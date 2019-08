سینماهای ایالات متحده در ماه میلادی آگوست با ترافیک بالایی روبرو است. در حالی که هفته گذشته ۵ فیلم جدید به اکران پیوستند این هفته نیز ۵ فیلم جدید به شکل سراسری روی پرده می‌روند. البته این در حالی است که فیلم‌های پرفروش قبلی همچون «هابز و شاو» و «شیرشاه» کماکان مخاطب‌ها را به سالن می‌کشانند و این موضوع شرایط را از آنچه به نظر می‌رسد هم پیچیده‌تر کرده.

در ادامه نگاهی می‌اندازیم به ۵ فیلم جدیدی که قرار است این آخر هفته در سینماهای ایالات متحده اکران گسترده را تجربه کنند.

پرندگان خشمگین ۲

فیلم سینمایی «پرندگان خشمگین ۲» (The Angry Birds Movie 2) به کارگردانی توروپ ون اورمان از روز گذشته نمایش خود را آغاز کرده و این آخر هفته در مجموع در ۳۸۶۹ سالن حضور خواهد داشت. قسمت دوم مجموعه پرندگان خشمگین گسترده‌ترین اکران را در میان ۵ فیلم جدیدی دارد که در سراسر آمریکا روی پرده می‌روند.

پیش‌بینی می‌شود «پرندگان خشمگین ۲» تا پایان روز یکشنبه هفته آینده فروشی ۱۶ تا ۱۸ میلیون دلاری را تجربه کند. گرچه برخی تحلیل‌گران فروش ۲۰ میلیون دلاری را نیز برای این اثر پیش‌بینی کرد‌ه‌اند اما حتی با این رقم هم فاصله قابل توجهی میان افتتاحیه قسمت اول و قسمت دوم وجود دارد.

قسمت اول مجموعه پرندگان خشمگین که براساس بازی ویدیویی معروفی به همین نام در سال ۲۰۱۶ ساخته شد افتتاحیه‌ای ۳۸ میلیون دلاری را تجربه کرد و موفق شد در مجموع فروش جهانی ۳۵۲ میلیون دلار را به ثبت برساند.

در «پرندگان خشمگین ۲» رد، چاک و بمب به اجبار با لئونارد و باقی خوک‌ها هم‌دست می‌شوند تا در مقابل یک سلاح پیشرفته که هم‌زمان هر دو گروه را تهدید می‌کند دست به اقدامی بزنند.

قسمت دوم از مجموعه پرندگان خشمگین با ۹ نقد مثبت، ۱۰ نقد میانه و ۲ نقد منفی نمره متای ۶۰ را به خود اختصاص داده است. نمره‌ای که بیانگر کیفیت کاملا متوسط فیلم از نگاه منتقدان است.

پسران خوب

اگر بخواهیم به ترتیب وسعت اکران فیلم‌های این آخر هفته را بررسی کنیم پس از پرندگان خشمگین نوبت به «پسران خوب» (Good Boys) می‌رسد که در بیش از ۳۰۰۰ سالن اکران خواهد شد. گرچه فیلم با سه شخصیت نوجوان داستان خود را پیش می‌برد اما ابدا با یک فیلم خانوادگی طرف نیستیم. در واقع پسران خوب یک کمدی با درجه‌بندی سنی R است.

پیش‎بینی می‌شود پسران خوب به فروشی بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون دلار برسد. باید در نظر داشت که این روزها کمدی‌ها چندان فروش خوبی را تجربه نمی‌کنند. حتی کمدی‌هایی مثل «بوک اسمارت» (Booksmart) و «آخر شب» (Late Night) که مورد تحسین منتقدان قرار گرفتند هم چندان در گیشه درخشش نداشتند.

پسران خوب از منتقدان نمره متای ۵۴ گرفته و از ۱۲ نقدی که درباره آن نوشته شده ۶ نقد مثبت، ۴ نقد میانه و ۲ نقد منفی است.

۴۷ متر در عمق: رها‌شده از قفس

جدیدترین فیلم یوهانس رابرتس یک فیلم ترسناک است و دنباله‌ای است بر فیلم «۴۷ متر در عمق» که سال ۲۰۱۷ توسط همین کارگردان ساخته شد. فیلم روایتگر ماجرای چهار دختر نوجوان است که هنگام غواصی در یک شهر متروک زیر دریا، وارد غارهایی تودرتو می‌‎شوند و به زودی در می‌یابند که در این هزارتوی ترسناک تنها نیستند؛ آن‌ها وارد قلمروی کشنده‌ترین و بی‌رحم‌ترین کوسه‌های کل اقیانوس شده‌اند.

فیلم سینمایی ترسناک «۴۷ متر در عمق: رها‌شده از قفس» (۴۷ Meters Down: Uncaged) در ۲۸۵۰ سالن اکران می‌شود و پیش‌بینی می‌شود فروشی بین ۱۱ میلیون تا ۱۴ میلیون دلار را تجربه کند.

در حال حاضر نمرات منتقدان درباره این فیلم ترسناک منتشر نشده است.

کجا رفتی برنادت

«کجا رفتی برنادت» (Where’d You Go, Bernadette) جدیدترین ساخته ریچارد لینکلیتر است. لینکلیتر از کارگردان‌های شاخص سینمای آمریکا است که ساخت آثاری چون «سه‌گانه پیش از» (The Before Trilogy) و «پسرانگی» (Boyhood) را در کارنامه دارد.

فیلم جدید این کارگردان درباره شخصیتی منزوی به نام برنادت فاکس (کیت بلانشت) و ناپدید شدن او است. کجا رفتی برنادت در بیش از ۲۳۰۰ سالن اکران خواهد شد و احتمالا افتتاحیه‌ای نه چندان بزرگ به مبلغ ۵ میلیون دلار را در پیش خواهد داشت. بد نیست به این نکته هم اشاره کنیم که اثر سینمایی مورد بحث اقتباسی است از یک رمان پرفروش به همین نام نوشته ماریا سمپل.

در حال حاضر نمرات منتقدان درباره این فیلم منتشر نشده است.

کورشده با نور

پنجمین فیلمی که این آخرهفته اکران سراسری را تجربه خواهد کرد «کور شده با نور» (Blinded by the Light) ساخته کارگردان زن هندی‌الاصل گاریندر چادا است. داستان فیلم که الهام‌گرفته از زندگی سرفراز منظور روزنامه‌نگار بریتانیایی است ماجرای یک نوجوان بریتانیایی-پاکستانی را روایت می‌کند که زندگی‌اش پس از مواجهه با آهنگ‌های بروس اسپرینگستین به کلی دستخوش تغییر می‌شود.

این اثر سینمایی در حدود ۲۰۰۰ سالن نمایش داده خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود با وجود بودجه ۱۵ میلیون دلاری فروش افتتاحیه‌ای در حدود ۴ میلیون دلار را پشت سر بگذارد. در میان فیلم‌های جدید این هفته که نمرات منتقدان درباره‌شان منتشر شده، فعلا کورشده با نور را باید تحسین‌شده‌ترین اثر نامید. این فیلم سینمایی نمره متای ۷۵ را کسب کرده که از ۱۸ نقد مثبت و ۵ نقد میانه به دست آمده.

