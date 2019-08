تارانتینو پاسخ هواداران خشمگین بروس‌ لی را داد

کوئنتین تارانتینو در نشست خبری مربوط به فیلم جدیدش به یکی از حاشیه‌های جنجال‌ برانگیز واکنش‌ نشان داد و از نحوه بازنمایی بروس‌ لی در فیلم روزی روزگاری در هالیوود دفاع کرد.

چند هفته‌ای است که فیلم روزی روزگاری در هالیوود اثر جدید تارانتینو در سراسر جهان اکران شده و مهم‌ترین حاشیه‌ فیلم از آغاز اکران تا به امروز به نحوه بازنمایی بروس‌ لی در این فیلم سینمایی مربوط می‌شود. این واکنش‌ها با اعتراض دختر بروس‌ لی و شاگرد ارشد او دن اینوسانتو آغاز شد و در روزهای اخیر از طریق هواداران بروس‌ لی گسترش یافته است.

اما نارضایتی‌ها دقیقا به چه دلیل ایجاد شده؟ (ممکن‌ است در توضیح این موضوع بخشی از داستان فیلم لو برود).

فیلم جدید تارانتینو همانطور که از نام آن پیدا است به صنعت سینمای آمریکا و یک دوره زمانی مشخص در این صنعت مربوط است. یک بازیگر آثار تلویزیونی (ریک‌ دالتون با بازی لئوناردو دی‌کاپریو) و بدل همیشگی او (کلیف بوث با بازی برد پیت) نقش‌های اصلی فیلم را برعهده دارند.

کلیف در بخشی‌ از فیلم به عنوان بدلکار‌ وارد مجموعه زنبور سبز (The Green Hornet) می‌شود. زنبور سبز که در واقعیت‌ هم عنوان یک مجموعه تلویزیونی محبوب بوده در دهه ۱۹۶۰ پخش می‌شد و بازیگران اصلی آن ون ویلیامز و بروس لی بودند‌.

همینجاست که بروس لی و کلیف بوث‌ با یکدیگر روبرو می‌شوند‌. تارانتینو بروس لی را فردی بسیار مغرور تصویر کرده. بروس از محمد علی کلی حرف می‌زند‌ و معتقد است به راحتی می‌تواند او را شکست دهد.

در صحنه‌ای از فیلم یک درگیری میان کلیف و بروس شکل می‌گیرد که در عمل برنده نهایی ندارد اما نوع درگیری به شکلی است که از نظر اغلب طرفداران بروس لی تحقیر قدرت رزمی او به حساب می‌آید.

به هر حال از زمان اکران فیلم گلایه‌ها و انتقادات رو به گسترش است. دن اینوسانتو شاگرد بروس لی در واکنش به همین موضوعات گفته به گمان او بروس لی فرد مغروری نبود و هرگز چنین جملاتی را درباره محمد علی کلی نگفته است.

تارانتینو اما نگاه متفاوتی به موضوع دارد. او در کنفرانس خبری با اشاره به همین دو موضوع گفته از نظرش بروس لی کم و بیش فرد مغروری بوده و شیوه بازنمایی این شخصیت چندان دل‌به‌خواهی نبوده و مطابق با واقعیت است.

تارانتینو با اشاره به اولین زندگی‌نامه بروس‌ لی که توسط همسرش نوشته شده می‌گوید گفته‌های بروس لی درباره محمد علی دقیقا در این کتاب موجود است‌.

کارگردان فیلم روزی روزگاری در هالیوود درباره نزاع میان کلیف و بروس نیز معتقد است اصلا عجیب نیست که کلیف حریف بروس لی شود چون کلیف بوث‌ یک شخصیت غیرواقعی است. وی به این موضوع هم اشاره کرده که از نظر منطق فیلم‌نامه نیز می‌توان وضعیت درگیری میان این دو کاراکتر را توجیه کرد چون کلیف در فیلم نقش یک ارتشی سابق را ایفا می‌کند که حال به بدلکاری روی آورده پس قدرت بالای او در نزاع و درگیری چندان عجیب نیست.

