اندی سرکیس ونوم ۲ را کارگردانی خواهد کرد

اندی سرکیس بازیگر و کارگردان بریتانیایی با شرکت سونی به توافق رسیده تا وظیفه کارگردانی فیلم سینمایی ابرقهرمانی «ونوم ۲» (Venom 2) را برعهده بگیرد. ونوم ۲ دنباله‌ای بر فیلم ونوم که سال گذشته منتشر شد و در باکس‌آفیس درخشش قابل توجهی داشت.

علاوه بر سرکیس، کارگردانانی چون روپرت وایت سازنده «ظهور سیاره میمون‌ها» (Rise of the Planet of the Apes) و تراویس نایت کارگردان فیلم علمی- تخیلی و اکشن «بامبلبی» (Bumblebee) هم از دیگر گزینه‌هایی بودند که در ماه جاری برای ساخت این اثر با سونی مذاکره کردند.

قسمت اول مجموعه ابرقهرمانی ونوم را روبن فلیشر کارگردانی کرده بود. هنرمندی که امسال کمدی ترسناک «سرزمین زامبی‌ها: شلیک نهایی» (Zombieland: Double Tap) را برای اکران آماده می‌کند و به دلیل مشغولیت در این پروژه نمی‌تواند در ساخت قسمت جدید نقش ایفا کند.

طبق اطلاعاتی که در حال حاضر از پروژه ساخت ونوم ۲ در اختیار داریم می‌دانیم که سونی امیدوار است فیلم‌برداری این اثر ابرقهرمانی را در پاییز سال میلادی جاری آغاز کند. برای ساخت ونوم جدید تام هاردی بازیگر اصلی فیلم قبلی هم باز خواهد گشت تا مجددا به ایفای نقش در این مجموعه بپردازد.

سال گذشته موفقیت فیلم سینمایی ونوم تا حد زیادی ناظران را شگفت‌زده کرد. گرچه پیش‌بینی می‌شد این اثر سینمایی از نظر تجاری موفقیت‌آمیز باشد اما فروش فیلم فراتر از حد انتظارات بود. ونوم موفق شد در گیشه‌های داخلی ایالات متحده آمریکا ۲۱۳ میلیون دلار بفروشد و فروش در سراسر جهان را به ۸۵۵ میلیون دلار برساند.

شایعات بیشتر درباره ساخت قسمت جدیدی از مجموعه ونوم زمانی قوت گرفت که سونی اعلام کرد فیلم جدیدی را از جهان مارول در اکتبر سال ۲۰۲۰ اکران خواهد کرد. همین موضوع باعث شد شیفتگان فیلم‌های ابرقهرمانی شروع به مطرح کردن حدس و گمان‌های خود کنند. با توجه به اینکه تاریخ اعلام شده از نظر ماه اکران با تاریخ اکران قسمت اول مجموعه شباهت داشت بسیاری حدس زدند این فیلم دنباله قسمت اول خواهد بود.

سرکیس که کارگردانی ونوم ۲ را برعهده خواهد داشت بیشتر برای بازی در مجموعه ارباب حلقه‌ها و فیلم سینمایی ظهور سیاره میمون‌ها شناخته می‌شد. او در سال‌‎های اخیر فعالیت در حوزه کارگردانی را جدی‌تر گرفته و «موگلی: افسانه جنگل» (Mowgli: Legend of the Jungle) را برای شبکه نت‌فلیکس کارگردانی کرده است. از دیگر آثار او می‌توان به فیلم سینمایی «نفس بکش» (Breathe) با بازی اندرو گارفیلد اشاره کرد که سال ۲۰۱۷ اکران شد اما نتوانست موفقیت تجاری خاصی کسب کند.

منبع متن: digikala