرار است در ۲۸۰۰ سالن سینما اکران شود. فیلم «آشپزخانه» محصول برادران وارنر هم در ۲۷۰۰ سالن تئاتر اکران خواهد شد.

نام فیلم هفته اکران فروش آخر هفته فروش کلی سریع و خشمگین: هابز و شا ۱ ۶۰.۸ ۶۰.۸ شیر شاه ۳ ۳۸.۲ ۴۳۰.۹ روزی روزگاری در هالیوود ۲ ۲۰ ۷۸.۸ مرد عنکبوتی: دور از خانه ۵ ۷.۸ ۳۶۰.۳ داستان اسباب بازی ۴ ۷ ۷.۲ ۴۱۰.۱ دیروز ۶ ۲.۴ ۶۷.۹ خداحافظی ۴ ۲.۴ ۶.۸ خزیدن ۴ ۲.۲ ۳۶.۱ علاءالدین ۱۱ ۲ ۳۵۰.۴ آنابل به خانه می‌آید ۶ ۰.۹ ۷۱.۶

باکس آفیس هفته گذشته:‌ بالاخره آقای تارانتینو به سینماها آمد

The post باکس آفیس هفته؛ دواین جانسون و جیسون استاتهام فاتحان گیشه appeared first on دیجی‌کالا مگ.

منبع متن: digikala